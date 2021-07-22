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Mayo Clinic

ما يحتاج المسافرون لقضاء العطلات إلى معرفته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

22-Jul-2021 12:30 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - الأعياد الوطنية هي الأوقات التي يسافر فيها الكثير من الناس أو يقيمون الحفلات. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما يزالون بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والنوع دلتا الأكثر انتشارًا، ينصح خبراء الصحة بالحذر إذا كنت تخطط لرحلة أو تجمع لمجموعة كبيرة معًا.

"أي شخص يخطط للتجمع، وهو مؤهل لتلقي اللقاح، يجب أن يحصل عليه. هذه هي النصيحة الأولى. أما من هم أصغر من أن يتم تطعيمهم، فأعتقد أن إبقاء الاحتفالات في الهواء الطلق هو وسيلة من وسائل تقليل المخاطر" - كما تقول د. نيبوني راجاباكسي، طبيبة الأمراض المعدية للأطفال في مايو كلينك في مدينة روتشستر، بولاية مينيسوتا.

وتضيف د. راجاباكسي: "خلال الجائحة، افتقد الأطفال الكثير من الأنشطة التي يستمتعون بها حقًا بشكل عام، لذلك نعلم أن العديد من العائلات تخطط للتنقل بعض الشيء، خاصةً إذا كان الأهل ممن تلقوا اللقاح. هناك أشياء بعينها يمكن للعائلات التفكير فيها عند وضع الخطط: الخيارات الأكثر أمانًا، منها أخذ الأنشطة في الهواء الطلق بعين الاعتبار. نحن نعلم أن الفيروس لا ينتشر جيدًا في الهواء الطلق. قد تكون الأنشطة كالتخييم أو التنزه بصحبة الأطفال غير المُطعَّمين خيارًا جيدًا، على سبيل المثال - سواءً لممارسة الرياضة أو الخروج في الهواء الطلق".

الحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التجمعات

تقول د. راجاباكسي: "إذا كان لديك أفراد معرضون لمخاطر عالية، خاصة الأطفال غير المُطعَّمين المعرضين لمخاطر عالية، على سبيل المثال، وكنت تخطط للتجمع مع العديد من الأشخاص، فإنه في هذا السيناريو قد تود التوصية بالتقنيع واتخاذ الاحتياطات الأخرى. كما لا أشجع على التجمعات الكبيرة للغاية إن كان بها أطفالٌ غير مُطعَّمين بالجوار، حتى لو أُقيمَت في الهواء الطلق أيضًا. من الأمور التي يجب التفكير فيها بحرصٍ لإيجاد طرقٍ لتقليل المخاطر: إيلاء بعض الاهتمام لحجم الجمهور، ومقدار المساحة التي لديك للأنشطة كتناول الطعام، حيث يتم مشاركة الأواني أو الطعام".

الأشخاص المعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

"سأكون حذِرةً للغاية بشأن اختلاط الأطفال غير المُطعَّمين من أسر مختلفة، حتى لو كان جميع البالغين قد تلقوا اللقاح، خاصة في مجموعة ربما تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات إذا ما أصيبوا بعَدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبالتأكيد، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر في هذه الحالة. لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب التخلص من المخاطر تمامًا في أي تجمع للناس إذا كان هناك عدة أشخاص غير مُطعَّمين من أُسَرٍ مختلفة. وبالتأكيد، سنفكر مليًا في ذلك الأمر. إلا إن التقنيع، والتباعد، واستضافة التجمعات في الهواء الطلق تُعد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر" - كما تقول د. راجاباكسي.

السفر حول العالم

"لقد نصت العديد من البلدان المختلفة على توقعات مختلفة لأنواع وثائق اللقاح وأنواع الاختبارات التي تحتاج إليها. ولذا، أعتقد أنه من المهم التأكد من كونك على دراية تامة بأية توصيات وإرشادات تتعلق بالمكان الذي تخطط للذهاب إليه، والأهم من ذلك أن تعرف وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تلك البلدان. إننا بالتأكيد نوصي بعدم السفر، خاصة بصحبة الأطفال غير المُطعَّمين، إلى أي منطقة تشهد الكثير من انتقال الفيروس أو تفشي المرض بشكل مستمر" - كما تقول د. راجاباكسي.

