Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) – Algunos niños superan una alergia alimentaria con el tiempo, pero no se comprende bien cómo sucede esto. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) muestra que los niños que tienen un seguro privado tienen más probabilidades de superar alergias alimentarias que los niños que utilizan un seguro público.

“Revisamos una cohorte de pacientes con alergias alimentarias inscritos en el estudio FORWARD (Manejo de alergias alimentarias y resultados relacionados con las diferencias raciales/étnicas desde la infancia hasta la adolescencia) para tratar de determinar cuáles habían superado sus alergias alimentarias”, dijo la alergista Arabelle Abellard, MD, magíster en Ciencias (MSc), miembro del ACAAI y autora principal del estudio. “La alergia a la leche y al huevo son las alergias que se superan con mayor frecuencia. Y los niños que tenían un seguro público (12 %), en comparación con los niños que tenían un seguro privado (29 %), tenían significativamente menos probabilidades de informar que estaban superando una alergia alimentaria”.

La cohorte en el sitio del estudio incluyó a 188 niños, de los cuales el 62 % eran varones, el 51 % negros, el 32 % eran blancos y el 16 % eran latinos. El 21 % de los niños superó al menos una alergia alimentaria, con un total de 72 alergias alimentarias superadas. La edad media a la que se superaron las alergias a los alimentos fue a los 5 años. Los alimentos que se superaron con mayor frecuencia fueron la leche, seguida del huevo, luego las nueces de árbol, la soya y el cacahuete.

“Este estudio proporciona información adicional a nuestro creciente cuerpo de investigación sobre cómo y por qué los niños superan las alergias alimentarias, y estudia específicamente, por primera vez, a niños de diversos grupos raciales”, dice la alergista Amal Assa'ad, MD, miembro del ACAAI y coautora del estudio. “Dado que las alergias alimentarias causan cargas sociales, emocionales y físicas en los niños y sus familias, los investigadores de las alergias alimentarias buscan datos que nos ayuden en la búsqueda de las curas”.

Un estudio adicional que se presentará, un caso médicamente desafiante titulado “Reintroducción exitosa del huevo en pacientes adolescentes con alergia al huevo resistente al tratamiento”, muestra la importancia de las provocaciones alimentarias orales con huevos horneados en pacientes adolescentes que previamente tuvieron anafilaxia a productos con huevo. En el caso, una paciente de 15 años acudió a una clínica de alergias con un diagnóstico de múltiples alergias alimentarias, incluidas reacciones anafilácticas graves a los huevos revueltos. Un año después, la clínica realizó pruebas cutáneas y los resultados no fueron claros con respecto a la gravedad de su alergia al huevo. Debido a que los resultados fueron vagos, se intentó una provocación alimentaria oral y la paciente pudo tolerar los muffins de huevo horneados. Ahora puede comer huevos horneados, lo que ha mejorado significativamente su calidad de vida, a pesar de la elevación de los niveles en los análisis de sangre en el pasado y de una anafilaxia reciente.

Los autores señalan que es útil aumentar la exposición a los huevos horneados en pacientes con antecedentes de anafilaxia a los huevos y que es útil reevaluar continuamente a los adolescentes con alergias al huevo. Este caso demuestra la importancia de las provocaciones alimentarias orales con huevos horneados en pacientes adolescentes que previamente tuvieron anafilaxia a productos con huevo, incluso tan recientemente como un año antes.

P189 DEVELOPMENT OF TOLERANCE IN CHILDREN WITH FOOD ALLERGY S. Alabduljabbar1, L. Bilaver1, A. Assa'ad2, C. Warren1, J. Jiang1, R. Gupta1, M. Mahdavinia1, 1. Chicago, IL; 2. Cincinnati, OH.

Introduction: Despite the rising prevalence of food allergy (FA), some children outgrow their food allergies. However, factors associated with the development of clinical tolerance are not understood. We aim to investigate a prospective cohort of children with FA at our institution, a site of the FORWARD (Food Allergy Management and Outcomes Related to Racial/Ethnic Differences from infancy through Adolescence) study to answer this question. Methods: The study included Black, White and Latinx children aged 0 to 12 years with IgE-mediated, physician-diagnosed FA. Participants were surveyed about outgrowing any food allergies with specific questions. Results: The cohort at this site included 188 children consisting of 62% male, 51% Black, 32% White and 16% Latinx participants. 39 (21%) children outgrew at least one food allergy, with a total of 72 food allergies outgrown. Mean age at which food was outgrown was 5.31 years (SD=3.50). The foods that were most frequently outgrown were milk followed by egg, then tree nuts, soy and peanut. Insurance coverage was associated with outgrowing food allergy; 9 (12%) publicly insured children outgrew foods, compared to 26 (29%) privately insured children. Mean age of development of FA among those who developed tolerance was (M=3.19 years, SD=2.70), which was significantly less than the mean age of development of FA among those who never developed tolerance (M=4.30 years, SD=3.61), t=1.72, p=.043. Conclusion: Milk and egg allergy were the most frequently outgrown allergies. Children with public insurance compared to children with private insurance were significantly less likely to report outgrowing food allergy.

SUCCESSFUL EGG REINTRODUCTION IN ADOLESCENT PATIENT WITH RECALCITRANT EGG ALLERGY L. Tran*1, M. Dickinson Matson1, C. Enweasor2, G. Odudu3, 1. Redlands, CA; 2. Sacramento, CA; 3. Loma Linda, CA.

Introduction: Egg allergy is a common food allergy in the pediatric population, affecting 0.5-2.5% of young children. Recent studies have shown that early introduction can decrease the development of food allergies in young children; however, research for reintroduction in older children is lacking. We report a case of egg reintroduction in an adolescent with a severe allergy to eggs.

Case Description: A 15-year-old patient presented to the allergy clinic with a diagnosis of multiple food allergies, including severe anaphylactic reactions to scrambled eggs. Skin testing one year after recent anaphylaxis was equivocal with wheals of 0 mm to egg white and 6 mm to egg yolk. Given these results, an oral food challenge was attempted, and she was able to tolerate baked egg muffins. She can now eat eggs in baked form which has improved her quality of life significantly despite past elevation in blood tests and recent anaphylaxis.

Discussion: Despite recent anaphylaxis to cooked eggs, a 15-year-old patient tolerated baked eggs in an oral food challenge 1 year after her initial reaction. Food allergy management tends to be static and limiting, especially in older pediatric patients. Additionally, egg tolerance rates have been decreasing. Therefore, increasing exposure to baked eggs in patients with a history of anaphylaxis to eggs and continual re-evaluation of adolescents with egg allergies are quintessential. This case demonstrates the importance of baked egg oral food challenges in adolescent patients who previously had anaphylaxis to egg products even as recently as 1 year.