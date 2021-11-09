مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- بينما تتجمع العائلات لقضاء العطلات، من المهم للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة اتخاذ خطوات إضافية للمساعدة في حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة عرضة بشكل أكبر لخطر المرض الشديد جرَّاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). يشمل هذا الأشخاص المصابين بالسرطان أو الذين خضعوا لعمليات زراعة ويتناولون أدوية مثبطة للمناعة، والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/مرض الإيدز المتقدم وغير المعالج. رايموند رازونابل، دكتور الطب، طبيب الأمراض المعدية في مايو كلينك في مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا، يشارك خمس خطوات يمكن أن يتخذها هؤلاء المرضى لتقليل خطر الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19):

تلقي التطعيم

يقول الدكتور رازونابل، الذي يتعامل مع مرضى زرع الأعضاء: "إن أهم خطوة يمكن أن يتخذها المرضى المصابون بنقص المناعة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي تلقي التطعيم. من المهم أيضًا للمرضى الذين تلقوا لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال أن يحصلوا على جرعة ثالثة للمساعدة في تحسين استجابتهم المناعية للفيروس".

تشير الدراسات إلى أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بمرض شديد، والدخول إلى المستشفى، والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

اطلب من الأصدقاء والعائلة تلقي التطعيم

من المهم خصوصًا للأفراد المصابين بضعف في جهاز المناعة أن يطلبوا من العائلة والأصدقاء والأشخاص الآخرين في دائرتهم تلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أقل عرضة لنشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقارنة بمن لم يفعلوا.

تذكر ارتداء القناع، وغسل يديك، وممارسة التباعد الاجتماعي

لا تقلل من شأن فوائد اتباع تدابير الصحة العامة الأساسية. يوصي الخبراء المرضى المصابين بنقص المناعة بارتداء قناع في الأماكن العامة ومع الأفراد الذين يعيشون خارج منازلهم. يساعد الحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام أيضًا في الحد من فرصة الإصابة بالمرض. غسل اليدين المتكرر طريقة أخرى لضمان الحماية.

تابع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المجتمع المحلي

بالنسبة للأفراد المصابين بضعف في جهاز المناعة، فإن معرفة توجهات حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مجتمعهم قد تساعد عند تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة المختلفة. تحتوي العديد من المواقع على خرائط بأرقام محدَّثة لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لا تؤجل الاتصال بالطبيب إذا تعرضت لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

يجب على المرضى المصابين بضعف المناعة والمعرضين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التواصل مع أطبائهم على الفور لإخبارهم بذلك. يمكن يتم إخضاع المرضى لعلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة كإجراء وقائي لتقليل خطر الإصابة بمرض شديد من جرَّاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). يجب تلقي الجرعة الأولى في غضون خمسة أيام من التعرض لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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