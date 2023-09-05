إن تلقي لقاح كوفيد-19 قد لا يُقلِّل فقط من خطر إصابة الشخص بكوفيد طويل الأمد، ولكنه قد يعني أيضًا أعراضًا أقل للأشخاص الذين يُصابون بهذه الحالة.

اكتشف باحثو مايو كلينك أن مرضى كوفيد طويل الأمد الذين تلقوا اللقاح قبل الإصابة بالفيروس كانوا أقل عُرضة للإصابة بأعراض مثل آلام البطن وألم الصدر والدوخة وضيق النفس، وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Investigative Medicine (جورنال انفيستيجيتف ميديسين). ويُعتقد أن هذه الدراسة هي من بين أولى الدراسات التي بحثت قدرة لقاحات كوفيد-19 على تقليل أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد.

يقول جريج فانيشكاتشورن، دكتور في الطب، والمدير الطبي لبرنامج مايو كلينك لتأهيل النشاط بعد كوفيد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "كانت هذه النتائج مفاجئة للغاية بالنسبة لنا". "تُظهر هذه الدراسة أن اللقاحات يمكن أن تكون مهمة حقًا لمرض كوفيد طويل الأمد ويمكن أن تساعد في تقليل شدة الحالة."

كان هناك أكثر من 768 مليون حالة مؤكدة لكوفيد-19 على مستوى العالم منذ عام 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. من بين المصابين، ما يُقدَّر بنحو 20% أصغر من 65 عامًا و25% فوق 65 عامًا سيصابون بحالة ما بعد كوفيد-19، المعروفة أيضًا باسم كوفيد-19 طويل الأمد. يمكن أن تشمل الأعراض الإرهاق وضيق النفس وصعوبة التركيز وألم الصدر وألم البطن.

شملت الدراسة 477 مريضًا سعوا للحصول على علاج لكوفيد طويل الأمد في مايو كلينك في الفترة ما بين 27 مايو 2021 و26 يوليو 2022. وقد تلقى ما يزيد قليلاً عن نصف المرضى لقاح كوفيد-19 — فايزر أو مودرنا أو جونسون آند جونسون—قبل الإصبة بالفيروس.

ووجدت الدراسة أن المرضى الذين تلقوا اللقاح كانوا أقل عُرضة للإصابة بآلام في البطن بمقدار النصف مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا اللقاح. كما كان المرضى الذين تلقوا اللقاح أقل عُرضة للإبلاغ عن أعراض أخرى بما في ذلك فقدان حاسة الشم وألم في الصدر والدوخة والخدر وضيق النفس والرُعاش والضعف. لم يكن هناك فرق كبير بين المرضى الذين تلقوا اللقاح والذين لم يتلقوه في الإبلاغ عن الإرهاق وآلام العضلات وتسرّع القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

يقول الدكتور فانيشكاتشورن إن المزيد من الأبحاث ستساعد العلماء على فهم كيفية تأثير لقاح كوفيد-19 على أعراض كوفيد-19 طويلة الأمد – خاصة مع المتحورات الأحدث للفيروس.

يقول فانيشكاتشورن: "لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن بدأنا العمل لأول مرة مع المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد". "نحن بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم ما يحدث على المستوى الخلوي للتسبب في هذه الأعراض. إذا استطعنا أن نفهم بشكل أفضل فمن المأمول أن يؤدي ذلك إلى علاجات جديدة لكوفيد طويل الأمد."

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