明尼苏达州罗切斯特 — 根据一项发表在《美国医学会杂志—网络开放》（JAMA Network Open）上的全球性研究，存在高血压、肥胖症、糖尿病或其他代谢综合征相关疾病的COVID-19（2019冠状病毒病）住院患者发生急性呼吸窘迫综合征和死亡的风险明显升高。

急性呼吸窘迫综合征是一种会导致低血氧的致命性肺病。患者符合的代谢综合征标准越多，发生该病症的风险就越高。本次研究是分析代谢综合征与COVID-19结局之间联系的最大规模研究之一，研究人员审查了26个国家/地区181家医院收治的46,000多名患者的病例。

“我们的研究发现，存在高胆固醇、高血压、轻度肥胖症以及糖尿病前期或糖尿病的COVID-19住院患者发生急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的概率高达四分之一，具有显著性，”该研究的主要作者杜兰大学医学院呼吸与重症监护医学科医生兼医学助理教授Joshua Denson博士说。“我们还发现，在需要各种级别的呼吸支持的患者中，存在代谢综合征的患者的结局通常更差。与没有代谢综合征的患者相比，存在代谢综合征的患者对于有创机械通气、无创通气、高流量氧气支持以及辅助供氧的依赖性更大。”

来自妙佑医疗国际(Mayo Clinic)、美国重症监护医学会和杜兰大学的研究人员对Discovery VIRUS: COVID-19 Registry（发现VIRUS：2019冠状病毒病登记表）中登记的2020年2月中旬至2021年2月中旬的住院患者的结局进行了跟踪。研究人员对比了5069名存在代谢综合征的患者（17.5%）与23,971名没有代谢综合征的对照患者（82.5%）。他们将代谢综合征定义为符合三项以上的下列标准：肥胖症、糖尿病前期或糖尿病、高血压或者高胆固醇。

存在代谢综合征的患者发生急性呼吸窘迫综合征的可能性高出36%，在医院内死亡的可能性高出近20%，入住重症监护室（ICU）的可能性高出30%以上，并且需要机械通气支持的可能性高出45%。在计算这些风险值时，研究人员还根据患者的种族、年龄、性别、民族、其他合并症以及住院病例数先进行了调整。

总体而言，存在代谢综合征的患者在医院内死亡的比例略高于20%，出现急性呼吸窘迫综合征的比例为20%，并且入住重症监护室的比例约为一半。相比之下，没有代谢综合征的患者死亡的比例约为16%，出现急性呼吸窘迫综合征的比例为12%，入住重症监护室的比例接近36%。

美国医院收治的COVID-19患者存在代谢综合征的比例达18.8%，明显高于非美国医院收治的患者仅占8%。根据疾病控制与预防中心的数据，超过三分之一的美国成年人符合代谢综合征的标准，有一些地区的代谢综合征患病率更超过40%。

COVID-19重症病例通常会对全身性感染产生高炎性免疫反应。作者群认为，代谢性疾病（主要是多症并发时）引起的慢性低度炎症可能会使这类患者更容易受到COVID-19的伤害。

研究人员指出，鉴于高比例的美国人存在代谢综合征、肥胖症和糖尿病，美国人群的代谢综合征患病率较高或许可以解释为何美国的COVID-19病例和死亡人数高居全球第一。

“这些重要发现再度彰显了在疫情期间利用数百家医院的汇总数据来检测疾病意义性关联所具有的诸多可能性，”该研究的资深作者兼Discovery VIRUS: COVID-19 Registry的主要研究员Rahul Kashyap内外全科医学士说。“这些发现将有助于建立相关国家基础设施，从而帮助人们识别重症疾病风险因素和测试各种新型/再利用药物，以便改善患者结局。”VIRUS是Viral Infection and Respiratory Illness Universal Study（病毒感染和呼吸系统疾病全球研究）的缩写。

本研究基于病毒感染和呼吸系统疾病全球研究而得以实现。本研究揭示了医疗实践的差异，并为研究有效的治疗和护理提供了一个内容丰富的数据库。2020年3月，美国重症监护医学会和妙佑医疗国际联手推出了全球第一个COVID-19登记表，可近乎实时地跟踪全球重症监护室和医院护理模式。了解更多信息，请访问Discovery VIRUS：COVID-19 Registry。

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