لفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic: معظم الأمريكيين قد يتجنبون تعاطي المسكنات الأفيونية بعد العمليات الجراحية.

نشرة إخبارية

23 أكتوبر 2018

الفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic: معظم الأمريكيين قد يتجنبون تعاطي المسكنات الأفيونية بعد العمليات الجراحية.

روتشستر، مينيسوتا –– بحسب الفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic، فإنه على الرغم من أن جميع الأمريكيين تقريبًا يفيدون بأنهم قد يختاروا تعاطي بديل لمسكنات الألم الأفيونية بعد العمليات الجراحية، إلا أن قليلًا منهم يتحدثون عن ذلك مع القائمين على تقديم الرعاية الصحية لهم.

وتأتي هذه الإحصائية الأخيرة عن أراء الأمريكيين بشأن المسكنات الأفيونية في وقت يستمر فيه تصاعد عدد حالات الوفيات الناجمة عن جرعات دوائية زائدة مرتبطة بالمسكنات الأفيونية. فبحسب التقديرات الأولية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وفي رقم قياسي جديد لقي نحو 72000 أمريكي مصرعهم من جراء الجرعات الدوائية الزائدة في عام 2017.وكان أغلب حالات الوفاة متعلقة بالمسكنات الأفيونية.

وتقول الدكتورة/ هيلينا جازيلكا، رئيسة برنامج الإشراف على المسكنات الأفيونية في Mayo Clinic بأنه "على الرغم من أن المسكنات الأفيونية رُبما تكون هي الخيار الأفضل أمام المرضى في الأيام اللاحقة لإجراء العمليات الجراحية، إلا أن خطر الإدمان هو خطر حقيقي للغاية مع طول أمد استخدامها. ونحن في Mayo Clinic نقوم بإجراء البحوث التي تتناول ممارسات وصف المسكنات الأفيونية علاجيًا لضمان تحقيق أفضل تجربة ونتيجة ممكنة للمرضى مع التقليل إلى الحد الأدنى من التعرُّض للمواد الأفيونية".

وقد تم استخدام البحوث التي تجريها Mayo Clinic في وضع إرشادات وأدوات للممارسات الطبية في وصف المسكنات الأفيونية علاجيًا لدى Mayo وغيرها، وتحديد المرضى الذين قد لا يحتاجون إلى المسكنات الأفيونية، وفي بعض الحالات، خفض الوصفات الطبية منها إلى النصف. يوفر الفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic، الذي كان قد تم إطلاقه لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2016، لمحة سريعة عن آراء المستهلكين الصحية.

ونستعرض فيما يلي النتائج الرئيسية التي توصل إليها الفحص.

عدد قليل فقط من المرضى يتحدثون مع طبيبهم حول بدائل وإدمان المسكنات الأفيونية.

من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع، أفاد 94 بالمائة منهم أنهم يفضلون تعاطي علاج بديل لمسكنات الألم الأفيونية. ومع ذلك، فإن ربع المشاركون في الاستطلاع فـقـط أفادوا بأنهم قـد تحدثوا بشأن العلاجات البديلة مع القائمين على تقديم الرعاية الصحية لهم. وقد تم ذكر الخوف من الإدمان (بنسبة 34 بالمائة) باعتباره السبب الأول للبحث عن خيار علاجي بديل. وكان الرجال (بنسبة 45 بالمائة) أكثر ميلًا بشكل طفيف من النساء (بنسبة 38 بالمائة) لمناقشة خطر الإدمان. وكان العلاج البديل الرئيسي الذي اختاره المشاركون في الاستطلاع هو العلاج الطبيعي (بنسبة 80 بالمائة)، والذي تلاه مسكنات الألم التي يتم صرفها دون وصفة طبية (بنسبة 75 بالمائة)؛ ثُم الأدوية البديلة، من قبيل الوخز بالإبر (بنسبة 53 بالمائة)؛ والماريجوانا الطبية (بنسبة 49 بالمائة).

ينظر الأمريكيين إلى المسكنات الأفيونية باعتبارها مشكلة ولكن لا يروا أنهم مُعَرَّضين لأي خطر.

