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Mayo Clinic

تنبيه من الخبراء: خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق على دورة الألعاب الأولمبية

20-Jul-2021 5:10 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق طوال دورة الألعاب الأولمبية حول كل شيء بدءًا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التدريب والمنافسة إلى الإصابات التي قد يتعامل معها الرياضيون.

إليك عينة:

  • تشاد أسبلوند، دكتور الطب د. أسبلوند هو طبيب رعاية أوّلية في مجال الطب الرياضي. يمكنه مناقشة رياضات التحمل، وانحلال الربيدات، وإصابات الحرارة، والنوم، والأداء الرياضي.
  • مايكل جوينر، دكتور الطب د. جوينر هو طبيب تخدير ومتخصص في علم وظائف الأعضاء للتمارين الرياضية. الدكتور جوينر هو خبير في حدود الأداء البشري وعلم وظائف الأعضاء للأرقام القياسية العالمية. يمكنه مناقشة تاريخ الأداء البشري، والرياضيين المسنين، وعلاقة البيئة بالتدريب، وعقاقير تحسين الأداء، واختلاف الجنس في المنافسات.
  • راؤول روزاريو كونسبسيون، دكتور الطب روزاريو كونسبسيون هو اختصاصي في الطب الرياضي والطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مايو كلينك في ولاية فلوريدا. يمكنه مناقشة التعامل مع التهاب الأوتار، والإصابات الرياضية الحادة، والتأهيل، والإجراءات الموجهة بالموجات فوق الصوتية. وهو يجيد اللغة الإسبانية.
  • مايكل ستيوارت، دكتور الطب د. ستيوارت هو جراح عظام واختصاصي في الطب الرياضي، وعمل كطبيب لفريق الهوكي الأولمبي للولايات المتحدة. يمكنه مناقشة مشاكل الركبة المعقدة، وإجراءات التشخيص، والتقنيات الجراحية للإصابات الرياضية، والسلامة الرياضية.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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النشرة الإخبارية د. تشاد أسبلوند Dr. Chad Asplund د. إيليا بهر Dr. Elijah Behr د. ديفيد دوديك Dr. David Dodick د. مايكل جوينر Dr. Michael Joyner د. جريجوري بولاند Dr. Gregory Poland د. راؤول روزاريو كونسبسيون Dr. Raúl Rosario Concepción دورة الألعاب الأولمبية الخبراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإصابات الرياضية الرياضيون الطب الرياضي
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Newswise: Early CHIS 2021 Data Estimates Show how Californians Dealt With COVID-19
Released: 20-Jul-2021 5:55 PM EDT
Early CHIS 2021 Data Estimates Show how Californians Dealt With COVID-19
 UCLA Fielding School of Public Health

With California state vaccination rates slowing, and guidelines on mask wearing and social gatherings changing, the UCLA Center for Health Policy Research (CHPR) has released new data from the 2021 California Health Interview Survey (CHIS) that sheds light on Californians’ views on getting the vaccine and following suggested safety protocols.

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Released: 20-Jul-2021 5:20 PM EDT
专家提醒：妙佑医疗国际专家在奥运会期间发表医疗评论
 Mayo Clinic

明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际专家可在整个奥运会期间就从COVID-19疫情对训练和比赛的影响到运动员可能面临伤病的各种问题发表评论。

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Released: 20-Jul-2021 5:10 PM EDT
Vaccine acceptance higher in developing nations than U.S.
 Cornell University

Willingness to get a COVID-19 vaccine was considerably higher in developing countries than in the United States and Russia, according to new research.
Released: 20-Jul-2021 5:10 PM EDT
تنبيه من الخبراء: خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق على دورة الألعاب الأولمبية
 Mayo Clinic

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — خبراء مايو كلينك متاحون للتعليق طوال دورة الألعاب الأولمبية حول كل شيء بدءًا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على التدريب والمنافسة إلى الإصابات التي قد يتعامل معها الرياضيون.

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Released: 20-Jul-2021 4:20 PM EDT
Alerta dos especialistas: os especialistas da Mayo Clinic estão disponíveis para comentar os Jogos Olímpicos
 Mayo Clinic

Os especialistas da Mayo Clinic estão disponíveis para comentar os Jogos Olímpicos, desde os impactos da pandemia de COVID-19 nos treinamentos e na competição em si, até as lesões que podem ser sofridas pelos atletas.

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Newswise: DePaul University’s Kathleen Arnold discusses how Refugee and Forced Migration Studies examines climate change, COVID-19 and intersectionality
Released: 20-Jul-2021 3:40 PM EDT
DePaul University’s Kathleen Arnold discusses how Refugee and Forced Migration Studies examines climate change, COVID-19 and intersectionality
 DePaul University

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Newswise: COVID-19 Shutdowns Reveal Racial Disparities in Exposure to Air Pollution
Released: 20-Jul-2021 3:20 PM EDT
COVID-19 Shutdowns Reveal Racial Disparities in Exposure to Air Pollution
 George Washington University

A new GW study of COVID-19 shutdowns in the United States reveals pronounced disparities in air pollution — with disenfranchised, minority neighborhoods still experiencing more exposure to a harmful air pollutant compared to wealthier, white communities.

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Released: 20-Jul-2021 2:05 PM EDT
Strong Immune Response Underlies Acute Kidney Injury Related to COVID-19
 Mayo Clinic

Mayo Clinic researchers have found that acute kidney injury associated with COVID-19 resembles sepsis-caused kidney injury, and the immune response triggered by the infection plays a pivotal role. The findings, published in Mayo Clinic Proceedings, also suggest that mitochondrial dysfunction — a loss of function in cellular energy production — is commonly found in kidney injury related to COVID-19.

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Released: 20-Jul-2021 1:10 PM EDT
10 Reasons to Put the COVID-19 Vaccine on Your Back-to-School List
 Michigan Medicine - University of Michigan

Starting the COVID-19 vaccination process in July and August can prepare teens and young adults for a safe school year and protect children who can’t be vaccinated.

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Newswise: UAlbany Experts Available to Discuss the Tokyo Olympics
Released: 20-Jul-2021 11:50 AM EDT
UAlbany Experts Available to Discuss the Tokyo Olympics
 University at Albany, State University of New York

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