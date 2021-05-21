妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 临床研究发现，疲劳、认知障碍和心境障碍与COVID-19后综合征有关

Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州— 妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)上发表的一项妙佑医疗国际研究表明，被诊断为COVID-19后综合征（也被称为“PCS”、“COVID-19长期综合征”和“SARS-COV-2急性长期症状”）的患者会出现心境障碍、疲劳和认知障碍等症状，可能会对复工和恢复正常活动产生负面影响。

这项研究报道了妙佑医疗国际COVID-19活动康复计划(CARP)首批100名患者的情况，该计划是为评估和治疗COVID-19后综合征患者而建立的首批多学科计划之一。这些患者于2020年6月1日至12月31日期间接受评估和治疗。他们的平均年龄是45岁，68%是女性。他们平均在感染后93天接受评估。

寻求COVID-19后综合征评估的患者最常见的症状是疲劳。在这项研究中，80%的患者报告异常疲劳，59%的患者有呼吸系统症状，相似比例的患者有神经系统症状。超过三分之一的患者报告难以进行基本的日常活动，只有三分之一的患者恢复了不受限制的工作活动。

妙佑医疗国际COVID-19活动康复计划的医学主任及这项研究的第一作者Greg Vanichkachorn医学博士说：“研究中的大多数患者在感染COVID-19之前没有既往合并症，很多患者没有出现与COVID-19相关的严重到需要住院治疗的症状。尽管有衰弱的症状，但大多数患者的实验室和影像学检查结果正常或为非诊断性。而这正是及时诊断PCS并做出有效响应的挑战之一。”

然而，当患者试图恢复正常的日常活动，包括工作时，这些症状往往会带来显著的负面影响。“我们接触的大多数患者都需要接受物理疗法、职业治疗或脑部康复来解决认知损害，”Vanichkachorn博士说。“许多患者有疲劳症状，超过一半的患者报告思维障碍（俗称‘脑雾’），还有超过三分之一的患者在基本生活活动方面遇到困难。许多患者至少几个月内无法恢复正常的工作生活。”

妙佑医疗国际于2020年6月在罗切斯特妙佑医疗国际制定了COVID-19活动康复计划，以照顾COVID-19感染后出现持续症状的患者。除了Vanichkachorn博士之外，来自许多专业领域的妙佑医疗国际工作人员也参与了诊断和治疗。提供的服务包括为在初步评估期间经常报告感觉被抛弃、内疚和沮丧的患者提供心理社会支持。

妙佑医疗国际正在对COVID-19后综合征进行深入研究，部分原因是为了更好地确定该疾病在不同社会经济群体和种族中的表现情况。在先前疫情中已有报告类似COVID-19后综合征的长期症状。

“随着疫情的继续，我们预计会有更多的患者在感染很久后出现症状，医疗服务提供者需要为此做好准备，知道要注意什么，并知道如何才能最好地满足患者的需求，”Vanichkachorn博士说。

急性感染后康复的患者不应该等到出现长期症状后才接受评估。不过Vanichkachorn博士表示，医务人员应该谨慎地推荐昂贵的诊断测试，因为这些测试通常不在保险范围内，也不会提供重要的信息。

这项研究的所有作者均没有利益冲突需要披露。

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关于妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)

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