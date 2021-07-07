Coronavirus News Source

Mayo Clinic

حالات التهاب عضلة القلب المُبلّغ عنها لدى الرجال الأصغر سنًا بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نادرة؛ ولا يزال التطعيم مهمًا

7-Jul-2021 3:30 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
favorite_border

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- يُلقي باحثو مايو كلينك نظرة فاحصة على الحالات النادرة من التهاب عضلة القلب أو التهاب العضلة القلبية لدى الشباب الذين ظهرت عليهم الأعراض بعد فترة وجيزة من تلقي الجرعة الثانية من لقاح موديرنا أو فايزر وهما لقاحا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن خبراء الرعاية الصحية يجب أن يراقبوا التهاب عضلة القلب الناتج عن فرط الحساسية كرد فعل سلبي نادر للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومع ذلك، يؤكد الباحثون على أن هذه المعرفة ينبغي ألا تقلل من الثقة الكلية في التطعيم أثناء الجائحة الحالية.

في حين أن تقارير التهاب عضلة القلب بعد اللقاح في بعض المناطق أعلى من القيمة القاعدية، فإن الخطر الوشيك والأكبر للإصابة بأضرار القلب والوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما زال قائمًا. يعاني ما يصل إلى 60% من الأشخاص المصابين بمرض خطير بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إصابة في القلب، ويُظهِر ما يقرب من 1% من الرياضيين الذين يتمتعون باللياقة البدنية والذين أصيبوا بعَدوى بسيطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التهاب عضلة القلب في التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

قامت سلسلة حالات استرجاعية نُشرت في مجلة جاما كارديولوجي بدراسة 23 رجلًا في الجيش الأمريكي أُدخِلوا إلى المستشفى مصابين بأعراض التهاب عضلة القلب في غضون أربعة أيام من تلقي الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان ثلاثة من المرضى قد أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبدأت أعراضهم بعد الجرعة الأولى من اللقاح. لقد وقعت الحالات ما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل حيث تلقى ستة عشر منهم لقاح موديرنا وسبعة منهم تلقوا لقاح فايزر. للتوضيح، تجدر الإشارة إلى أن الجيش أعطى أكثر من 2.8 مليون جرعة من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال تلك الفترة.

كان لدى جميع المرضى العسكريين البالغ الثلاثة وعشرين أعراضًا من الألم الشديد في الصدر ومستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من التروبونين القلبي، وهي علامة بروتينية تستخدم لقياس تلف القلب. وتعافى كل مريض بسرعة، مما يدعم تشخيص التهاب عضلة القلب بسبب فرط الحساسية، بالإضافة إلى التوقيت والأعراض. عادة ما يرتبط هذا النوع غير المعتاد من التهاب عضلة القلب بحساسية تجاه دواء معين، على الرغم من أنه تم بحثه فيما يتعلق بلقاح الجدري.

"التهاب عضلة القلب بسبب فرط الحساسية بعد التطعيم أمر نادر الحدوث، باستثناء لقاح الجدري. إن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال أقل بكثير من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد الإصابة الفعلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)" - كما يقول ليزلي كوبر، دكتور الطب، رئيس قسم أمراض القلب في مايو كلينك في فلوريدا. الدكتور كوبر هو المؤلف الرئيسي للدراسة التي أجريت مع المراكز الطبية العسكرية الأمريكية.

سجلت دراسة حالة رصدية أخرى تفاصيل حول ثمانية رجال تتراوح أعمارهم ما بين 21 و56 عامًا تم نقلهم إلى المستشفى بألم في الصدر وتم تشخيص إصابتهم بالتهاب عضلة القلب عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي القلبي والمختبر. ظهرت على المرضى أعراض، أولها الحُمّى، في غضون يومين إلى أربعة أيام من تلقي جرعتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما ظهرت أعراض على مريض قد كان تعافى سابقًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الجرعة الأولى. لقد تعافى جميع المرضى الثمانية في الدراسة من آثار التهاب عضلة القلب ولم يعد لديهم ألم في الصدر. نُشرت النتائج، التي شارك في تأليفها الدكتور كوبر مع باحثين من مايو كلينك ومؤسسات طبية أخرى في الولايات المتحدة وإيطاليا، في مجلة سركيوليشن.

"يجب أن يختار الناس من جميع الأعمار الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأن المخاطر منخفضة للغاية مقارنة بالفوائد. علاوة على ذلك، تظهر مجموعة الأبحاث المتزايدة أن التهاب عضلة القلب المرتبط باللقاح يُحَلُّ سريعًا في جميع الحالات تقريبًا" - كما يقول الدكتور كوبر.

###

للصحفيين: يتوفَّر فيديو صالح للبث مع الدكتور كوبر في قائمة التنزيلات في نهاية المنشور على شبكة مايو كلينك الإخبارية. يُرجى إدراج المصدر: "شبكة مايو كلينك الإخبارية".

