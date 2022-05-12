罗切斯特，明尼苏达州 — COVID-19疫情在很多方面给人们带来了影响。对于许多女性来说，疫情意味着更大的挑战，以及更少时间照顾自己。妙佑医疗国际心脏病专家Mayra Guerrero医学博士表示，这些因素只是部分解释了为何女性患上心血管疾病的风险上升，以及为何有必要做出改变。

对于许多女性来说，在COVID-19疫情期间，她们作为母亲、教师和远程工作者的多重角色既带来了情绪压力，也产生了身体压力。

Guerrero博士表示：“压力本身也会增加患上心血管疾病的风险，有时甚至会引发心肌梗死。”但增加的压力并不是唯一因素。

她还表示：“不良的饮食习惯或缺乏运动也是引发心血管疾病的风险因素。”

Guerrero博士认为，提高人们的意识是首要任务。

她表示：“心血管疾病是世界各地女性和男性的头号杀手。但许多女性并不知道这一点。”

Guerrero博士说，你不能控制自己的年龄或基因，但可以控制自己的胆固醇水平和血压，以及选择健康的生活方式。

“均衡饮食，摄入更多水果和蔬菜，并在日常生活中参与运动，最好能每天进行。但如果做不到，则每周至少有四天进行锻炼。另外还有一点非常重要：不要吸烟。”

###

致新闻工作者：原声片段可在英文版妙佑医疗国际新闻网上下载。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。