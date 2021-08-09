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Mayo Clinic

الأجسام المضادة أحادية النسيلة تساعد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تجنب دخول المستشفى

9-Aug-2021 3:30 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا― في دراسة رصدية كبيرة، أثبت باحثو مايو كلينك أن اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تُعطى بشكل منفصل قد ساعدت في منع المرضى مرتفعي الخطورة من دخول المستشفى والذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أظهرت الدراسة ملاحظة المزيد من حالات دخول المستشفى بين المرضى المصابين بالمزيد من الأمراض المصاحبة. النتائج منشورة في مجلة الأمراض المُعْدِية.

يقول رايموند رازونابل، دكتور الطب، اختصاصي الأمراض المعدية في مايو كلينك: "تؤكد البيانات الواقعية الواردة في هذه الدراسة ما شوهد في التجارب السريرية التي تتضمن دواءً وهميًا. ترتبط الأجسام المضادة أحادية النسيلة بانخفاض معدل دخول المستشفى، شريطة أن يتلقاها المرضى في وقت مبكر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)". الدكتور رازونابل هو المؤلف الأول للدراسة.

وراجع الباحثون نتائج المرضى لـ 3,596 مريضًا من جميع أنحاء مايو كلينك بمتوسط عمري هو 62 عامًا. وكان جميع المرضى مصابين بحالة واحدة على الأقل جعلتهم معرضين لمخاطر مرتفعة، وكان أكثر من نصفهم مصابين بأمراض مصاحبة متعددة. كما تلقى المرضى حُقن باملانيفاماب أو حُقن كاسيريفيماب/إيميفيماب. وبعد 28 يومًا، صار معدل دخول المستشفى من جرَّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 2.56%. بعد أخذ الأمراض المصاحبة في الحسبان، لم يُلاحظ أي فرق كبير في معدل دخول المستشفى بين كلا الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة أجريت بين نوفمبر 2020 وفبراير 2021، أي قبل اكتشاف أنواع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المختلفة.

في حين يظل كاسيريفيماب/إيميفيماب فعالًا ضد أنواع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المختلفة، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تعد تصرِّح باستخدام باملانيفاماب وحده كعلاج في حالات الطوارئ، حيث يُصرَّح باستخدام باملانيفاماب الآن فقط كجزء من تركيبة دوائية مع إتيسيفيماب. ولا يزال مؤلفو الدراسة يقولون إن هذه الدراسة هي تأكيد هام على أن استخدام الأجسام المضادة أحادية النسيلة يعالج بفعالية المرضى المعرضين لمخاطر مرتفعة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تم تمويل الدراسة من قبل مايو كلينك.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأمراض المعدية النشرات الإخبارية الأبحاث الدكتور رايموند رازونابل أبحاث طبية الأجسام المضادة أحادية النسيلة مرتفعو الخطورة الأمراض المصاحبة
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The global eradication of COVID-19 is probably feasible, and more so than it is for polio, although considerably less so than it was for smallpox, suggests a comparative score of technical, sociopolitical, and economic factors for all three infections, published in the online journal BMJ Global Health.

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Ask a Scientist: Should I consider getting vaccinated against COVID-19?
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Ask a Scientist: Should I consider getting vaccinated against COVID-19?

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 Sbarro Health Research Organization (SHRO)

The isolation and abrupt interruption of social contacts and interpersonal affective relationships caused by the Covid-19 pandemic have triggered greater fragility and uncertainty in people and this condition has also had repercussions in the human-dog relationship.

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Newswise: Young, Healthy Woman Suffers Brain Inflammation after Mild COVID-19 Infection
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