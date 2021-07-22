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Mayo Clinic

ما يحتاج المسافرون لقضاء العطلات إلى معرفته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

22-Jul-2021 12:30 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - الأعياد الوطنية هي الأوقات التي يسافر فيها الكثير من الناس أو يقيمون الحفلات. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما يزالون بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والنوع دلتا الأكثر انتشارًا، ينصح خبراء الصحة بالحذر إذا كنت تخطط لرحلة أو تجمع لمجموعة كبيرة معًا.

"أي شخص يخطط للتجمع، وهو مؤهل لتلقي اللقاح، يجب أن يحصل عليه. هذه هي النصيحة الأولى. أما من هم أصغر من أن يتم تطعيمهم، فأعتقد أن إبقاء الاحتفالات في الهواء الطلق هو وسيلة من وسائل تقليل المخاطر" - كما تقول د. نيبوني راجاباكسي، طبيبة الأمراض المعدية للأطفال في مايو كلينك في مدينة روتشستر، بولاية مينيسوتا.

وتضيف د. راجاباكسي: "خلال الجائحة، افتقد الأطفال الكثير من الأنشطة التي يستمتعون بها حقًا بشكل عام، لذلك نعلم أن العديد من العائلات تخطط للتنقل بعض الشيء، خاصةً إذا كان الأهل ممن تلقوا اللقاح. هناك أشياء بعينها يمكن للعائلات التفكير فيها عند وضع الخطط: الخيارات الأكثر أمانًا، منها أخذ الأنشطة في الهواء الطلق بعين الاعتبار. نحن نعلم أن الفيروس لا ينتشر جيدًا في الهواء الطلق. قد تكون الأنشطة كالتخييم أو التنزه بصحبة الأطفال غير المُطعَّمين خيارًا جيدًا، على سبيل المثال - سواءً لممارسة الرياضة أو الخروج في الهواء الطلق".

الحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التجمعات

تقول د. راجاباكسي: "إذا كان لديك أفراد معرضون لمخاطر عالية، خاصة الأطفال غير المُطعَّمين المعرضين لمخاطر عالية، على سبيل المثال، وكنت تخطط للتجمع مع العديد من الأشخاص، فإنه في هذا السيناريو قد تود التوصية بالتقنيع واتخاذ الاحتياطات الأخرى. كما لا أشجع على التجمعات الكبيرة للغاية إن كان بها أطفالٌ غير مُطعَّمين بالجوار، حتى لو أُقيمَت في الهواء الطلق أيضًا. من الأمور التي يجب التفكير فيها بحرصٍ لإيجاد طرقٍ لتقليل المخاطر: إيلاء بعض الاهتمام لحجم الجمهور، ومقدار المساحة التي لديك للأنشطة كتناول الطعام، حيث يتم مشاركة الأواني أو الطعام".

الأشخاص المعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

"سأكون حذِرةً للغاية بشأن اختلاط الأطفال غير المُطعَّمين من أسر مختلفة، حتى لو كان جميع البالغين قد تلقوا اللقاح، خاصة في مجموعة ربما تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات إذا ما أصيبوا بعَدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبالتأكيد، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر في هذه الحالة. لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب التخلص من المخاطر تمامًا في أي تجمع للناس إذا كان هناك عدة أشخاص غير مُطعَّمين من أُسَرٍ مختلفة. وبالتأكيد، سنفكر مليًا في ذلك الأمر. إلا إن التقنيع، والتباعد، واستضافة التجمعات في الهواء الطلق تُعد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر" - كما تقول د. راجاباكسي.

السفر حول العالم

"لقد نصت العديد من البلدان المختلفة على توقعات مختلفة لأنواع وثائق اللقاح وأنواع الاختبارات التي تحتاج إليها. ولذا، أعتقد أنه من المهم التأكد من كونك على دراية تامة بأية توصيات وإرشادات تتعلق بالمكان الذي تخطط للذهاب إليه، والأهم من ذلك أن تعرف وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تلك البلدان. إننا بالتأكيد نوصي بعدم السفر، خاصة بصحبة الأطفال غير المُطعَّمين، إلى أي منطقة تشهد الكثير من انتقال الفيروس أو تفشي المرض بشكل مستمر" - كما تقول د. راجاباكسي.

