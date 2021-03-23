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信使RNA COVID-19疫苗大幅降低无症状COVID-19感染和传播给他人的风险

23-Mar-2021 8:15 AM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 接受第二剂信使RNA或mRNA COVID-19疫苗10天后，与未接种COVID-19疫苗的患者相比，无症状COVID-19感染者检测为阳性和在不知不觉中传播COVID-19的可能性大幅降低。Pfizer-BioNTech和Moderna信使RNA COVID-19疫苗已在美国获得紧急使用授权。 

通过接种两剂信使RNA COVID-19疫苗，无症状感染者在末剂接种后COVID-19检测为阳性的调整风险降低了80%。这些是妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 对接种患者的研究结果，相关论文已发表在临床传染病期刊中。 

作者表示，这些发现强调了信使RNA COVID-19疫苗的有效性，它可以显著限制无症状感染者在不知不觉中将COVID-19病毒传播给他人的风险。 

研究人员回顾性地观察了39,000名接受术前COVID-19分子筛查的患者组成的队列。他们进行了48,000余次筛查，其中包括对接受过至少一剂信使RNA COVID-19疫苗的患者进行的3,000次筛查。这些筛查是与COVID-19治疗无关的治疗（如手术和其他医疗程序）前的常规COVID-19检测的一部分。接种疫苗组中的患者至少接受过一剂信使RNA COVID-19疫苗。 

“我们发现，在筛查前10天或更早接受了至少一剂首批授权的mRNA COVID-19疫苗(Pfizer-BioNTech)的无症状感染者检测为阳性的可能性降低了72%，”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 传染病专家及该论文的共同第一作者Aaron Tande医学博士说，“相比未接种疫苗组，接种两剂疫苗的无症状感染者检测为阳性的可能性降低了73%。”

 

在对一系列因素进行调整后，研究人员发现，在接种两剂信使RNA COVID-19疫苗的人群中，COVID-19检测为阳性的风险降低了80%。 

该研究基于2020年12月17日至2021年2月8日期间在明尼苏达州和亚利桑那州妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 以及明尼苏达州和威斯康星州妙佑医疗国际 卫生系统接受筛查的患者。 

其他作者包括Benjamin Pollock，博士，共同第一作者；Nilay Shah，博士Gianrico Farrugia，医学博士.；Abinash Virk，医学博士Melanie Swift，医学博士Laura Breeher，医学博士Matthew Binnicker，博士；和Elie Berbari，医学博士 ― 全部来自妙佑医疗国际(Mayo Clinic)。该研究由妙佑医疗国际 提供资金支持。 

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 是一家致力于在临床实践、医学教育和研究方面进行创新的非营利机构，为每位患者提供悉心照料、专业治疗和解决方案。访问妙佑医疗国际 新闻网获取更多妙佑医疗国际的新闻。 

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