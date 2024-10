LA CROSSE, Wisconsin — O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado nas mulheres ao redor do mundo. A mastectomia faz parte do plano de tratamento da mulher em cerca de 35% dos casos e envolve a remoção de todo o tecido de uma ou ambas as mamas, incluindo os mamilos e as aréolas em alguns casos. Embora seja considerado um procedimento que salva a vida das mulheres com câncer de mama, ele pode ter um impacto emocional que pode levá-las a uma distorção de auto-imagem.

A reconstrução mamária possui uma série de procedimentos opcionais que utilizam o tecido ou os implantes da própria mulher para restaurar a aparência natural das mamas e para ajudar a melhorar a confiança e a auto-imagem da paciente após o câncer.

Alguns meses após a conclusão da cirurgia de reconstrução, as pacientes podem decidir se irão restaurar a aparência de seus mamilos e aréolas ausentes com um procedimento de reconstrução do mamilo ou com tatuagens 3D. Durante o procedimento de reconstrução do mamilo, o cirurgião utiliza a pele da mama para reconstruir o mamilo. Uma tatuagem 3D adiciona cor às áreas dos mamilos e das aréolas. Uma mulher pode optar por um, ambos ou nenhum destes procedimentos eletivos.

Rebecca Kath, médica assistente em cirurgias plásticas e reconstrutivas no Sistema de Saúde da Mayo Clinic em La Crosse, Wisconsin, responde a perguntas sobre tatuagens 3D.

O que é uma tatuagem 3D?

Uma tatuagem 3D utiliza pigmentos para replicar a aréola no peito reconstruído de uma mulher. Utiliza-se pigmentos claros e escuros para criar uma ilusão 3D e fazer parecer com que a mulher tenha uma aréola e um mamilo depois de terem sido removidos durante a cirurgia. Os pigmentos correspondem à cor de cada paciente. O objetivo é restaurar a aparência natural da mama.

É dolorido fazer uma tatuagem 3D?

Não. Ao contrário de uma tatuagem tradicional, a tatuagem 3D é um procedimento confortável, quase sem dor, porque os seios perdem a sensibilidade após a mastectomia. Os cuidados posteriores à recuperação são semelhantes a uma tatuagem convencional, incluindo uma cobertura leve da área com gaze por alguns dias, limpeza com sabonete antisséptico e aplicação de creme hidratante suave e sem fragrância até o local cicatrizar.

Quantas sessões são necessárias?

A maioria das mulheres finalizam o procedimento na clínica em duas sessões. A sessão inicial demora duas horas. Durante esse tempo, a paciente trabalha em parceria com o profissional da saúde para selecionar os pigmentos e determinar a posição da aréola. Em seguida, a tatuagem é realizada. A segunda sessão ocorre após seis a oito semanas para retoque e avaliação do pigmento.

Quais são os benefícios da tatuagem 3D?

Algumas mulheres afirmaram que os seus seios pareciam incompletos sem mamilos ou aréolas, semelhantes a um rosto sem nariz. Auréolas e mamilos tatuados podem ajudar as mulheres a se concentrarem menos no que está faltando e eliminar o lembrete visual constante de suas jornadas contra o câncer.

Muitas mulheres também relataram que a tatuagem 3D melhorou a intimidade com seus parceiros, pois os ajudaram a se sentirem mais confortáveis com os novos seios de suas parceiras. Além disso, a tatuagem 3D desvia a atenção de qualquer cicatriz e direciona os olhos para um novo ponto focal, ao invés de apenas direcioná-los para as cicatrizes nas mamas.

Quanto tempo, após a reconstrução mamária, posso realizar uma tatuagem 3D?

Uma mulher deve ter completado todas as suas cirurgias de reconstrução e tratamentos contra o câncer antes de realizar uma tatuagem 3D. Normalmente, três meses após a reconstrução é tempo suficiente para garantir que todas as incisões tenham cicatrizado corretamente e que o novo tecido mamário ou implantes se fixem em suas posições naturais.

As tatuagens 3D não são apenas para mulheres com uma recente jornada contra o câncer. O procedimento também está disponível para mulheres que realizaram cirurgias de mastectomia anos ― ou mesmo décadas ― atrás, quando a tatuagem 3D não estava disponível.

