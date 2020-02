Studie von Mayo Clinic: Früheres Herz-Kreislauf-Screening ist der Schlüssel zur Senkung des Herzkrankheitsrisikos bei Frauen

Newswise — ROCHESTER, Minnesota (USA) ― Das Altern des Blutgefäßsystems ist bei Männern und Frauen unterschiedlich, ebenso wie das Tempo, in dem Atherosklerose ― die Verhärtung der Artierenwände oder die Entstehung von arteriellen Blockaden ― fortschreitet. Diese geschlechts- und altersbezogenen Unterschiede wirken sich direkt auf das Risiko von Frauen auf, eine Herzkreislauferkrankung zu entwickeln.

Mayo-Clinic-Forscher schlagen in Zusammenarbeit mit internationalen Forschern einen neuen Ansatz zur früheren Bewertung der Gefäßfunktion bei Frauen vor, der bei Frauen mittleren Alters beginnt, bevor es zu ernsthaften Schäden kommt. Die Studie wird in Mayo Clinic Proceedings veröffentlicht.

Verengungen im mikrovaskulären System begrenzen die Mengen Blut und Sauerstoff, die zum Herzen gelangen, so dass die Fähigkeit des Herzmuskels verringert wird, Blut in den restlichen Körper zu pumpen. Mikrovaskuläre Störungen können zu Schmerzen in der Brust führen, bevor Krankheiten der Herzkranzgefäße sichtbar werden.

„Frauen haben geschlechtspezifische Risikofaktoren einer Schädigung der endothelialen Zellen, die für die vaskuläre Funktion äußerst wichtig sind. Sinkendes Estrogen, eine frühzeitige Menopause, Präeklampsie, Schwangerschaftsdiabetes, hoher Blutdruck und polyzystische Eierstöcke wirken sich alle negativ auf die Gefäßgesundheit von Frauen aus und erhöhen das Risiko einer Herzkrankheit“, sagt Erstautor Dr. Amir Lerman, ein Kardiologe und Direktor des Cardiovascular Research Centers von Mayo Clinic in Rochester. Dr. Peter Collins vom Royal Brompton Hospital ist einer der Erstautoren der Studie.

Herzkrankheiten sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation unter Frauen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Die Auswirkungen der Gefäßalterung machen sich erst im mittleren Alter bemerkbar. Eine frühzeitige Erkennung, zusammen mit Überwachung der Risikofaktoren für Herzkreislauferkrankungen, ist für die anhaltende Gesundheit besonders wichtig, weil die Menschen heute länger leben.

„Wir sind der Ansicht, dass eine festgestellte Basislinie der Gefäßgesundheit in der frühen Perimenopause als Marker dienen kann, um sowohl die Auswirkungen von Änderungen der Lebensweise zur Vorbeugung als auch die klinische Behandlung von Herzkreislauferkrankungen zu messen“, sagt Dr. Lerman.

