新闻发布

2018 10月23日

研究发现，新的脑癌放疗可以更好地保留认知功能

Newswise — 圣安东尼奥– 当谈到放射治疗 脑癌时, 与使用美金刚的传统全脑放疗相比，避开海马的全脑放疗与药物联合使用美金刚在获得类似的癌症控制结果的同时能更好地保留患者的认知功能,。这些发现在美国圣安东尼奥放射肿瘤学会2018年年度会议上由Mayo Clinic研究人员提出。

“海马体是与边缘系统和认知功能（包括记忆）相关的大脑的一部分“说 说 Paul Brown, M.D., Mayo Clinic的放射肿瘤学家和该研究的资深作者。“基于数十年的转化研究，我们知道，对大脑海马区域的相对温和的辐射剂量也会导致患者的认知产生问题，例如记忆丧失。”Dr. Brown 说避开海马的全脑放疗是为了帮助脑癌患者在全脑放射治疗期间避免认知损伤而开发的。

对于他们的研究，Dr. Brown及其同事将避开海马的全脑放疗与传统的全脑放疗进行了比较，两组的患者均服用美金刚。

研究人员从2016年7月至2018年3月招募了518名患者。患者被随机分配到两个研究组。患者的中位年龄为61.5岁。治疗组的基线特征没有差异。

研究人员发现，接受避开海马的全脑放疗的患者能够更好地保持其认知功能，而其癌症控制和总体生存率与接受标准全脑放射治疗的患者类似。 他们还发现，虽然年龄本身会影响神经认知功能，但避开海马的治疗的神经认知益处并没有因年龄而异。

“这项试验的结果可能对患者产生重大影响，” Dr. Brown说。“在美国，转移性脑癌的发病率估计高达每年200,000例。根据患者的原发性癌症的类型，大约有10％至30％的癌症患者会扩散到大脑。”

“这是几项源于实验室的放射肿瘤学临床试验之一，其后在II期试验中进行了测试。最后在先前试验的基础上，在III期试验中进行了进一步测试。该试验显示出积极的改善效果，” Dr. Brown说。“我们计划下个月在新奥尔良举行的2018年神经肿瘤学会年会上提供最新数据，包括患者报告的症状。”

这项研究得到了国家癌症研究所癌症预防部门的UG1CA189867（NCORP）和U10CA180868（NRG肿瘤手术）研究基金的资助。

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