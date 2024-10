Newswise — BOSTON (24 de octubre de 2024) – La gente ha escuchado durante años que el cambio climático está teniendo un impacto significativo en los patrones de vegetación de las plantas e influyendo en cómo se produce el polen y el moho. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston mostró que, en Chicago, ha habido un aumento significativo en la sensibilización al polen y al moho en pacientes con alergias nasales.

“Nuestro objetivo era analizar los cambios en los patrones de sensibilización al polen durante los últimos 10 años en Chicago para comprender mejor el impacto del cambio climático en las sustancias transportadas por el aire que pueden causar una reacción alérgica”, afirma la Dra. Kylie Jungles, investigadora en alergias, autora principal del estudio y miembro del ACAAI. Los alérgenos transportados por el aire incluyen cualquier sustancia que pueda provocar una reacción alérgica, como el polen, el moho o los ácaros del polvo. “Queríamos ver si el cambio climático mostraba una asociación con esas sustancias en términos de aumentar las tasas de sensibilización”.

La sensibilización alérgica es el proceso mediante el cual el cuerpo desarrolla anticuerpos contra los alérgenos, que son componentes de sustancias que normalmente se encuentran en el medio ambiente y que se inhalan, ingieren o absorben. Es el primer paso para que una persona se vuelva alérgica a una sustancia.

En el estudio, se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes con alergias nasales atendidos en un centro de alergias en Chicago entre 2014 y 2024. Se recopilaron datos de análisis de sangre, así como características específicas del paciente, incluida la edad, el sexo y otras condiciones alérgicas.

Se analizaron pruebas de alérgenos de 1,052 pacientes entre 2014 y 2019 (antes del COVID) y entre 2022 y 2024 (después del COVID). La tasa de sensibilización a los aeroalérgenos exteriores aumentó significativamente en el período posterior al COVID en comparación con el período anterior al COVID. El polen de los árboles (69.8 % frente al 49.3 %), el polen de las malezas (76.1 % frente al 54.1 %), el polen del césped (100 % frente al 57.7 %) y el moho (76.7 % frente al 46.5 %) aumentaron después del COVID en comparación con antes del COVID. A pesar de la mayor sensibilización a los alérgenos de exterior durante estos períodos de tiempo, las sensibilizaciones a los alérgenos de interior (gato y perro) no presentaron diferencias significativas.

Los autores concluyen: “Esta mayor sensibilidad puede deberse a cambios en los patrones de proliferación de polen y moho como consecuencia del aumento de las temperaturas, las precipitaciones y los niveles de agua que ha experimentado Chicago debido al cambio climático. “Se necesita más investigación para determinar el impacto del cambio climático en la sensibilización a los aeroalérgenos”.

Título del resumen: CAMBIO DE LOS PATRONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS PÓLENES DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

Presentadora: Kylie Jungles, MD

