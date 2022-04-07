Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 通过访视数百名有COVID长期症状（也称为COVID后综合征）患者，妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的Greg Vanichkachorn医学博士及其同事们学习到很多关于康复可采行的早期步骤。这其中包括患者对可以自行采取的康复起始步骤的认识。Vanichkachorn医生就如何展开对抗COVID后综合症提出了以下五项建议：

给自己一些康复时间

“我们反复地看到，许多患者往往都过于急切地想要康复。这种心情当然无可厚非。每一位感染了病毒并接受隔离治疗的患者都非常渴望能够尽快‘恢复正常生活’，”妙佑医疗国际COVID活动康复计划主任兼妙佑医疗公共卫生、传染病和职业医学部的医生Vanichkachorn博士说。

Vanichkachorn医生说，在那些过于急切地想要恢复正常生活方式的患者身上，往往会出现持续数小时或数天的疲劳、气短和肌肉酸痛发作。因此会迫使他们停下来休息，然后再次尝试恢复正常生活，再次经历令他们意志消沉、精神萎靡的挫败，如此周而复始。

“所以，医生的嘱咐：你要给自己一些康复时间。”Vanichkachorn医生说，“从疾病中康复的最快方法是凡事放轻松、慢慢来，然后循序渐进地增加活动量。”

例行做日常家务也是一种康复活动。Vanichkachorn医生举例说，当你一天能够洗完一堆衣物而不会加重症状时，请等到下周再开始尝试一天洗两堆衣物。精神层面的活动也是如此：休息并不意味着是你可以书写那本你早就想写的书的时后了。

补充水份、保持健康饮食

“许多患者在急性感染期间总是不觉得饿。如果他们的味觉和嗅觉也出现问题，那么情况可能会变得更糟。”Vanichkachorn医生说，“有些患者会习惯这种情况，从而忽略良好营养的重要性。”

Vanichkachorn医生说，患者务必要摄取足够的水分：每天应喝水2.7到3.7升。

对于有COVID长期症状患者而言，医生和研究人员尚未发现最佳的饮食方案，但似乎极端饮食往往会使状况变得更糟，因此他建议患者保持均衡的地中海饮食，并避免加工和高脂肪食物。

着重阻力训练活动

Vanichkachorn医生说，很多COVID-19患者在康复期间都会尝试一些可提高心率的运动，例如步行和骑自行车。

“然而我们发现，对于COVID后综合征患者而言，有氧运动往往是最困难的活动类型。建议首先参加阻力训练活动，例如阻力带或轻一些的自由重量训练，或者练习瑜伽或普拉提等。”他说，“当你能够轻松应对这些活动时，就可以开始进行一些轻度有氧运动了。”

改善睡眠

许多有COVID长期症状患者会经常打盹，从而导致睡眠节律被打乱。Vanichkachorn医生表示，优质的睡眠对于这些患者而言非常重要，因此他们首先要确保营造一个理想的睡眠环境。

改善睡眠的技巧包括：确保卧室空气流通良好，且夜间比白天稍微凉爽一些；尽量减少电子干扰，例如避免躺在床上使用手机，这会对您的大脑产生持续刺激，从而让你一直保持清醒；午餐后避免摄入咖啡因；以及避免在睡前两小时内锻炼。Vanichkachorn医生还表示，建立日常的作息规律也有助于改善睡眠，这包括在特定的时间起床、吃正餐和常规就寝。

嗅觉再训练

“大约三分之一的急性COVID感染患者会长期存在味觉和嗅觉问题。所幸大多数患者的症状能够在6到12个月内好转。”Vanichkachorn医生说，“如果你想要加快这一进程，那么不妨参加嗅觉再训练。”

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