Muitos avanços foram feitos em relação aos tratamentos da diabetes ao longo da década passada. A diabetes é uma doença crônica com cuidados necessários por toda a vida, com potencial para complicações significativas. Apesar dos avanços, muitas pessoas com diabetes lutam contra a doença.

“A diabetes é uma anormalidade no consumo ou metabolização da glicose no sangue”, afirma o Dr. Tambi Jarmi, nefrologista da Mayo Clinic em Jacksonville, Flórida. “Por isso, os pacientes com diabetes têm dificuldade para ajustar o açúcar no sangue no nível em que suas células precisam. Pode ser o resultado de uma deficiência na produção de insulina que vem do pâncreas ou pode ser o resultado de uma resistência a essa insulina”.

Para restaurar a produção normal de insulina e melhorar o controle de açúcar no sangue, o transplante de pâncreas pode ser uma opção.

A maioria dos transplantes de pâncreas é realizada para tratar a Diabetes tipo 1. Um transplante de pâncreas pode ser capaz de curar essa condição. Mas esse tipo de transplante é normalmente reservado para as pessoas com sérias complicações da diabetes, pois os efeitos colaterais podem ser significativos.

Em alguns casos, um transplante de pâncreas também pode tratar a Diabetes tipo 2. Um transplante de pâncreas é feito frequentemente em conjunto com um transplante de rim em pessoas que tiveram os rins danificados pela diabetes.

“A ideia de um transplante de pâncreas é curar a diabetes efetivamente”, explica o Dr. Jarmi. “Embora o tratamento com uma bomba mecânica faça um ótimo trabalho, não podemos considerá-lo uma cura. Uma bomba orgânica, ou seja, um transplante de pâncreas, cura a diabetes efetivamente. Assim, os meus pacientes frequentemente terão muita dificuldade para entender que não são mais diabéticos. E nós temos muita dificuldade com alguns deles para fazê-los parar de verificar o açúcar no sangue, já que eles se acostumaram a sofrer com a doença por muito tempo”.

Há diferentes tipos de transplantes de pâncreas. Entre eles há o transplante apenas do pâncreas, normalmente destinado a pacientes com diabetes precoce, sem danos significativos em outros órgãos, ou o transplante de rim e pâncreas, explica o Dr. Jarmi.

