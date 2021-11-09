明尼苏达州罗切斯特 — 在家人齐聚共度节假日之际，免疫力低下的患者务必采取额外的措施，保护自己免于罹患COVID-19（2019 冠状病毒病），这一点很重要。免疫系统受损的人患上COVID-19重症的风险更高。这些人包括癌症患者、接受了移植手术并正在服用免疫抑制药物的患者，以及感染艾滋病毒/艾滋病的晚期和未接受过治疗的患者。明尼苏达州罗切斯特妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的传染病学科医生Raymund Razonable医学博士分享了五个措施，提供这些患者采行以降低感染COVID-19的风险：

  1. 接种疫苗

“免疫力低下的患者可以采取的最重要措施就是接种疫苗，保护自己免受COVID-19感染。”为移植患者提供医疗服务的Razonable医生说道。“对接种了信使核糖核酸（mRNA）疫苗的患者来说，接种第三剂疫苗也非常重要，这可以帮助他们提高对病毒的免疫反应。”

研究表明，接种疫苗可降低COVID-19导致的重症、住院和死亡风险。

  1. 要求朋友和家人接种疫苗

对于免疫系统功能受损的人来说，要求家人、朋友和社交圈中的其他人接种COVID-19疫苗尤为重要。与未接种疫苗的人相比，接种疫苗的人传播COVID-19的可能性不大。

  1. 切记戴口罩、洗手并保持社交距离

不要低估遵守基本公共卫生防御措施的好处。专家建议，免疫力低下的患者在公共场合和与外人相处时应佩戴口罩。与他人保持至少6英尺的距离有助于减少患病的机会。经常洗手也是一种保护自己的方法。

  1. 关注当地社区的COVID-19病例数动态

对于免疫系统受损的人士来说，了解他们社区的COVID-19病例趋势，可帮助他们确定与各种活动相关的风险。有些网站会发布带有最新COVID-19病例数的地图。

  1. 如果接触了COVID-19，务必及时联系医生

免疫力低下的患者如果曝露于COVID-19，务必立即联系他们的医生，告知相关情况。患者可以考虑接受单克隆抗体治疗，这是一种可降低COVID-19重症风险的预防措施。患者必须在曝露于COVID-19后的五天内接受该治疗的第一剂用药。

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