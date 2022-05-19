Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 长期COVID（又称为COVID后综合征）不仅会给患者带来长期的症状，还可能对患者的正常生活造成长期影响。妙佑医疗国际COVID活动康复计划的主任Greg Vanichkachorn医学博士就这类患者如何在恢复期间重返工作岗位提供了一些建议。

妙佑医疗公共卫生、传染病和职业医学部的医生Vanichkachorn博士说：“任何疾病的患者在重返工作岗位时都不容易，而对于长期COVID患者而言尤其如此。” 为了帮助这类患者早日重返工作岗位，Vanichkachorn博士提供了一些建议，其中包括：

积极沟通

如果雇主不知道该如何帮助您，那么他们也很难提供您所需的协助。因此，与雇主以及医疗团队进行明确的沟通将最大限度地提高您成功重返工作岗位的机会。如何实现有效沟通？

确保雇主收到您的医疗团队拟定的定期工作建议。Vanichkachorn博士建议每两到四个星期向雇主更新一次您的工作建议。 在与您的医疗团队会面以获取工作建议时，请积极参与。毕竟只有您自己最了解您的工作情况。 定期与雇主讨论您的恢复情况。“仅管在与雇主讨论自己的病情时，您可能感到难以启齿，但如果长时间不告知他们您的情况，只会让情况变得更糟。” Vanichkachorn博士说。 适时地与医疗团队调整自己的工作建议，不要等到预约看诊时才提出。如果您感觉自己的情况有所好转，并已准备好承担更多工作，请及时告知您的医疗团队。Vanichkachorn博士说：“当您感觉自己的情况发生恶化时也一样要如此做，关键是要持续保持沟通。”

调整工作安排

Vanichkachorn博士说：“在重返工作岗位这件事情上，许多患者都会心存担忧，因为他们不确定在面对繁忙的日常工作时，自己的身体是否能吃得消。他们可能需要很长时间才能感觉到自己能够100%全力投入工作。因此，我们建议患者循序渐进地重返工作岗位。”

举例而言，如果在正常情况下，您按每周5天，每天8小时的工作制上班，那么在重返工作岗位初期，您不妨调整为每周3天，每天4小时的工作制，工作一天中间休息一天。

Vanichkachorn博士建议询问雇主是否能够提供“临时替代岗位”之类的特殊工作。这些岗位的劳动强度通常不那么高，旨在帮助有各种健康状况的员工重返工作岗位。

做家务

令人遗憾的是，并非每位患者都能获得临时替代岗位；此外，一些长期COVID患者的公司要求他们要在“100%彻底恢复”之后才可重返工作岗位。Vanichkachorn博士说：“这种情况比较麻烦，因为我们无法确定患者是否会很快彻底恢复。在这种情况下，您可能要离开职场一段时间。”

Vanichkachorn博士还表示，但这并不意味着患者不能做一些家务活。我们平时在家里都要做的些重要事情，例如洗衣、做饭和出外办事，可用来模拟工作。

他说：“我建议将各种日常活动当成您的工作。如此一来，您以及您的医疗团队都将能够更准确地评估您重返工作岗位后可以承担的活动类型。”

关注身体机能

患者通常希望能够摆脱疼痛，并恢复到患COVID之前的身体状态。

Vanichkachorn博士说：“我非常理解这种愿望，而且我作为医生的天职之一就是帮助患者减轻痛苦，但这个目标可能很难实现。我建议患者多关注其身体机能的改善。在重返工作岗位时，您可能会遇到新的挑战，甚至会感到不适。但只要坚持治疗并采用新管理策略，您就有希望克服这些障碍，顺利重返工作岗位。”

长期COVID患者可以加入妙佑医疗国际COVID后恢复及COVID-19支持小组，与其他病友建立联系并分享恢复技巧和成功经验。

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