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

SEE ORIGINAL STUDY

MEDIA CONTACT
Register for reporter access to contact details
CITATIONS

JAMA Cardiology

TYPE OF ARTICLE
Research Results
SECTION
CHANNELS
All Journal News Cardiovascular Health Heart Disease Men's Health Vaccines Coronavirus JAMA
KEYWORDS
طِبُّ القَلْب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الدكتور ليزلي كوبر القلب التهاب عضلة القلب الأبحاث الطبية التهاب العضلة القلبية النشرات الإخبارية استجابات اللقاح
COMMENTS | COMMENTING POLICY


Filters close

Showing results

110 of 5945
Released: 7-Jul-2021 5:20 PM EDT
Os casos relatados de miocardite em homens jovens após a vacinação contra a COVID-19 são raros e a vacinação ainda é muito importante
 Mayo Clinic

Pesquisadores da Mayo Clinic estão examinando de perto os casos raros de inflamação do músculo cardíaco, ou miocardite, em homens jovens que desenvolveram sintomas logo após receberem a segunda dose da vacina de RNA mensageiro (mRNA) contra a COVID-19 dos laboratórios Moderna ou Pfizer.

Comment
Released: 7-Jul-2021 3:30 PM EDT
حالات التهاب عضلة القلب المُبلّغ عنها لدى الرجال الأصغر سنًا بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نادرة؛ ولا يزال التطعيم مهمًا
Mayo Clinic

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- يُلقي باحثو مايو كلينك نظرة فاحصة على الحالات النادرة من التهاب عضلة القلب أو التهاب العضلة القلبية لدى الشباب الذين ظهرت عليهم الأعراض بعد فترة وجيزة من تلقي الجرعة الثانية من لقاح موديرنا أو فايزر وهما لقاحا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Comment
Released: 7-Jul-2021 3:20 PM EDT
Study does not determine COVID vaccines kill 2 for every 3 they save
 Newswise

Study does not determine COVID vaccines kill 2 for every 3 they save.

Comment
Released: 7-Jul-2021 3:10 PM EDT
Tip Sheet: Disparities in Cancer Outcomes, Catching Up on Cancer Screenings, Boosting Immunotherapy Effectiveness and SARS-CoV-2 Origins
 Fred Hutchinson Cancer Research Center

SEATTLE — July 7, 2021 — Below are summaries of recent Fred Hutch research findings and other news.

Comment
Released: 7-Jul-2021 2:55 PM EDT
Study: Hospitals Not  Adequately Prepared  for Next Pandemic
 University of Maryland Medical Center

.s the COVID-19 pandemic wanes in the U.S., a new study from the University of Maryland School of Medicine (UMSOM) and University of Maryland Medical Center (UMMC) finds that hospitals nationwide may not be adequately prepared for the next pandemic.

Comment
Released: 7-Jul-2021 2:50 PM EDT
Son raros los casos de miocarditis en hombres jóvenes después de la vacuna contra la COVID-19 y la vacunación continúa siendo importante
 Mayo Clinic

Los investigadores de Mayo Clinic están analizando más estrechamente los casos raros de inflamación del músculo cardíaco, o miocarditis, entre hombres jóvenes que presentaron síntomas poco después de recibir la segunda dosis de las vacunas con ARN mensajero (ARNm) contra la COVID-19 de Moderna o de Pfizer.

Comment
Newswise:Video Embedded phage-display-based-gene-delivery-a-viable-platform-technology-for-covid-19-vaccine-design-and-development
VIDEO
Released: 7-Jul-2021 2:45 PM EDT
Phage Display-Based Gene Delivery: A Viable Platform Technology for COVID-19 Vaccine Design and Development
 Rutgers Cancer Institute of New Jersey

Researchers at Rutgers Cancer Institute of New Jersey, Rutgers New Jersey Medical School (NJMS) and the Center for Theoretical Biological Physics (CTBP) at Rice University in Houston, Texas, have demonstrated that a technology with favorable biological attributes known as phage display could be a viable platform for the development of new vaccines to protect against COVID-19.

Comment
Released: 7-Jul-2021 2:30 PM EDT
New study shows mathematical models helped reduce the spread of COVID-19
 University of Colorado Anschutz Medical Campus

Colorado researchers have published new findings in Emerging Infectious Diseases that take a first look at the use of SARS-CoV-2 mathematical modeling to inform early statewide policies enacted to reduce the spread of the Coronavirus pandemic in Colorado.

Comment
Newswise: Discovery Shows How Tuning the Immune System May Enhance Vaccines and Ease Disease
Released: 7-Jul-2021 12:35 PM EDT
Discovery Shows How Tuning the Immune System May Enhance Vaccines and Ease Disease
 St. Jude Children's Research Hospital

A metabolic control pathway that regulates T follicular helper cells offers targets for drugs to stimulate the adaptive immune response.
access_time Embargo lifts in 2 days
Embargo will expire: 8-Jul-2021 12:05 AM EDT Released to reporters: 7-Jul-2021 10:50 AM EDT

A reporter's PressPass is required to access this story until the embargo expires on 8-Jul-2021 12:05 AM EDT The Newswise PressPass gives verified journalists access to embargoed stories. Please log in to complete a presspass application. If you have not yet registered, please Register. When you fill out the registration form, please identify yourself as a reporter in order to advance to the presspass application form.

Showing results

110 of 5945

close
1.98383