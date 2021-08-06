强化的免疫反应是COVID-19相关急性肾损伤的起因

明尼苏达州罗切斯特— 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员发现，与COVID-19（2019 冠状病毒病）相关的急性肾损伤类似于败血症引起的肾损伤，而且感染引发的免疫反应起着关键作用。

这项发表在妙佑医疗国际学报（Mayo Clinic Proceedings）的研究结果还表明，线粒体功能障碍（即丧失了细胞能量产生的功能）常见于与COVID-19相关的肾损伤中。根据去年发表的研究，超过三分之一的COVID-19住院患者报告了急性肾损伤，而突发性肾功能衰竭是导致住院死亡的一个风险因素。

“这些发现表明，COVID-19可在患者体内引发强烈免疫反应，从而导致肾损伤，因此应该尽早对这些患者进行肾脏支持治疗”，妙佑医疗国际的肾脏病理学家与该研究的首席作者Mariam Alexander医学博士说。“我们的数据表明线粒体损伤是一个潜在的治疗靶点，最近已在临床前模型中开发和测试了其中一些疗法。”

严重的COVID-19疾病已知与全身炎症反应以及心肺炎症有关。关于肾脏免疫反应的研究很少，对COVID-19患者肾脏病理学的分子研究也很有限。

“据我们所知，这是第一次深入研究COVID-19相关肾损伤中的分子和细胞变化”，Alexander医生说。

这项妙佑医疗国际研究评估了17名死于COVID-19的成人的肾脏，并于2020年4月至2020年10月期间在妙佑医疗国际进行了尸检。研究人员描述了与COVID-19相关的肾损伤的病理学光谱及其分子表达谱的特性，并与败血症相关的损伤进行了比较。

研究发现，严重COVID-19肾损伤的形态学和分子表达谱类似于败血症肾损伤，包括微血管功能障碍、炎症和代谢重编程。

“在COVID-19中发现的急性肾损伤很可能继发于免疫系统的激活，与在败血症患者中观察到的情况相似”，Alexander医生说。“与非COVID-19相关的肾损伤相比，感染COVID-19的肾脏呈现发炎，细胞死亡率增加，而且线粒体损伤明显增多。”线粒体是一种细胞结构，它能产生细胞正常功能所需的大部分化学能。

入住医院加护病房的COVID-19患者中，76%有急性肾损伤。根据发表在 《美国肾脏病学会杂志》（Journal of the American Society of Nephrology） 上的数据，继发性急性肾损伤的COVID-19住院患者有近50%的死亡风险，而相较于没有肾损伤的患者的死亡风险为8%。

参与妙佑医疗国际研究的17名患者的中位年龄为78岁，其中15名为男性。大部分参与者在死亡前已住院五天以上，53%的人报告了高血压的共病症。其他主要的共病症包括糖尿病和心血管疾病。

“这项研究中使用的复杂综合影像和分子测试为在不同疾病病况下进行类似的分子分析铺平了道路，它们可用于研究原生和移植环境中的免疫介导型肾损伤”，妙佑医疗国际移植外科医生、免疫学家和资深作者Timucin Taner 医学 博士 、 哲学博士 说。“我们目前在几个项目中使用了这种方法，目标是确定不同疾病的潜在机制，以便能帮助医生更有效地治疗这些疾病。”

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关于妙佑医疗国际学报（Mayo Clinic Proceedings）

妙佑医疗国际学报是一份同行评审的期刊，发表涉及临床和实验室医学、临床研究、基础科学研究和临床流行病学领域的原创文章和评论。妙佑医疗国际学报由Mayo Foundation for Medical Education and Research（妙佑医疗医学教育和研究基金会）赞助，作为其致力于医生教育的一部份。自1926年创刊以来，总计发行量已达127,000份。

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