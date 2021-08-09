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Mayo Clinic

الأجسام المضادة أحادية النسيلة تساعد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تجنب دخول المستشفى

9-Aug-2021 3:30 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا― في دراسة رصدية كبيرة، أثبت باحثو مايو كلينك أن اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تُعطى بشكل منفصل قد ساعدت في منع المرضى مرتفعي الخطورة من دخول المستشفى والذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أظهرت الدراسة ملاحظة المزيد من حالات دخول المستشفى بين المرضى المصابين بالمزيد من الأمراض المصاحبة. النتائج منشورة في مجلة الأمراض المُعْدِية.

يقول رايموند رازونابل، دكتور الطب، اختصاصي الأمراض المعدية في مايو كلينك: "تؤكد البيانات الواقعية الواردة في هذه الدراسة ما شوهد في التجارب السريرية التي تتضمن دواءً وهميًا. ترتبط الأجسام المضادة أحادية النسيلة بانخفاض معدل دخول المستشفى، شريطة أن يتلقاها المرضى في وقت مبكر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)". الدكتور رازونابل هو المؤلف الأول للدراسة.

وراجع الباحثون نتائج المرضى لـ 3,596 مريضًا من جميع أنحاء مايو كلينك بمتوسط عمري هو 62 عامًا. وكان جميع المرضى مصابين بحالة واحدة على الأقل جعلتهم معرضين لمخاطر مرتفعة، وكان أكثر من نصفهم مصابين بأمراض مصاحبة متعددة. كما تلقى المرضى حُقن باملانيفاماب أو حُقن كاسيريفيماب/إيميفيماب. وبعد 28 يومًا، صار معدل دخول المستشفى من جرَّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 2.56%. بعد أخذ الأمراض المصاحبة في الحسبان، لم يُلاحظ أي فرق كبير في معدل دخول المستشفى بين كلا الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة أجريت بين نوفمبر 2020 وفبراير 2021، أي قبل اكتشاف أنواع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المختلفة.

في حين يظل كاسيريفيماب/إيميفيماب فعالًا ضد أنواع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المختلفة، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تعد تصرِّح باستخدام باملانيفاماب وحده كعلاج في حالات الطوارئ، حيث يُصرَّح باستخدام باملانيفاماب الآن فقط كجزء من تركيبة دوائية مع إتيسيفيماب. ولا يزال مؤلفو الدراسة يقولون إن هذه الدراسة هي تأكيد هام على أن استخدام الأجسام المضادة أحادية النسيلة يعالج بفعالية المرضى المعرضين لمخاطر مرتفعة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تم تمويل الدراسة من قبل مايو كلينك.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأمراض المعدية النشرات الإخبارية الأبحاث الدكتور رايموند رازونابل أبحاث طبية الأجسام المضادة أحادية النسيلة مرتفعو الخطورة الأمراض المصاحبة
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Newswise: Young, Healthy Woman Suffers Brain Inflammation after Mild COVID-19 Infection
Released: 9-Aug-2021 4:45 PM EDT
Young, Healthy Woman Suffers Brain Inflammation after Mild COVID-19 Infection
 University of California San Diego Health

UC San Diego Health physicians describe first known case of young, healthy adult experiencing central nervous system inflammation due to COVID-19, but without cognitive impairment.

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Released: 9-Aug-2021 3:35 PM EDT
单克隆抗体让COVID-19患者避免住院治疗
 Mayo Clinic

在一项大规模的观察性研究中，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现，采用分别给予两种单克隆抗体的疗法有助于感染COVID-19（2019冠状病毒病）的高风险患者避免住院治疗。

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Released: 9-Aug-2021 3:30 PM EDT
الأجسام المضادة أحادية النسيلة تساعد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على تجنب دخول المستشفى
 Mayo Clinic

في دراسة رصدية كبيرة، أثبت باحثو مايو كلينك أن اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تُعطى بشكل منفصل قد ساعدت في منع المرضى مرتفعي الخطورة من دخول المستشفى والذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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Released: 9-Aug-2021 3:20 PM EDT
Os anticorpos monoclonais ajudam os pacientes com COVID-19 a evitar a hospitalização
 Mayo Clinic

Em um grande estudo observacional, os pesquisadores da Mayo Clinic mostraram que dois anticorpos monoclonais administrados separadamente ajudaram a prevenir a hospitalização em pacientes de alto risco que foram infectados com COVID-19.

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Released: 9-Aug-2021 3:15 PM EDT
Anticuerpos monoclonales ayudan a evitar hospitalizaciones en pacientes con COVID-19
 Mayo Clinic

En un gran estudio observacional, los investigadores de Mayo Clinic demostraron que dos anticuerpos monoclonales administrados separadamente ayudaron a evitar hospitalizaciones en pacientes de alto riesgo e infectados con la COVID-19.

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Newswise: How Society’s Inequalities Showed Up in COVID Outcomes
Released: 9-Aug-2021 12:45 PM EDT
How Society’s Inequalities Showed Up in COVID Outcomes
 University of Utah

During the 2020 lockdowns, residents of affluent areas in Salt Lake County, Utah were able to stay at home more than residents of the least affluent zip codes, suggesting that the “essential worker” occupations of the least-affluent areas, which are also the highest minority populations, placed them at greater risk for contracting COVID-19. Subsequently, the least-affluent zip codes experienced nearly ten times the COVID incidence rate of affluent areas.
Released: 9-Aug-2021 12:40 PM EDT
Crowding in Prisons Increases Inmates’ Risk for COVID-19 Infections
 Massachusetts General Hospital

Crowding in prisons dramatically increases the risk for COVID-19 infections among inmates, according to a new study by researchers at Massachusetts General Hospital (MGH).

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Released: 9-Aug-2021 12:20 PM EDT
Youth, the Pandemic and a Global Mental Health Crisis
 University of Calgary

An alarming percentage of children and adolescents are experiencing a global-wide mental crisis due to the COVID-19 pandemic according to a new University of Calgary study published in the medical journal JAMA Pediatrics.

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Released: 9-Aug-2021 8:55 AM EDT
“Survival Kit” Relieves COVID-19 Patients’ Anxiety while Waiting for Hospital Beds
 Chulalongkorn University

Chula Engineering has come up with an idea to help COVID-19 patients handle the crisis of hospital bed shortage and the overflowing number of patients by providing them with “a survival kit” complete with essential items and guidelines for self-care at home, as well as communication channels with officials while waiting for their beds. This is to help relieve the patients’ anxiety and to enable the community to survive the crisis together.

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5-Aug-2021 11:20 AM EDT
The Burden of the COVID-19 Pandemic May Contribute to Outbreaks of Violent Protest and Antigovernment Sentiment
 Association for Psychological Science

The sometimes-violent antigovernment demonstrations that erupted during 2020 and 2021 were fueled in part by the spread of extremist ideologies, conspiratorial thinking, and a criminal-justice system that disproportionately targets racial minorities. New research published in the journal Psychological Science also puts some of the blame for civil unrest and political violence on the psychological burden of the COVID-19 pandemic.

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