يؤثر انتشار المسكنات الأفيونية على المجتمعات المختلفة عبر أنحاء البلاد، إلا أن المشاركين في الاستطلاع كانوا على الأرجح يذكرون سكان المناطق الحضرية (بنسبة 37 بالمائة) باعتبارهم الأكثر تعرُّضًا لخطر الإدمان على المسكنات الأفيونية. وعلى الرغم من هذا الاعتقاد كانت المناطق الريفية من أكثر المناطق تضررًا، في ظل تضاعف معدلات الوفاة بسبب المسكنات الأفيونية لأربعة أضعاف في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 سنة، وثلاثة أضعاف فيما بين الإناث خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2015، وفقًا لإحصاءات "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها". وما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (بنسبة 49 بالمائة) يؤمنون بأن الإدمان على المسكنات الأفيونية هو مشكلة كبرى في مجتمعاتهم، غير أن معظم الأمريكيين (بنسبة 67 بالمائة) على ثقة من أنهم إذا ما تم وصف المسكنات الأفيونية لهم كعلاج للألم المزمن، فإنهم لن يصبحوا مدمنين.

معظم الأمريكيين يظنون على نحو خاطئ أن الغرض من المسكنات الأفيونية هو علاج الألم المزمن.

المسكنات الأفيونية هي أكثر فعالية مع الألم قصير الأجل. ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين (بنسبة 79 بالمائة) يرون الألم المزمن على أنه مبرر لوصف المسكنات الأفيونية علاجيًا، ويفيد 31 بالمائة بأنهم كانوا يستخدمون المسكنات الأفيونية في علاج الألم المزمن. وثَمَّة قدر متزايد من الأبحاث يشير إلى أن المسكنات الأفيونية، والتي قـد ينشأ لدى المرضى تحمُّل لها، ليست نموذجية لعلاج الألم المزمن. وتشير دراسة أجريت في عام 2017 إلى أن استخدام المسكنات الأفيونية يمكن أن يزيد من خطر حدوث الألم المزمن في المستقبل.

لا يعرف الأمريكيون كيفية التخلص بشكل سليم من مسكنات الألم الأفيونية.

يفيد واحد فـقـط من بين كُل أربعة من مستخدمي المسكنات الأفيونية إلى تلقيه التوجيه من الصيادلة أو مقدمي الرعاية الصحية بشأن ما يتعين عليه القيام به مع ما يتبقى لديه من حبوب علاجية لا يستخدمها، وأفادت نسبة 26 بالمائة فـقـط من مستخدمي المسكنات الأفيونية بمشاركتهم في أحـد برامج التخلص من العقاقير الطبية. وكان المشاركين في الاستطلاع ممن كانت المسكنات الأفيونية توصف لهم علاجيًا أكثر ميلًا (بنسبة 30 بالمائة) بالاحتفاظ بالحبوب العلاجية المتبقية لديهم في خزانة الأدوية. وقد أفاد البعض الآخر منهم أنهم يتخلصون من تلك المسكنات الأفيونية في المرحاض (بنسبة 17 بالمائة)، أو بإلقائها في القمامة (بنسبة 17 بالمائة)، أو باستخدامها في علاج آلام أخـرى (بنسبة 12 بالمائة).

وتقول الدكتورة/ جازيلكا "إن إحدى أهم الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها للحيلولة دون إساءة استعمال العقاقير الموصوفة علاجيًا تتمثل في التخلص السليم من أي أدوية علاجية غير مستخدمة موجودة في خزانة الأدوية لديهم. فالتخلص السليم من تلك الأدوية من شأنه الحيلولة دون وقوع الأدوية العلاجية في الأيدي الخاطئة – كأيدي شخص بالفعل مدمن، أو رُبّمَا أيدي طفل مراهق أو طفل فضولي".

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حول الفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic

تم إجراء الفحص الصحي الوطني من Mayo Clinic في يوليو/تموز 2018 من خلال استطلاع عدد 1270 فرد بالغ ممن يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية عبر أداة الاستطلاع الشامل عبر الهاتف "Engine’s Telephone CARAVAN Omnibus Survey". للاطلاع على المزيد تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: healthcheckup.mayoclinic.org.

حول Mayo Clinic

Mayo Clinic هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية والتعليم والبحوث، وبتوفير رعاية شاملة ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج الشفاء. اعرف المزيد عن Mayo Clinic. زيارة شبكة أخبار Mayo Clinic.

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