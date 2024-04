Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Quando os incêndios florestais se espalham, respirar para os habitantes da região e, às vezes, para além dela, pode se tornar cada vez mais difícil. O vento pode transportar a fumaça a centenas de quilômetros do incêndio real, diz o Dr. Clayton Cowl, pneumologista e toxicologista da Mayo Clinic.

Embora a fumaça do incêndio contenha alguns irritantes respiratórios, como partículas, hidrocarbonetos e outros produtos químicos orgânicos, o Dr. Cowl diz que o risco mais significativo para a saúde é o de partículas ultrafinas que podem ser inaladas profundamente nos pulmões.

Ele acrescenta que, infelizmente, o uso de uma máscara anti-poeira de papel padrão, embora provavelmente melhor do que nada, não protege totalmente o trato respiratório da maioria das partículas que se transportam pelo ar. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos dizem que uma máscara N95, se utilizada adequadamente, pode fornecer algum tipo de proteção.

Essas partículas podem gerar congestão nasal e causar ardores e queimaduras nos olhos. Além do mais, elas também podem agravar o estado respiratório das pessoas com doenças cardíacas e pulmonares crônicas — que possuem um risco mais significativo de inalar essas partículas.

"As populações mais vulneráveis incluem idosos, crianças, mulheres grávidas e pessoas com doenças pulmonares ou cardíacas crônicas", afirma o Dr. Arveen Bhasin, alergista da Mayo Clinic. "Os sintomas comuns incluem tosse, chiado no peito, dificuldade em respirar, dor no peito, irritação nos olhos, espirros e garganta irritada."

Todos os tipos de inalação de fumaça, desde cigarros a fogueiras, têm um denominador comum, segundo o Dr. Cowl: Você está respirando um ar proveniente de produtos inflamáveis. Os incêndios florestais consomem a vegetação, casas e estruturas de construções com plásticos e outros produtos que liberam milhares de produtos químicos transportados pelo ar, diz ele.

"Alguns desses produtos químicos são extremamente tóxicos, como os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e compostos à base de cloro", diz o Dr. Cowl. "A maior parte do que pode ser visto a olho nu envolve partículas maiores que podem causar irritação do trato respiratório superior. Nosso sistema respiratório está equipado para filtrar grande parte disso, mas para aqueles com condições pulmonares comprometidas, essas exposições podem agravar seus sintomas."

O Dr. Bhasin recomenda que as pessoas fiquem dentro de casa, mantendo janelas e portas fechadas da casa e do carro.

"Ligue o ar-condicionado para recircular o ar limpo e evite a fumaça do cigarro comum ou do cigarro eletrônico", aconselha o Dr. Bhasin. "Não queime nada em casa, incluindo lenha, fogões a gás ou velas."

O Dr. Cowl concorda e diz que os purificadores de ar podem ser uma opção, assim como a proteção respiratória pessoal. Ele afirma que o melhor tipo de purificador de ar é aquele com um filtro de ar particulado de alta eficiência. "O uso de purificadores de ozônio ou de ar iônico não é sugerido com frequência para proteção contra fumaça de incêndio florestal, uma vez que fornecem proteção mínima contra as partículas muito pequenas liberadas, chamadas de partículas ultrafinas com menos de 0,3 mícrons de diâmetro", diz o Dr. Cowl.

O Dr. Bhasin lembra às pessoas que tomar medicamentos prescritos e ter refis disponíveis é essencial. Fique de olho nas reportagens locais sobre a qualidade do ar e, se você ou alguém que você conhece estiver apresentando algum sintoma, é importante procurar atendimento médico.

"Manter a hidratação oral adequada com água potável e outros fluidos também é importante para preservar a função dos cílios e das células microscópicas em escova nas vias aéreas que ajudam a varrer as partículas contaminantes inaladas do meio ambiente", acrescenta o Dr. Cowl.

Os efeitos na saúde respiratória ao inalar fumaça podem incluir:

Tosse

Dificuldade em respirar normalmente

Ardor nos olhos

Garganta irritada

Coriza

Vias nasais irritadas

Respiração ofegante e falta de ar

Dores no peito

Dores de cabeça

Ataque de asma

Cansaço

Batimento cardíaco acelerado

Para obter um mapa dos incêndios florestais ao redor do mundo, visite a NASA Earth Observatory.

###

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter outras notícias da Mayo Clinic.