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Mayo Clinic

تنبيه من الخبراء: خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق على دورة الألعاب الأولمبية

20-Jul-2021 5:10 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق طوال دورة الألعاب الأولمبية حول كل شيء بدءًا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التدريب والمنافسة إلى الإصابات التي قد يتعامل معها الرياضيون.

إليك عينة:

  • تشاد أسبلوند، دكتور الطب د. أسبلوند هو طبيب رعاية أوّلية في مجال الطب الرياضي. يمكنه مناقشة رياضات التحمل، وانحلال الربيدات، وإصابات الحرارة، والنوم، والأداء الرياضي.
  • مايكل جوينر، دكتور الطب د. جوينر هو طبيب تخدير ومتخصص في علم وظائف الأعضاء للتمارين الرياضية. الدكتور جوينر هو خبير في حدود الأداء البشري وعلم وظائف الأعضاء للأرقام القياسية العالمية. يمكنه مناقشة تاريخ الأداء البشري، والرياضيين المسنين، وعلاقة البيئة بالتدريب، وعقاقير تحسين الأداء، واختلاف الجنس في المنافسات.
  • راؤول روزاريو كونسبسيون، دكتور الطب روزاريو كونسبسيون هو اختصاصي في الطب الرياضي والطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مايو كلينك في ولاية فلوريدا. يمكنه مناقشة التعامل مع التهاب الأوتار، والإصابات الرياضية الحادة، والتأهيل، والإجراءات الموجهة بالموجات فوق الصوتية. وهو يجيد اللغة الإسبانية.
  • مايكل ستيوارت، دكتور الطب د. ستيوارت هو جراح عظام واختصاصي في الطب الرياضي، وعمل كطبيب لفريق الهوكي الأولمبي للولايات المتحدة. يمكنه مناقشة مشاكل الركبة المعقدة، وإجراءات التشخيص، والتقنيات الجراحية للإصابات الرياضية، والسلامة الرياضية.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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النشرة الإخبارية د. تشاد أسبلوند Dr. Chad Asplund د. إيليا بهر Dr. Elijah Behr د. ديفيد دوديك Dr. David Dodick د. مايكل جوينر Dr. Michael Joyner د. جريجوري بولاند Dr. Gregory Poland د. راؤول روزاريو كونسبسيون Dr. Raúl Rosario Concepción دورة الألعاب الأولمبية الخبراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإصابات الرياضية الرياضيون الطب الرياضي
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Released: 21-Jul-2021 5:00 PM EDT
COVID Variants and a Surge Among the Unvaccinated: Live Expert Panel for July 23rd, 2021
 Newswise

Panelists will discuss the threat posed by new COVID variants and continued vaccine hesitancy.

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Released: 21-Jul-2021 3:25 PM EDT
So. California ECMO Consortium Supports Patients on Life Support During Pandemic
 University of California San Diego Health

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Released: 21-Jul-2021 2:15 PM EDT
Many ICU Staff Have Experienced Mental Health Conditions in COVID-19 Pandemic
 Imperial College London

A high proportion of staff working in intensive care units during the COVID-19 pandemic have experienced mental health conditions, according to a new study.

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Released: 21-Jul-2021 2:10 PM EDT
SARS-CoV-2 variant B.1.617 gives the immune system a hard time
 Deutsches Primatenzentrum

SARS-CoV-2 still poses major challenges to mankind. The frequent emergence of mutant forms makes the threat posed by the virus difficult to predict.

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Newswise: Researchers and Public Health Officials Need to Learn From Each Other About Wastewater Surveillance
Released: 21-Jul-2021 2:00 PM EDT
Researchers and Public Health Officials Need to Learn From Each Other About Wastewater Surveillance
 University of Wisconsin-Milwaukee

A new study looks at building the needed communication network and the investment of resources necessary to sustain wastewater surveillance systems during a public health emergency, such as COVID-19.

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Released: 21-Jul-2021 1:55 PM EDT
Monoclonal Antibodies Help COVID-19 Patients Avoid Hospitalization
 Mayo Clinic

In a large observational study, Mayo Clinic researchers have shown that two monoclonal antibodies administered separately helped prevent hospitalization in high-risk patients who became infected with COVID-19. The study also showed more hospitalizations were observed among patients with more comorbidities. The findings appear in The Journal of Infectious Diseases.

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Newswise: 271141_web.jpg
Released: 21-Jul-2021 1:40 PM EDT
Traditional Japanese Food May Hold Building Blocks of COVID-19 Treatments
 Tokyo University of Agriculture and Technology

Natto, a fermented soybean dish often served for breakfast in Japan, originated at the turn of the last millennium but may hold an answer to a modern problem: COVID-19, according to a new study based on cell cultures.

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Newswise: Lisa Tank, M.D., Chief Medical Officer, Hackensack University Medical Center, Receives “Hometown Hero” Award
Released: 21-Jul-2021 11:35 AM EDT
Lisa Tank, M.D., Chief Medical Officer, Hackensack University Medical Center, Receives “Hometown Hero” Award
 Hackensack Meridian Health

U.S. Congressman Josh Gottheimer (NJ-5) honored Lisa Tank, M.D., chief medical officer, Hackensack University Medical Center with “Hometown Hero” Award for her guidance and leadership to medical staff through the pandemic and for developing critical COVID-19 patient care guidelines to treat the virus, as well as establishing a patient office-hours program for families to connect with each patient via iPads.

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Newswise: Novel Method Predicts if COVID-19 Clinical Trials Will Fail or Succeed
Released: 21-Jul-2021 8:30 AM EDT
Novel Method Predicts if COVID-19 Clinical Trials Will Fail or Succeed
 Florida Atlantic University

Researchers are the first to model COVID-19 completion versus cessation in clinical trials using machine learning algorithms and ensemble learning. They collected 4,441 COVID-19 trials from ClinicalTrials.gov to build a testbed with 693 dimensional features created to represent each clinical trial. These computational methods can predict whether a COVID-19 clinical trial will be completed or terminated, withdrawn or suspended. Stakeholders can leverage the predictions to plan resources, reduce costs, and minimize the time of the clinical study.

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Newswise: Proning Team Became Key Part of Massachusetts General’s COVID-19 Care
Released: 21-Jul-2021 6:05 AM EDT
Proning Team Became Key Part of Massachusetts General’s COVID-19 Care
 American Association of Critical-Care Nurses (AACN)

A designated proning team -- composed of about 70 OR nurses, OR assistants and outpatient physical therapists -- became a key part of the COVID-19 care provided by Massachusetts General Hospital, responding around-the-clock to patients who needed turning and allowing critical care clinicians to focus on other aspects of care.

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