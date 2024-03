Newswise — PREZADA, MAYO CLINIC: A minha vizinha se aposentou recentemente, e tenho tentado convencê-la a ser voluntária na biblioteca comigo. Ela não está convencida, através dos meus relatos, de que ajudar o próximo faz nos sentir bem. Você pode compartilhar conosco outros benefícios que ganhamos ao dedicarmos nosso tempo e energia a uma causa?

RESPOSTA : Obrigada por ser voluntária na sua comunidade e por tentar convencer a sua vizinha a juntar-se a você. Os voluntários fazem uma diferença imensurável na vida das pessoas.

O ato de voluntariar também beneficia a saúde de uma pessoa. Uma pesquisa demonstrou que o voluntariado oferece benefícios significativos para a saúde, especialmente para os idosos. Aqui estão os três primeiros benefícios que você pode compartilhar com a sua vizinha:

1. Melhora a saúde física e mental.

As atividades voluntárias mantêm as pessoas em movimento e pensando ao mesmo tempo. A pesquisa descobriu que o voluntariado entre adultos com 60 anos ou mais proporciona benefícios para a saúde física e mental. Os voluntários relataram uma melhora na saúde física em comparação àqueles que não estavam voluntariando. O voluntariado leva a taxas mais baixas de depressão e ansiedade, especialmente para pessoas com 65 anos ou mais.

Isso reduz o estresse e aumenta os sentimentos positivos e a sensação de relaxamento ao liberar dopamina no cérebro. Com o passar do tempo, dedicando seu tempo em prol do próximo, os voluntários relataram um sentimento de pertencimento e valorização, tanto dados como recebidos, o que pode gerar um efeito redutor no estresse.

A redução do estresse diminui ainda mais o risco de alguns problemas de saúde física e mental, incluindo doença cardíaca, acidente vascular cerebral, depressão, ansiedade, e doenças no geral. Além disso, as pessoas voluntárias possuem taxas de mortalidade mais baixas do que as que não o fazem, indiferente da sua idade, sexo e saúde física.

2. Fornece um senso de propósito e ensina habilidades valiosas.

O trabalho que os voluntários realizam é essencial para as atividades diárias, dando aos voluntários um sentido de propósito, especialmente quando dedicam o seu tempo e talentos nas áreas que consideram importantes. Os voluntários mais velhos experimentam um maior aumento de satisfação com a vida e na autoestima.

Além do voluntariado em bibliotecas, escolas e bancos de alimentos, muitas pessoas são voluntárias em hospitais locais. Elas trabalham como recepcionistas e atendentes da sala de espera, fornecem informações e instruções sobre o quarto do paciente e ajudam a transportar os pacientes e seus pertences.

Outros voluntários usam suas habilidades artesanais para fazer xales de oração (talit), cobertores, suéteres, gorros e outros itens que normalmente são dados a bebês recém-nascidos e a pacientes com câncer. Outros serviços que os voluntários prestam incluem o trabalho na loja de presentes do hospital, na execução de tarefas administrativas para a equipe ou na oferta de terapia com animais de estimação aos pacientes.

3. Fomenta relações novas e existentes.

O voluntariado aumenta a interação social e ajuda a construir um sistema de apoio baseado em interesses comuns. Uma das melhores maneiras de se fazer novos amigos e fortalecer os relacionamentos existentes é participar de atividades compartilhadas. Os círculos sociais podem diminuir durante a aposentadoria, e construir ou expandir sua rede de contatos pode ser especialmente importante durante essa fase da vida da sua vizinha.

Em muitos casos, os voluntários possuem diferentes bagagens, o que os ajuda a expandir suas redes sociais e lhes permite praticar habilidades sociais com outras pessoas.

Como você pode ter notado por experiência própria, as pessoas são motivadas a realizar um trabalho voluntário por várias razões. Elas podem estar explorando alguma carreira, aprimorando habilidades, conhecendo novas pessoas, servindo suas comunidades ou permanecendo ativas durante a aposentadoria. No entanto, todos os voluntários partilham de um desejo em comum: o de melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas nas suas comunidades.

A boa notícia é que sua vizinha não precisa ser uma filantropa ou senadora para melhorar ou gerar mudanças na comunidade. Ofereça outras sugestões se ela não estiver interessada em ser voluntária na biblioteca. Provavelmente, há uma grande variedade de oportunidades de voluntariados em sua comunidade, caso ela tenha interesse pelas causas juvenis, ambientais, de saúde, religiosas ou comunitárias. Incentive-a a se conectar com organizações locais, sem fins lucrativos e culturais, escolas, comunidades religiosas ou hospitais para ela ter mais opções de escolha.

Como você percebeu, o voluntariado faz uma diferença imensurável na vida das pessoas. Se a sua vizinha estiver disposta a ser uma voluntária, o talento e tempo dela poderão tanto ajudar os outros quanto beneficiar a própria saúde.— Angela Thoreson, assistente social clínica independente licenciada, Psiquiatria e Psicologia, Mayo Clinic Health System, Austin, Minnesota

