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Mayo Clinic

استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص 30 مليون عقار مرشح لمكافحة فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز)

13-Jul-2021 5:05 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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استخدم باحثو مايو كلينك وشركاؤهم محاكاة الحاسوب والذكاء الاصطناعي لفحص 30 مليون عقار افتراضيًا تم ترشيحها لحجب فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز)، الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). في ورقة بحثية نُشرت في مجلة بايوموليكولس، قام الباحثون بتسريع اكتشاف الأدوية لتحديد الأهداف الواعدة للدراسة الإضافية. وهم مهتمون بإيجاد علاجات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يقول توماس كولفيلد، الحاصل على الدكتوراه، عالم الأعصاب الجزيئية في مايو كلينك والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية: "استخدمنا منصة متعددة الأدوية لفحص الأدوية المرشحة. ودرسنا الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تم اختبارها سريريًا، بالإضافة إلى المركبات الجديدة. وباستخدام القوة الحسابية للتكنولوجيا المتقدمة، يمكننا تحديد أفضل دواء، ضمن مكتبة كيميائية، لإجراء المزيد من البحث".

وأُجرِي البحث باستخدام محاكاة الحاسوب، المسماة الفحص بالسيليكون - أي السيليكون، أو الحاسوب - وتم التحقق من صحتها باستخدام تجارب بيولوجية باستخدام فيروس حي. يستخدم هذا النوع من الأبحاث قواعد البيانات الرقمية والتركيبات الرياضية لتحديد المركّبات الدوائية التي يحتمل أن تكون مفيدة. كما تُجرى أنواعٌ أخرى من الأبحاث في خطوط الخلايا، تُسمَّى الأبحاث في المختبر، أو في الكائنات الحية، مثل: الفئران أو البشر - وتُسمَّى الأبحاث في الجسم الحي.

بدأ الباحثون بـ 30 مليون مركب دوائي. وقدمت أدوات الفحص الافتراضية تنبؤات حول سلوك المركبات الدوائية المختلفة، ووضعت نموذجًا لكيفية تفاعلها مع الأهداف البيولوجية على جسيمات فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز). ثم حصر الفحص بالسيليكون التركيز على 25 مركبًا. ولإجراء تحليل واختبار أعمق في المختبر، أجرى الباحثون دراسة تجريبية على 25 مركبًا ضد فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز) المعدي في مزارع عينات الخلايا البشرية. وتم اختبارها لاحقًا بحثًا عن مشكلة شائعة في الأدوية: السمية.

نظرًا لأن إحدى مهام الكبد هي تنظيف الدم، والذي يتضمن مكونات الدواء، فقد ابتكر الفريق نموذجًا لكبد بشري على سطح كخلية النحل، بحجم لا يزيد عن حجم ممحاة القلم الرصاص. واستطاع الباحثون التنبؤ بأن جميع المركبات الخمسة والعشرين ستكون آمنة للكبد البشري.

يقول الدكتور كولفيلد: "إن الهدف هو إيقاف العدوى وإعادة الخلايا إلى حالتها الصحية. نريد أن نستهدف بقوة دورة استنساخ كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز) على جبهات متعددة، مما يمنع دخول الفيروس وانتشاره".

يأمل الباحثون في أن مزيجًا من الأدوية، مثل خليط الأدوية المستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، قد يكمل نهج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويشير الدكتور كولفيلد أن الخطوة التالية هي البناء على النتائج الجديدة. ويخطط الباحثون لاختبار مجموعات من الأدوية لأجل الاقتران التآزري الذي يمكن أن يثبت فعاليته ضد الفيروس أكثر من أي مركب بمفرده.

"يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتصميم الأدوية في المستقبل والتجارب ما قبل السريرية التي ستسمح بتسريع إيصال الأدوية المرشحة".

قاد الدكتور كولفيلد فريق فحص الأدوية، والذي تضمن زملاء من مايو كلينك في ولاية فلوريدا ومايو كلينك في مدينة روتشستر، بالإضافة إلى باحثين من مستشفى بريغهام والنساء (التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد)، وجامعة كاليفورنيا، بريفرسايد. تم تمويل هذا البحث من قبل المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، والمعاهد الوطنية للصحة، ومايو كلينك، ومركز الطب الفردي في مايو كلينك. للحصول على قائمة المؤلفين الكاملة ومعلومات التمويل وبيان تضارب المصالح، راجع المقالة في مجلة بايوموليكولس.

