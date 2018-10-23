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2018年10月23日

Mayo Clinic全国健康调查：大多数美国人在手术后会避免服用阿片类药物

明尼苏达州罗切斯特 --- 根据Mayo Clinic全国健康调查（Mayo Clinic National Health Checkup），几乎所有美国人都表示他们会选择手术后阿片类止痛药的替代品，但很少有患者会与他们的医疗保健提供者谈论此事。

这反映了在与阿片类药物有关的药物过量死亡病例继续攀升的今天，美国人对阿片类药物的最新看法，根据美国疾病控制和预防中心（Centers for Disease Control and Prevention (CDC).）的初步估计，2017年有72,000名美国人因药物过量而死亡，而这些死亡大多数与阿片类药物有关。

Mayo Clinic’s的阿片类药物管理计划负责人Halena Gazelka, M.D.,表示：“虽然阿片类止痛药可能是手术后几天内患者的最佳选择，但长期使用造成上瘾的风险很大。在Mayo Clinic，我们正在开展关于阿片类药物处方实践的研究，以在保证最佳患者治疗效果和体验的同时尽量减少阿片类药物的使用。”

Mayo Clinic的研究已被用于为Mayo及其它地区的医疗实践制定阿片类药物处方的指南和工具（opioid prescribing guidelines and tools），帮助确定可能不需要阿片类药物的患者（identify patients who may not need opioids），并在某些情况下将其处方减少一半（cut prescriptions in half）。 2016年1月首次进行的Mayo Clinic全国健康调查（Mayo Clinic National Health Checkup）提供了快捷的消费者健康意见。

该调查所获得的主要结果如下。

很少有患者与他们的医生谈论阿片类药物替代品和以及成瘾的问题。

在接受调查的人中，94％的人表示他们会选择阿片类止痛药的替代治疗。 然而，只有四分之一的受访者表示他们已经与他们的医疗保健提供者讨论了替代疗法。 对成瘾的恐惧（34％）被认为是寻求替代疗法的首要原因。 男性（45％）比女性（38％）更倾向于讨论成瘾风险。 受访者选择的主要替代治疗方法是物理治疗（80％），其次是非处方止痛药（75％）; 替代医学疗法，如针灸（53％）等; 以及医用大麻（49％）。

美国人认为阿片类药物滥用是一个问题，但并不认为自己也处于危险之中。

阿片类药物的滥用正在影响美国各地的社区，但受访者认为城市居民（37％）阿片类药物上瘾的风险最大。 然而根据疾病预防控制中心的意见，尽管人们普遍如此认为，但实际上农村地区受到的打击最为严重，在1999年至2015年间，18至25岁年龄段的阿片类药物的死亡率增长了四倍，而女性中的死亡率也增长了三倍。 近一半（49％）的受访者认为阿片类药物滥用是他们社区的一个严重问题，但大多数美国人（67％）相信，如果他们使用阿片类药物治疗慢性疼痛，他们并不会上瘾。

大多数美国人错误地认为阿片类药物是用于治疗慢性疼痛的。

阿片类药物对短期疼痛最为有效。 然而大多数美国人（79％）将慢性疼痛视为阿片类药物处方的目的，31％的人表示他们使用阿片类药物来治疗慢性疼痛。 越来越多的研究表明，由于患者可能对其产生耐药性，阿片类药物并不适合治疗慢性疼痛。 2017年的一项研究（ 2017 study）显示，使用阿片类药物实际上可能会增加未来慢性疼痛的风险。

美国人不知道如何妥善处理他们的阿片类止痛药。

只有四分之一的阿片类药物使用者说，他们接受了药剂师或医疗保健提供者关于如何处理未使用的剩余药物的指导，只有26％的阿片类药物使用者声称他们参与了药物处理计划。 服用阿片类药物的受访者最有可能（30％）将剩余的药片留在药柜中，其他人还提到将阿片类药物冲下马桶（17％），将其扔进垃圾桶（17％），或用它们治疗其它疼痛（12％）。

Dr. Gazelka 认为：“人们可以采取的防止处方类药物滥用的最重要步骤之一是正确处理掉那些未使用的药物。妥善处置药物有助于防止药物流向不该接触该药物的人--- 如已经上瘾的人，或者是青少年或好奇的孩子等。”

全国处方药回收日是10月27日星期六，它提供了一种安全，方便的途径来正确处理包括阿片类药物的处方药。访问takebackday.dea.gov可以找到本地的回收地点。

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关于Mayo Clinic全国健康调查

Mayo Clinic全国健康调查于2018年7月通过Engine’s Telephone CARAVAN Omnibus Survey对美国1,270名成年人进行了调查。了解更多信息，请访问healthcheckup.mayoclinic.org。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

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