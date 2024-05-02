مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا – معظم التكتلات أو العُقيدات في الغدة الدرقية، التي هي غدة في عنقك، غير ضارة ولا تحتاج إلى علاج. ولكنها في بعض الأحيان قد تصبح أكبر وتسبب مشكلات مثل عُسر البلع. في هذه الحالات قد يحتاج الأطباء إلى إجراء جراحة لإزالتها.

ويوجد أيضًا علاج يُسمى الاستئصال يالترددات الراديوية (RFA) وهو علاج يعتمد على الحرارة لتصغير حجم العُقيدات. وفي هذا الشأن يقول الدكتور ماريوس ستان، اختصاصي الغدد الصماء لدى مايو كلينك إن هذا العلاج غير الجراحي لتصغير عُقيدات الغدة الدرقية يوفر للمرضى إجراءً آمنًا وناجحًا نجاحًا باهرًا. ويقول إن مايو كلينك إلى جانب ذلك تُجري أبحاثًا على كيفية استخدام الاستئصال بترددات موجات الراديو لعلاج سرطان الغدة الدرقية.

ويقول الدكتور ستان أيضًا "الاستئصال بالترددات الراديوية هو طريقة لاستهداف جزء مُحدد من الغدة الدرقية، جزء غير طبيعي، عن طريق توصيل طاقة عالية إلى هذه المنطقة من الغدة الدرقية والقضاء عليها".

ويقول إن المرضى المُصابين بتضخم، عُقيدات حميدة في الغدة الدرقية مرشحون مناسبون لإجراء الاستئصال بترددات موجات الراديو.

ويقول أيضًا "المرضى الذين لديهم عُقيدات بالغدة الدرقية قطرها ما بين بوصة ونصف وبوصتين هم الذين نعتقد أنهم وصلوا إلى نقطة من المُرجح عندها أن تكون لديهم مشكلة أو من المُحتمل أن تنشأ لديهم مشكلة".

ويعمل الاستئصال بالترددات الراديوية عن طريق استخدام الحرارة لتصغير عُقيدات الغدة الدرقية الحميدة أو القضاء عليها.

وإلى جانب الحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية، هناك ميزات أخرى لهذا العلاج.

ويقول الدكتور ستان "الميزة هي أننا يمكننا إجراء هذا العلاج في العيادة الخارجية ودون ترك ندبة على العنق".

ويُعتبر علاج عُقيدات الغدة الدرقية أحد تطبيقات الاستئصال بترددات موجات الراديو. وتُعدّ مايو كلينك إحدى المؤسسات الأمريكية الرائدة في أبحاث استخدام الاستئصال بترددات موجات الراديو لعلاج سرطان الغدة الدرقية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور ستان "نأمل أن يكون هذا العلاج قادرًا أيضًا على القضاء على سرطان الغدة الدرقية بطريقة محددة جدًا، على عكس المنهجيات الجراحية التي تقضي على جزء من الغدة الدرقية".

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