مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - إن متلازمة فيروس كورونا المستجد طويل الأمد، والمعروفة باسم متلازمة ما بعد فيروس كورونا المستجد، أكثر من مجرد الإرهاق وضيق النفس. حيث تم الإبلاغ عن أعراض مثل: الصداع وضباب الدماغ وطنين الأذنين، ومؤخرًا، يرى الأطباء المزيد من المرضى يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. يصف جريج فانيشكاتورن، دكتور الطب، ومدير برنامج تأهيل النشاط بعد فيروس كورونا المستجد التابع لـ مايو كلينك، الأعراض الأكثر شيوعًا.

إن المرضى في برنامج التأهيل يبلغون عن مجموعة متنوعة من المشكلات في الجهاز الهضمي ، من الغثيان الخفيف وانخفاض الشهية إلى الإمساك الشديد وعدم تقبّل الطعام، وردود الفعل الجسدية تجاه بعض الأطعمة - كما يقول الدكتور فانيشكاتورن، الطبيب في قسم الصحة العامة، الأمراض المعدية في مايو كلينك.

ويضيف: "ما رأيناه عن كثب موثقٌ أيضًا في الدراسات الطبية السابقة". من بين 147 مريضًا لا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي سابقًا، أبلغ 16% عن ظهور أعراض في الجهاز الهضمي جديدة بعد حوالي 100 يوم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لدراسة نُشرت في آذار/مارس. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

آلام البطن: 7.5%

الإمساك: 6.8%

الإسهال: 4.1%

القيء: 4.1%

وبالمثل، فإنه في دراسة نُشرت في نيسان/أبريل، وجد الباحثون أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد طويل الأمد يعانون من حالات تُعرف باسم اضطرابات التفاعل الدماغي المعوي. تشمل الأعراض المصاحبة لهذه الحالة: حرقة المعدة، وصعوبة البلع، ومتلازمة القولون المتهيج، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وسلس البول.

يقول الدكتور فانيشكاتورن: "على الرغم من أننا لسنا متأكدين بعد، فإن هناك طرق عدة يمكن لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن تتسبب بها في مشاكل في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، تحتوي بطانة القناة الهضمية على كمية كبيرة من المستقبلات التي يستخدمها فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز) لغزو الخلايا. ويمكن أن يؤدي الالتهاب العام الناجم عن العدوى أيضًا إلى تعطيل البكتيريا الطبيعية التي تعيش في الأمعاء وتحفيز بعض أعصاب الجهاز المَعدي المَعوي".

إن الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض كجزء من متلازمة ما بعد فيروس كورونا المستجد يجب أن يتأكد من أن يشرب الماء ويتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، كما ينصح الدكتور فانيشكاتورن. ويضيف أنه لم يثبت أن الموضات العابرة والحميات القاسية مفيدة في فيروس كورونا المستجد طويل الأمد.

"وبدلًا من ذلك، نوصي باتباع نظام غذائي متوسطي مع تقليل الأطعمة المعالَجة. ثانيًا، تجنب استخدام المنتجات المُتاحة دون وصفة طبية بكثرة لعلاج الأعراض" - كما يقول الدكتور فانيشكاتشورن. "في بعض الأحيان، قد يؤدي هذا إلى تفاقم المشكلة. وبدلًا من ذلك، تحدث إلى طبيبك أولًا لوضع خطة علاج".

يُجري الدكتور فانيشكاتورن وزملاؤه في مايو كلينك أبحاثًا تهدف إلى تقديم المزيد من العلاجات لمساعدة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد طويل الأمد على الشعور بالتحسن بشكل أسرع. لمزيد من المعلومات، راجع مدونة مايو كلينك كونكت للتعافي ما بعد فيروس كورونا المستجد.

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