Newswise — LA CROSSE, Wisconsin — Estamos cercados por sinais de alerta nas estradas, no trabalho e nas embalagens de produtos e equipamentos. Seu corpo também envia sinais de alerta. À medida que a data da corrida se aproxima, se esforçar ao máximo em seu treinamento é tentador. Isso faz com que esse seja um excelente momento para observar os sinais de alerta de um treinamento exagerado.

Lesões por treinamento exagerado ou esforço repetitivo são lesões musculares ou articulares (como tendinite ou fratura por estresse) resultantes de traumas repetitivos. As lesões por esforço repetitivo geralmente ocorrem devido a erros de treinamento ou técnica.

Corredores são atletas obstinados. Quando o atleta aumenta drasticamente a intensidade do treinamento, não deve ignorar os sinais de alerta do corpo. Recuar e diminuir a velocidade pode ser difícil. Enquanto alguns problemas de treinamento exagerado podem ser resolvidos com um simples descanso, outros podem evoluir para condições mais significativas.

Joel Luedke, preparador físico do Sistema de Saúde da Mayo Clinic em La Crosse, Wisconsin, esclarece alguns fatos sobre lesões por treinamento exagerado e dá dicas para evitá-las:

Ir muito rápido, se exercitar por muito tempo ou simplesmente fazer muito de um tipo de atividade pode sobrecarregar seus músculos e levar a uma lesão por esforço repetitivo. A técnica inadequada também afeta seu corpo. Por exemplo, se você tiver uma postura inadequada ao correr ou fazer exercícios de treinamento de força, poderá sobrecarregar certos músculos e causar uma lesão por esforço repetitivo.

Felizmente, a maioria das lesões por esforço repetitivo podem ser evitadas. Experimente estas sugestões para preveni-las:

Use postura e equipamento adequados.

Se você está iniciando uma nova atividade ou pratica um esporte há muito tempo, as aulas podem ajudar a garantir que você esteja usando a técnica correta. Converse com um especialista sobre a postura, o equipamento e os ajustes de acessórios adequados para ajudar a garantir o sucesso.

Controle seu ritmo.

Confie no seu programa de treinamento, que deve distribuir sua atividade aeróbica ao longo da semana. Reserve um tempo para se aquecer antes da atividade física e relaxar depois.

Aumente seu nível de atividade gradualmente.

Ao alterar a intensidade ou duração da atividade física, faça-o gradualmente. Tente não aumentar a intensidade das atividades além de 10 por cento a cada semana. Seu corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo estresse.

Diversifique sua rotina.

Em vez de focar em um tipo de exercício físico, inclua variedade em seu programa de treinamento. Realizar uma variedade de atividades de baixo impacto evita lesões por esforço repetitivo, permitindo que seu corpo use diferentes grupos musculares.

Pode ser difícil saber quando você está forçando seu treinamento para uma melhoria contínua e quando está começando a treinar de modo exagerado. Concentrar-se em sua dieta, hidratação e sono pode ajudá-lo a descobrir o que seu corpo está dizendo. Se você não se recuperar após dois a três dias de pouca ou nenhuma atividade física, talvez seja o momento de investigar mais.

Se seus pés e pernas sofrem enquanto você corre quilômetro após quilômetro, fique atento a estes problemas:

Calosidades e unhas quebradas são problemas comuns de treinamento exagerado.

Dor matinal na sola do pé pode ser um sinal de fascite plantar.

A tendinite pode causar dores na parte de trás do tornozelo ou na frente das canelas, também conhecida como canelite.

Estes sintomas normalmente podem ser tratados com repouso e medicação para aliviar a dor e a inflamação. Desacelere seu treinamento. Retorne ao nível em que estava antes do problema ou considere o treinamento funcional com exercícios de baixo ou nenhum impacto, como na bicicleta ergométrica, no aparelho elíptico ou a prática de natação. Tire um dia extra de folga. Esses sintomas podem ser de curto prazo se você os tratar de maneira precoce e adequada.

Se a dor persistir apesar do repouso ou piorar, isso pode indicar um problema ósseo, que pode ser grave. Reações ao estresse ou fraturas por estresse são comuns no meio do pé, no meio da canela ou, mais preocupante, no alto da perna próximo ao quadril. A dor que não desaparece é um sintoma, por isso consulte a sua equipe de profissionais de saúde.

Informe sua equipe de profissionais de saúde se você mudou recentemente sua técnica, intensidade, duração, frequência de treinamento ou os tipos de exercícios praticados. Identificar a causa de sua lesão por esforço repetitivo o ajudará a corrigir o problema e evitar que ele se repita. Você pode buscar mais orientações conversando com especialistas, como médicos de medicina esportiva, preparadores físicos e fisioterapeutas.

Uma vez que sua lesão tenha sido curada, peça à sua equipe de profissionais de saúde para verificar se você recuperou completamente a força, o movimento, a flexibilidade e o equilíbrio antes de retomar a atividade. Preste atenção especial à técnica adequada para evitar lesões futuras.

Não permita que uma lesão por esforço repetitivo impeça que você tenha uma vida fisicamente ativa. Trabalhando com sua equipe de profissionais de saúde, ouvindo seu corpo e controlando seu ritmo, você pode evitar esse contratempo comum e aumentar com segurança seu nível de atividade.

Saber que você se esforçou para se preparar aumentará seu sentimento de realização no dia da corrida, mas não exagere. Você está quase lá. Cuide-se para continuar forte até a linha de chegada.

