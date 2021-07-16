年轻男性接种COVID-19（2019冠状病毒病）疫苗后出现心肌炎的通报病例极少；疫苗接种仍然重要

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 年轻男性中在接种第二剂莫德纳 (Moderna) 或辉瑞 (Pfizer) 信使核糖核酸 (mRNA) COVID-19 疫苗后不久有人出现了心肌发炎（即心肌炎）症状，这些罕见病例引起了妙佑医疗国际(Mayo Clinic)研究人员的密切关注。最近的几项研究表明，医护专业人员应该关注超敏性心肌炎，这是接种COVID-19疫苗可能出现的罕见不良反应。不过，研究人员强调，在当前大流行病形势下，人们不可因这一发现而降低对疫苗接种的总体信心。

虽然部分地区报告的接种疫苗后出现心肌炎的病例高于基线，但因感染COVID-19而导致的心脏损伤和死亡仍然是当前最紧迫和最大的风险。高达60%的COVID-19重症患者会出现心脏损伤，而在轻度感染COVID-19的健壮运动员中，也有近1%的患者的磁共振成像（MRI）影像报告显示存在心肌炎。

发表在《JAMA Cardiology》上的一项回顾性病例系列研究了23名美国男性军人，他们都在接受第二剂信使核糖核酸 COVID-19疫苗后的四天内因心肌炎症状住院。其中三名患者此前感染过COVID-19，他们在接受第一剂疫苗后开始出现症状。这些病例发生在1月至4月之间。其中16人接种了莫德纳疫苗，7人接种了辉瑞疫苗。值得注意的重要背景信息是，在此期间，军方施打了280多万剂信使核糖核酸 COVID-19疫苗。

所有23名军人患者都出现了严重的胸部疼痛症状，并且心肌肌钙蛋白水平显著升高，这是一种可用于衡量心脏损伤的蛋白标志物。每位患者均在接受治疗后迅速康复，结合发病时机和症状，皆支持超敏性心肌炎的诊断。这种不寻常的心肌炎通常与药物过敏有关，然而该类心肌炎仅就其与天花疫苗的关系进行过研究。

“除了天花疫苗之外，接种疫苗后发生超敏性心肌炎的情况很少见。接种mRNA疫苗后患心肌炎的风险远低于实际感染COVID-19后患心肌炎的风险，”佛罗里达州妙佑医疗国际心脏科主任Leslie Cooper医学博士说。Cooper医生是该项与美国军事医学中心联合开展的研究之资深作者。

另一项观察性病例研究记录了8名年龄在21岁至56岁之间的男性的详细情况，他们都曾因胸部疼痛住院，并通过实验室化验检查和心脏核磁共振成像（MRI）确诊为心肌炎。这些患者在接受第二剂COVID-19疫苗后的两到四天内出现症状，最初表现为发热。其中一名此前感染过COVID-19并且已康复的患者在接种第一剂疫苗后出现症状。该研究中的所有八名患者都已从心肌炎的影响中康复，不再有胸部疼痛症状。这些研究发现由Cooper医生与妙佑医疗国际以及美国和意大利其他医疗机构的研究人员合著，并已发表在《Circulation》上。

“所有年龄阶层的人群都应该选择接种COVID-19疫苗，因为它明显利大于弊。此外，越来越多的研究表明，极大部分与疫苗相关的心肌炎病例患者都能很快痊愈，”Cooper医生说。

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