وتضيف أن أي شخص لديه أسئلة حول السفر والتجمعات وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجب أن يبدأ بالتحدث إلى مزود رعايته الصحية.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للصحفيين: لطلب إجراء مقابلة مع د. راجاباكسي أو أي خبير مايو كلينك آخر، يُرجى الاتصال بشارون ثيمر في العلاقات الإعلامية بمايو كلينك على [email protected]. تتوفر مقاطع صوتية من مقابلة د. راجاباكسي باللغة الإنجليزية على https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/what-holiday-travelers-need-to-know-about-covid-19/.

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Infectious Diseases Public Health Travel and Transportation Vaccines Coronavirus
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فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) د. نيبوني راجاباكسي السفر الأطفال غير المُطعَّمين سفر العطلات الجائحة الأمراض المُعدِية التجمعات طبيب الأمراض المعدية للأطفال في مايو كلينك مرض فيروس كورونا المستجد 2019 سفر الصيف
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Embargo will expire: 26-Jul-2021 11:00 AM EDT Released to reporters: 23-Jul-2021 5:05 PM EDT

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Released: 23-Jul-2021 1:40 PM EDT
Georgia Tech Experts Offer Expertise on COVID-19
Georgia Institute of Technology

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Newswise: NIH Chooses University of Miami Miller School of Medicine to Head Project for Its Safe Return to In-Person School Initiative
Released: 23-Jul-2021 12:15 PM EDT
NIH Chooses University of Miami Miller School of Medicine to Head Project for Its Safe Return to In-Person School Initiative
 University of Miami Health System, Miller School of Medicine

The University of Miami Miller School of Medicine is helping to lead a National Institutes of Health (NIH) COVID-19 testing initiative to safely return children to in-person school.

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Released: 23-Jul-2021 11:40 AM EDT
New 'Atlas' Charts How Antibodies Attack Spike Protein Variants
 Brigham and Women’s Hospital

As the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 continues to evolve, immunologists and infectious diseases experts are eager to know whether new variants are resistant to the human antibodies that recognized initial versions of the virus.

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23-Jul-2021 8:55 AM EDT
COVID Variants and a Surge Among the Unvaccinated: Live Expert Panel for July 23rd, 2021
 Newswise

Panelists will discuss the threat posed by new COVID variants and continued vaccine hesitancy.

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Released: 22-Jul-2021 4:05 PM EDT
COVID-19: Patients with Malnutrition May Be More Likely to Have Severe Outcomes
 Scientific Reports

Adults and children with COVID-19 who have a history of malnutrition may have an increased likelihood of death and the need for mechanical ventilation, according to a study published in Scientific Reports.

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access_time Embargo lifts in 2 days
Embargo will expire: 27-Jul-2021 4:05 PM EDT Released to reporters: 22-Jul-2021 3:05 PM EDT

A reporter's PressPass is required to access this story until the embargo expires on 27-Jul-2021 4:05 PM EDT The Newswise PressPass gives verified journalists access to embargoed stories. Please log in to complete a presspass application. If you have not yet registered, please Register. When you fill out the registration form, please identify yourself as a reporter in order to advance to the presspass application form.
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Embargo will expire: 26-Jul-2021 4:05 PM EDT Released to reporters: 22-Jul-2021 2:45 PM EDT

A reporter's PressPass is required to access this story until the embargo expires on 26-Jul-2021 4:05 PM EDT The Newswise PressPass gives verified journalists access to embargoed stories. Please log in to complete a presspass application. If you have not yet registered, please Register. When you fill out the registration form, please identify yourself as a reporter in order to advance to the presspass application form.
Released: 22-Jul-2021 2:35 PM EDT
New Insights Into Uncontrolled Inflammation in COVID-19 Patients
 Queen Mary University of London

In a new study, published recently in the journal Circulation Research, scientists discover how the production of protective molecules known as specialised pro-resolving mediators (SPM) is altered in patients with COVID-19.

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Released: 22-Jul-2021 2:30 PM EDT
度假旅行者需要了解的COVID-19相关信息
 Mayo Clinic

许多人会利用国家法定假日出门旅行或举办聚会。由于仍有许多人需要接种COVID-19疫苗以及传染性更强的Delta变种疫苗，因此健康专家建议，如果您计划旅行或召集很多人聚会，请务必谨慎。

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