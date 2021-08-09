单克隆抗体让COVID-19患者避免住院治疗

明州罗切斯特 ― 在一项大规模的观察性研究中，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现，采用分别给予两种单克隆抗体的疗法有助于感染COVID-19（2019冠状病毒病）的高风险患者避免住院治疗。该研究还显示，合并症较多的患者中有较多住院数。该研究结果已发表在《传染病期刊》(The Journal of Infectious Diseases)上。

“这项研究中报告的现实世界数据证实了在采用安慰剂的临床试验中所观察到的情况。”妙佑医疗国际传染病专科医生、Raymund Razonable医学博士说。“单克隆抗体与低住院率之间存在关联，前提是患者在感染COVID-19的早期接受这些单克隆抗体。”Razonable医生是该研究的资深作者。

研究人员回顾了来自妙佑医疗国际的3,596名患者的结果，中位年龄为62岁。所有患者都至少属于某一种疾病的高危患者，略多于一半的患者患有多种合并症。这些患者都接受了bamlanivimab或casirivimab-imdevimab输注。28天后，这些患者因COVID-19导致的住院率为2.56%。针对合并症进行调整后，在分别输注了这两种单克隆抗体的患者之间未观察到显著的住院率差异。

值得注意的是，这项研究是在2020年11月至2021年2月之间进行的，也就是在发现COVID-19变异株之前。

虽然casirivimab-imdevimab对COVID-19变异株仍然有效，但美国食品药品监督管理局未再针对bamlanivimab单用提供紧急使用授权。Bamlanivimab现在仅拥有与etesevimab联用的授权。尽管如此，作者表示，这项研究仍是单克隆抗体的使用能够有效治疗COVID-19高危患者的重要证实。

该研究由妙佑医疗国际提供资金。

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