وتضيف أن أي شخص لديه أسئلة حول السفر والتجمعات وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجب أن يبدأ بالتحدث إلى مزود رعايته الصحية.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للصحفيين: لطلب إجراء مقابلة مع د. راجاباكسي أو أي خبير مايو كلينك آخر، يُرجى الاتصال بشارون ثيمر في العلاقات الإعلامية بمايو كلينك على [email protected]. تتوفر مقاطع صوتية من مقابلة د. راجاباكسي باللغة الإنجليزية على https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/what-holiday-travelers-need-to-know-about-covid-19/.

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فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) د. نيبوني راجاباكسي السفر الأطفال غير المُطعَّمين سفر العطلات الجائحة الأمراض المُعدِية التجمعات طبيب الأمراض المعدية للأطفال في مايو كلينك مرض فيروس كورونا المستجد 2019 سفر الصيف
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Released: 22-Jul-2021 2:15 PM EDT
During COVID-19, Nurses Face Significant Burnout Risks, Reports American Journal of Nursing
 Wolters Kluwer Health: Lippincott

Early in the COVID-19 pandemic, more than 40 percent of nurses and other health care workers had risks associated with an increased likelihood of burnout, reports a survey study in the August issue of the American Journal of Nursing (AJN). The journal is published in the Lippincott portfolio by Wolters Kluwer.

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Released: 22-Jul-2021 12:30 PM EDT
ما يحتاج المسافرون لقضاء العطلات إلى معرفته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
 Mayo Clinic

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - الأعياد الوطنية هي الأوقات التي يسافر فيها الكثير من الناس أو يقيمون الحفلات. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما يزالون بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والنوع دلتا الأكثر انتشارًا، ينصح خبراء الصحة بالحذر إذا كنت تخطط لرحلة أو تجمع لمجموعة كبيرة معًا.

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Released: 22-Jul-2021 11:50 AM EDT
How Readily Does COVID-19 Spread on School Buses?
 Wiley

Although in-school transmission of COVID-19 among K-12 students is low when safeguards are in place, the risk of acquiring COVID-19 during school bus transportation is unclear.

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Released: 22-Jul-2021 11:40 AM EDT
Lo que los viajeros vacacionales deben saber sobre la COVID-19
 Mayo Clinic

Durante la temporada vacacional del país, muchas personas viajan o hacen fiestas, pero como aún falta vacunar contra la COVID-19 a mucha gente y circula por allí la variante Delta más contagiosa, los expertos en salud recomiendan ser cautelosos al planificar viajes o reuniones con grupos grandes de personas.

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Released: 22-Jul-2021 11:40 AM EDT
O que as pessoas que viajam em férias precisam saber sobre a COVID-19
 Mayo Clinic

Feriados nacionais são eventos em que muitas pessoas viajam ou dão festas. Com muitas pessoas ainda sendo vacinadas contra a COVID-19 e com a circulação da variante Delta, que é mais contagiosa, os especialistas recomendam cuidado ao planejar uma viagem ou reunir um grande grupo de pessoas.

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Newswise: 2 in 1 Face Mask Against Dust and Virus – Chula Health Innovation in the New Normal
Released: 22-Jul-2021 8:55 AM EDT
2 in 1 Face Mask Against Dust and Virus – Chula Health Innovation in the New Normal
 Chulalongkorn University

Chula’s Faculty of Engineering joins hands with PTT to develop a 2 in1 face mask, an innovation that protects against PM2.5 dust particles and COVID-19 virus that can be reused more than 15 times, helps reduce waste, is pollution-free, and will be available for sale soon.

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access_time Embargo lifts in 2 days
Embargo will expire: 26-Jul-2021 12:15 AM EDT Released to reporters: 22-Jul-2021 8:00 AM EDT

A reporter's PressPass is required to access this story until the embargo expires on 26-Jul-2021 12:15 AM EDT The Newswise PressPass gives verified journalists access to embargoed stories. Please log in to complete a presspass application. If you have not yet registered, please Register. When you fill out the registration form, please identify yourself as a reporter in order to advance to the presspass application form.
Released: 21-Jul-2021 5:00 PM EDT
COVID Variants and a Surge Among the Unvaccinated: Live Expert Panel for July 23rd, 2021
 Newswise

Panelists will discuss the threat posed by new COVID variants and continued vaccine hesitancy.

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Released: 21-Jul-2021 3:25 PM EDT
So. California ECMO Consortium Supports Patients on Life Support During Pandemic
 University of California San Diego Health

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Released: 21-Jul-2021 2:15 PM EDT
Many ICU Staff Have Experienced Mental Health Conditions in COVID-19 Pandemic
 Imperial College London

A high proportion of staff working in intensive care units during the COVID-19 pandemic have experienced mental health conditions, according to a new study.

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