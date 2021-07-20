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Mayo Clinic

专家提醒：妙佑医疗国际专家在奥运会期间发表医疗评论

20-Jul-2021 5:20 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际专家可在整个奥运会期间就从COVID-19疫情对训练和比赛的影响到运动员可能面临伤病的各种问题发表评论。

以下是一些节选：

  • Chad Asplund医学博士 Asplund博士是一名初级保健运动医学医生。他可以与您探讨耐力运动、横纹肌溶解、热烧伤、睡眠和竞技表现。
  • Elijah Behr医学博士 Behr博士是伦敦Mayo Clinic Healthcare的心脏病专家，可以与您探讨运动员和心脏问题，包括心律异常、遗传性心脏病、心肌病心搏骤停
  • David Dodick医学博士 Dodick博士是在亚利桑那州妙佑医疗国际就职的神经科医生和运动医学专科医生。Dodick可以与您探讨各种神经系统状况，包括丛集性头痛偏头痛以及头部损伤，例如脑震荡。
  • Michael Joyner医学博士 Joyner博士是一名麻醉师和运动生理学专科医生。Joyner博士是人类成绩极限和世界纪录生理学方面的专家。他可以与您探讨人类成绩的历史记录、运动员的衰老情况、环境与训练的关系、提高成绩的药物和比赛中的性别情况。
  • Raul Rosario Concepcion医学博士 Rosario Concepcion博士是佛罗里达州妙佑医疗国际的运动医学和物理医学以及康复专科医生。他可以与您探讨肌腱病、急性运动损伤和康复以及超声波引导手术的管理。他可以流利地说西班牙语。
  • Michael Stuart医学博士 Stuart博士是一名整形外科医生和运动医学专科医生，曾担任美国男子奥林匹克曲棍球队的队医。他可以与您探讨复杂的膝关节问题、诊断程序、运动损伤的手术技术和运动安全。

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关于妙佑医(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

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