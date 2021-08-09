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Mayo Clinic

单克隆抗体让COVID-19患者避免住院治疗

9-Aug-2021 3:35 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
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明州罗切斯特 ― 在一项大规模的观察性研究中，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现，采用分别给予两种单克隆抗体的疗法有助于感染COVID-19（2019冠状病毒病）的高风险患者避免住院治疗。该研究还显示，合并症较多的患者中有较多住院数。该研究结果已发表在《传染病期刊》(The Journal of Infectious Diseases)上。

“这项研究中报告的现实世界数据证实了在采用安慰剂的临床试验中所观察到的情况。”妙佑医疗国际传染病专科医生、Raymund Razonable医学博士说。“单克隆抗体与低住院率之间存在关联，前提是患者在感染COVID-19的早期接受这些单克隆抗体。”Razonable医生是该研究的资深作者。

研究人员回顾了来自妙佑医疗国际的3,596名患者的结果，中位年龄为62岁。所有患者都至少属于某一种疾病的高危患者，略多于一半的患者患有多种合并症。这些患者都接受了bamlanivimab或casirivimab-imdevimab输注。28天后，这些患者因COVID-19导致的住院率为2.56%。针对合并症进行调整后，在分别输注了这两种单克隆抗体的患者之间未观察到显著的住院率差异。

值得注意的是，这项研究是在2020年11月至2021年2月之间进行的，也就是在发现COVID-19变异株之前。

虽然casirivimab-imdevimab对COVID-19变异株仍然有效，但美国食品药品监督管理局未再针对bamlanivimab单用提供紧急使用授权。Bamlanivimab现在仅拥有与etesevimab联用的授权。尽管如此，作者表示，这项研究仍是单克隆抗体的使用能够有效治疗COVID-19高危患者的重要证实。

该研究由妙佑医疗国际提供资金。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

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COVID-19（2019冠状病毒病） 传染病 新闻发布 研究 Raymond Razonable医生 医学研究 单克隆抗体 高风险 合并症
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Young, Healthy Woman Suffers Brain Inflammation after Mild COVID-19 Infection
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Released: 9-Aug-2021 3:35 PM EDT
单克隆抗体让COVID-19患者避免住院治疗
 Mayo Clinic

在一项大规模的观察性研究中，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现，采用分别给予两种单克隆抗体的疗法有助于感染COVID-19（2019冠状病毒病）的高风险患者避免住院治疗。

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Released: 9-Aug-2021 3:30 PM EDT
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Newswise: How Society’s Inequalities Showed Up in COVID Outcomes
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Released: 9-Aug-2021 12:20 PM EDT
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An alarming percentage of children and adolescents are experiencing a global-wide mental crisis due to the COVID-19 pandemic according to a new University of Calgary study published in the medical journal JAMA Pediatrics.

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“Survival Kit” Relieves COVID-19 Patients’ Anxiety while Waiting for Hospital Beds
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Chula Engineering has come up with an idea to help COVID-19 patients handle the crisis of hospital bed shortage and the overflowing number of patients by providing them with “a survival kit” complete with essential items and guidelines for self-care at home, as well as communication channels with officials while waiting for their beds. This is to help relieve the patients’ anxiety and to enable the community to survive the crisis together.

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The sometimes-violent antigovernment demonstrations that erupted during 2020 and 2021 were fueled in part by the spread of extremist ideologies, conspiratorial thinking, and a criminal-justice system that disproportionately targets racial minorities. New research published in the journal Psychological Science also puts some of the blame for civil unrest and political violence on the psychological burden of the COVID-19 pandemic.

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