يمكن العثور على هذه المقالة وغيرها من المقالات البحثية في المنشورات البحثية لمايو كلينك، ديسكفريز إيدج.

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الأبحاث مركز الطب الفردي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اكتشاف الأدوية فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز) الدكتور توماس كولفيلد الذكاء الاصطناعي
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Newswise: COVID-19 SCAN: An Innovative, Proactive, Fast, Accurate, and Affordable Screening Kit by Chula Doctors
Released: 14-Jul-2021 8:55 AM EDT
COVID-19 SCAN: An Innovative, Proactive, Fast, Accurate, and Affordable Screening Kit by Chula Doctors
 Chulalongkorn University

As the COVID-19 outbreaks continue to skyrocket with new clusters in numerous dark red areas in many provinces across the country, a research team led by Assoc. Prof. Dr. Sanchai Payungporn, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, has, therefore, accelerated the development of the innovative COVID-19 screening kits – “COVID-19 SCAN” that are convenient, fast, inexpensive, with efficiency, accuracy close to the Real-time PCR standards mandated by the Ministry of Public Health.

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13-Jul-2021 2:05 PM EDT
Study Finds “Thriving Gap” Between Students Who Attended High School Remotely Versus in Person
 American Educational Research Association (AERA)

New research finds that high school students who attended school remotely during the COVID-19 pandemic suffered socially, emotionally, and academically compared with those who attended in person.

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Released: 13-Jul-2021 5:55 PM EDT
The impact of COVID-19 on food-shopping behavior for food-insecure populations
 University of Connecticut

The COVID-19 pandemic changed just about every aspect of normal life, including how we bought food.

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Newswise: Scientists repurpose cancer and seizure medications to aid in the fight against COVID-19
Released: 13-Jul-2021 5:35 PM EDT
Scientists repurpose cancer and seizure medications to aid in the fight against COVID-19
 Argonne National Laboratory

Two teams of researchers using the Advanced Photon Source identified existing drugs — one used to treat cancer, the other an anti-seizure medication — that may work as treatments for COVID-19.

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Released: 13-Jul-2021 5:05 PM EDT
Google trends, the COVID-19 vaccine and infertility misinformation
 American Osteopathic Association (AOA)

Google searches related to infertility and coronavirus (COVID-19) vaccines increased by 34,900% after a pair of physicians submitted a petition questioning the safety and efficacy data of the COVID-19 Pfizer vaccine.

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Released: 13-Jul-2021 5:05 PM EDT
استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص 30 مليون عقار مرشح لمكافحة فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز)
 Mayo Clinic

استخدم باحثو مايو كلينك وشركاؤهم محاكاة الحاسوب والذكاء الاصطناعي لفحص 30 مليون عقار افتراضيًا تم ترشيحها لحجب فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز)، الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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Released: 13-Jul-2021 3:45 PM EDT
From ‘distress’ to ‘unscathed’ — mental health of UW students during spring 2020
 University of Washington

To understand how the UW’s transition to online-only classes affected college students’ mental health in the spring of 2020, UW researchers surveyed 147 UW undergraduates over the 2020 spring quarter.

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Released: 13-Jul-2021 2:40 PM EDT
Usando a inteligência artificial para fazer a triagem de 30 milhões de possíveis medicamentos contra o SARS-CoV-2
 Mayo Clinic

Os pesquisadores e colaboradores da Mayo Clinic usaram a simulação em computadores e inteligência artificial (AI) para fazer a triagem virtual de 30 milhões de possíveis medicamentos que podem bloquear o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19.

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Released: 13-Jul-2021 2:35 PM EDT
Inteligencia artificial permite seleccionar 30 millones de posibles fármacos contra el SARS-CoV-2
Mayo Clinic

Los investigadores de Mayo Clinic y sus colaboradores usaron simulación por computadora e inteligencia artificial (IA) para seleccionar 30 millones de posibles fármacos que obstruyan al virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

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Released: 13-Jul-2021 2:30 PM EDT
“Long COVID”: More than a quarter of COVID-19 patients still symptomatic after 6 months
 PLOS

55% of “Long COVID” sufferers reported fatigue, 25% had shortness of breath, and 26% had symptoms of depression.

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