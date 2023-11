Newswise — ANAHEIM, California. (9 de noviembre de 2023) - Se estima que 33 millones de estadounidenses tienen alergias alimentarias, incluidos 5.6 millones de niños menores de 18 años. Se desconoce la causa de las alergias alimentarias, aunque los investigadores y expertos en alergias alimentarias han descartado algunas teorías comunes sobre cómo se desarrollan. Un nuevo estudio que se presentará en la Reunión Científica Anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Anaheim (California) muestra que, entre las personas que tienen alergias alimentarias, surgieron temas comunes en relación con el momento en que se desarrolló su alergia alimentaria y la coincidencia con determinados acontecimientos, entre ellos, comer demasiada cantidad del alimento alergénico; la genética y los antecedentes familiares; el uso de antibióticos; y comer muy poca cantidad del alimento alergénico.

“A través de un Cuestionario de prevalencia de alergias alimentarias respaldado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), recopilamos datos representativos a nivel nacional de 38 408 niños y 40 443 adultos”, dijo Christopher Warren, PhD, miembro de ACAAI y coautor del estudio. “Sabemos que existen muchas teorías sobre cómo se desarrollan las alergias alimentarias y que hay muchos factores causales que probablemente contribuyen a la actual epidemia de alergias alimentarias. Nunca hemos tenido la oportunidad de preguntar directamente a una muestra nacional grande de pacientes con alergias alimentarias y a cuidadores pediátricos sobre los factores que notaron que están relacionados con el desarrollo de su propia alergia alimentaria. Cuando incluimos directamente a estos pacientes con alergias alimentarias/cuidadores, casi uno de cada cinco informó que comer demasiada cantidad de alimento alergénico coincidió con su desarrollo de alergias alimentarias, mientras que el 12 % de los adultos informó que se debió al uso de antibióticos. En particular, casi uno de cada cuatro cuidadores de niños menores de 17 años informó que el desarrollo de la alergia alimentaria del niño coincidió con una infección viral”.

Los encuestados fueron categorizados como con alergia alimentaria informada por ellos mismos/por sus padres/por su apoderado, con una alergia alimentaria convincente según los síntomas de reacción alérgica alimentaria reportados consistentes con una respuesta mediada por IgE, así como casos reportados de alergia alimentaria convincente que fueron diagnosticados por un médico.

“Ahora sabemos que comer ciertos alimentos alergénicos, como el cacahuete, si se come desde la infancia, puede prevenir la alergia al cacahuete”, dice Ruchi Gupta, MD, miembro del ACAAI y autora principal del estudio. “Los alergistas y otros profesionales de la salud pueden ayudar a hacer correr la voz entre los padres de bebés y otras personas que es preventivo introducir ciertos alimentos alergénicos en una etapa temprana de la vida. Para las alergias nuevas que aparecen en la adultez, es fundamental comprender los posibles desencadenantes que pueden estar involucrados en el desarrollo de una alergia. Factores como infecciones, cambios en el medioambiente y cambios hormonales pueden contribuir al desarrollo de una alergia en el futuro y necesitan más exploración”.

Título del resumen: Comprensión de los determinantes percibidos de la alergia alimentaria en una muestra poblacional de niños y adultos de EE. UU.

Presentadora: Rachelle Liu, BA

P187 UNDERSTANDING PERCEIVED DETERMINANTS OF FOOD ALLERGY IN A US POPULATION-BASED SAMPLE OF CHILDREN AND ADULTS R. Liu*, C. Warren, R. Gupta, Chicago, IL.

Introduction: Food allergy (FA) is a major public health problem, and little work to date has aimed to understand the perceived etiology of FA. This knowledge would provide context for current health behavior and potentially identify areas for targeted interventions, including patient and caregiver education.

Methods: A cross-sectional food allergy survey was administered to patients and caregivers via phone and web via a NIH-supported Food Allergy Prevalence Questionnaire in 2015-2016, which collected nationally-representative data for 38,408 children and 40,443 adults. Respondents were categorized as having self-/parent-proxy reported FA, convincing FA according to reported food-allergic reaction symptoms consistent with an IgE-mediated response, as well as reported cases of convincing FA that are physician diagnosed.

Results: In adults and children with physician confirmed FA, the measures most perceived to be associated with development of FA were eating too much of the allergenic food [18.6% (95%CI:17.0-20.3)], genetics and family history [16.3% (95%CI:14.8-17.9)], antibiotic use [12.5% (95%CI:11.3-13.8)], and eating too little of the allergenic food [10.2% (95%CI:8.8-11.8)]. In populations 0-10 and 11-17 years old, respondents associated developing FA with a viral infection [23.8% (95%CI:21.1-26.7), 25.6% (95%CI:22.0-29.5)].

Conclusion: The findings highlight important factors such as diet, genetics, family history, and infection that are believed by parents and adult patients to be associated with FA development. Understanding these perceptions can inform targeted interventions and patient education efforts to improve FA management and prevention.