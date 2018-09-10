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2018年9月10日

Mayo Clinic与其它医院一起成立了一家非营利性仿制药公司

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 --- Mayo Clinic加入了一个七家医院的联盟来成立了一家非盈利的仿制药公司Civica Rx，该公司将致力于解决药物短缺和挽救生命药物的高价等问题来帮助患者。 该公司是一家特拉华州注册的非股份非营利性公司，其总部位于犹他州。

Civica Rx的初始管理成员为Catholic Health Initiatives，Hospital Corporation of America (HCA)，Intermountain Healthcare，Mayo Clinic, Providence St. Joseph Health, SSM Health, 和Trinity Health。 这七家组织代表了大约500家美国医院，将领导Civica Rx的董事会，并为该公司提供大部分初始资本。 美国退伍军人事务部还将为Civica Rx意见咨询以帮助解决其需求。 参与Civica Rx的其它卫生系统将于今年晚些时候公布。

三家主要慈善机构也将加入Civica Rx担任理事成员：the Laura and John Arnold Foundation, the Peterson Center on Healthcare, 和 the Gary and Mary West Foundation。 慈善机构的参与旨在进一步支持和监督公司的非营利性社会福利使命。

Civica Rx为一家经食品和药物管理局批准的制造商，它将直接生产仿制药或是向信誉良好的合同制造商转包其生产。 Civica Rx已经确定了14种医院使用的仿制药作为其最初的制造目标。 Civica Rx预计最早在2019年就能将其首批产品推向市场，该公司还将向零售市场提供仿制药，为现有仿制药公司的产品提供价格更合理的替代品。

Civica Rx首先将寻求提供稳定的医院使用的基本仿制药的供应 --- 其中许多药物已经处于 长期短缺的情况。 这些药物短缺置患者于危险之中。 其还旨在降低成本，提供更可预测的基本仿制药供应，以首先确保患者的需要。

Mayo Clinic总裁兼首席执行官John Noseworthy说：“这项努力表明我们需要通过合作来解决当今最复杂的医疗保健挑战。 我很高兴看到我们通过这项基于使命的行动来共同致力于改善数百万患者的健康和福祉。”

世界上最大的生物技术公司之一Amgen Inc.的前任首席质量官Martin VanTrieste被任命为Civica Rx的首席执行官。 他拥有超过35年的制药经验，并在医药制造商的2018年行业影响力榜单中排名第二， VanTrieste同意无偿地领导Civica Rx。

VanTrieste表示：“我们正在创建一种公共资产，其使命是确保基本的仿制药的供应并且价格合理，美国三分之一的医院已对此表达了兴趣或是致力于与Civica Rx共同参与此项行动，这表明了对此的巨大需求。 通过为仿制药市场带来急需的竞争，这将会改善患者的状况。”

对制造和经销仿制药的实际成本的研究表明，在许多情况下，医院使用的仿制药的价格可以降低到目前价格的一小部分，从而为患者 --- 以及服务于他们的医疗保健系统 – 每年节省数亿美元的费用。

自该倡议于2018年初宣布以来，代表美国全国约三分之一医院的120多家卫生保健组织已与Civica Rx联系，并表达了对参与该新公司的承诺或兴趣。 Civica Rx正在与美国医院协会新成立的健康创新中心合作，以解决有关该倡议的问题。

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关于Catholic Health Initiatives

Catholic Health Initiatives（CHI）是一个以信仰为基础的卫生保健系统，其成立于1996年，是美国最大的非营利性卫生保健系统之一。 CHI的总部位于科罗拉多州恩格尔伍德，其在18个州开展业务，包括100家医院，两家学术健康中心，主要教学医院和29家关键患者接待设施，其总共代表1,230个医疗护理点。 在2017财政年度，CHI提供了21亿美元的慈善医疗和社区福利，其营业收入为155亿美元。

关于HCA Healthcare

HCA Healthcare是一家领先的医疗保健提供商，由遍布20个州和英国的178家医院和约1,800家医疗护理机构组成。自1968年成立以来，HCA Healthcare创建了一种新的医院护理模式，利用综合资源来加强医院的服务，提供以患者为本的服务， 并努力改善医学实践。 HCA Healthcare是一个学习型医疗保健系统，通过其每年超过2800万人次的患者访问来推进科学研究，改善护理，挽救生命。

关于Intermountain Healthcare

Intermountain Healthcare是一家位于犹他州的非营利医疗健康系统，它由23家医院，170家诊所，一家拥有约2,300名医生和高级临床人员的医疗集团，一个名为SelectHealth的健康计划组织，以及其他医疗服务机构组成。 通过其高质量的服务和可持续的成本控制，Intermountain被广泛认为是改变医疗保健现状的领导者。

关于Providence St. Joseph Health

Providence St. Joseph Health致力于改善其服务的各社区的医疗保健，特别是那些贫困和易受伤害的社区。 该卫生系统及其合作伙伴拥有51家医院，829家诊所，老年人服务设施，支持性住房以及许多其他健康和教育服务，其总共雇佣了119,000名护理人员（员工），服务于七个州的许多社区 --- 阿拉斯加州，加利福尼亚州，蒙大拿州，新墨西哥州，俄勒冈州 ，德克萨斯州和华盛顿州。 有关PSJH的更多信息，请访问www.psjhealth.org。

关于SSM Health

SSM Health是一个天主教非营利性卫生系统，其通过强大且完全整合的医疗保健服务系统来满足美国中西部许多社区的综合卫生需求。 SSM Health拥有超过40,000名员工和10,000名医疗服务提供者，包括24家医院，300多个医生办公室和其他门诊护理站点，10个急诊后期医疗设施，综合的家庭及老人院服务，一个药房服务公司，一个健康保险公司， 以及其它医疗和虚拟护理机构。

关于Trinity Health

Trinity Health是全美国最大的天主教卫生系统之一，通过133,000名员工和7,800名医生和临床人员的努力，它在22个州的94所医院和109个持续护理机构提供服务。 该组织的总部位于密歇根州利沃尼亚，其年营业收入为176亿美元，资产为247亿美元，该组织每年以慈善医疗和其他社区福利计划的形式向社区返还11亿美元。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。了解有关Mayo Clinic的更多信息，请访问Mayo Clinic News Network。

媒体联系：

Michael Romano, Catholic Health Initiatives, 电话303-383-2720, romano@catholichealth.net

Ed Fishbough, HCA Healthcare (AVP Communications), 电话615-344-2810,

ed.fishbough@HCAhcaHhealthcare.com