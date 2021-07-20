تنبيه من الخبراء: خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق على دورة الألعاب الأولمبية

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق طوال دورة الألعاب الأولمبية حول كل شيء بدءًا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التدريب والمنافسة إلى الإصابات التي قد يتعامل معها الرياضيون.

إليك عينة:

تشاد أسبلوند، دكتور الطب د. أسبلوند هو طبيب رعاية أوّلية في مجال الطب الرياضي. يمكنه مناقشة رياضات التحمل، وانحلال الربيدات، وإصابات الحرارة، والنوم، والأداء الرياضي.

إيليا بهر، دكتور الطب د. بهر طبيب القلب في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن يمكنه مناقشة مشاكل الرياضيين والقلب، ومنها اضطرابات نظم القلب وأمراض القلب الوراثية، واعتلال عضلة القلب وتوقف القلب المُفاجئ.

ديفيد دوديك، دكتور الطب د. دوديك هو طبيب أعصاب واختصاصي في الطب الرياضي في مايو كلينك في ولاية أريزونا. يمكن للدكتور دوديك مناقشة الحالات العصبية، بما في ذلك الصداع العنقودي والشقيقة (الصداع النصفي)، وإصابات الرأس، مثل: الارتجاج.

مايكل جوينر، دكتور الطب د. جوينر هو طبيب تخدير ومتخصص في علم وظائف الأعضاء للتمارين الرياضية. الدكتور جوينر هو خبير في حدود الأداء البشري وعلم وظائف الأعضاء للأرقام القياسية العالمية. يمكنه مناقشة تاريخ الأداء البشري، والرياضيين المسنين، وعلاقة البيئة بالتدريب، وعقاقير تحسين الأداء، واختلاف الجنس في المنافسات.

راؤول روزاريو كونسبسيون، دكتور الطب روزاريو كونسبسيون هو اختصاصي في الطب الرياضي والطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مايو كلينك في ولاية فلوريدا. يمكنه مناقشة التعامل مع التهاب الأوتار، والإصابات الرياضية الحادة، والتأهيل، والإجراءات الموجهة بالموجات فوق الصوتية. وهو يجيد اللغة الإسبانية.

مايكل ستيوارت، دكتور الطب د. ستيوارت هو جراح عظام واختصاصي في الطب الرياضي، وعمل كطبيب لفريق الهوكي الأولمبي للولايات المتحدة. يمكنه مناقشة مشاكل الركبة المعقدة، وإجراءات التشخيص، والتقنيات الجراحية للإصابات الرياضية، والسلامة الرياضية.

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