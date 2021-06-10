Coronavirus News Source

Mayo Clinic

抗衰老药物在临床前研究中减少COVID-19症状。

10-Jun-2021 4:55 PM EDT, by Mayo Clinic contact patient services
favorite_border

妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员和明尼苏达大学的同事表明，COVID-19（2019冠状病毒病）加剧了体内衰老细胞的破坏性影响。在临床前研究中，妙佑医疗国际研发的抗衰老药物显著降低了老年实验鼠因COVID（冠状病毒病）感染引起的炎症、疾病和死亡率。该研究结果已发表在《科学》期刊中。

 

衰老细胞（在体内持续存在的受损或无功能性细胞）会导致各种老化和疾病，包括炎症和多种慢性疾病。基于妙佑医疗国际提出的衰老细胞“放大器/变阻器假设”，研究人员尝试发现COVID-19如何在老年人和慢性疾病患者中引发更高的死亡率。他们表明，人类衰老细胞会放大对严重急性呼吸道综合征（SARS）刺突蛋白的反应，而激发形成更多由衰老细胞引发的炎症和组织损伤的诱导因子。

 

研究人员还发现，使用明尼苏达大学研发的模型于感染病毒（包括与SARS-CoV-2相关的冠状病毒）的老年实验鼠，有表现出扩大反应性的衰老细胞增加、发炎症状，并且死亡率接近100%。当研究人员在感染之前或之后用抗衰老药物（选择性去除体内衰老细胞的药物）治疗类似的实验鼠时，结果恰恰相反。抗病毒抗体增加，而炎症和衰老细胞出现的迹象以及死亡率则显著减少，因此受感染的老年实验鼠的存活率更加接近年轻的实验鼠。

 

研究人员建议，减轻老年或慢性疾病患者衰老细胞的现有负担可能会提升他们的恢复力，并降低他们死于病毒感染（包括SARS-CoV-2）的风险。目前正在开展三项此类临床试验。

 

“尽管疫苗的使用在不断增加，抗衰老药物仍然可以帮助无法接种疫苗的患者，特别是对疗养院中患有合并症或免疫问题的老年患者，”Kogod Center on Aging主任James Kirkland医学博士和妙佑医疗国际本研究的资深作者Tamar Tchkonia博士共同说道。该研究表明，抗衰老药物还可能改善老年患者对疫苗的反应，同时帮助他们对抗细菌和其他病毒感染。

 

该研究得到了如下机构的支持：美国国立卫生研究院、康纳基金会、Robert J.和Theresa W. Ryan、Robert P.和Arlene R. Kogod、诺伯基金会、明尼苏达大学临床与转化科学研究所、衰老生物学医学发现团队，以及艾琳钻石基金会/美国老化研究联合会博士后转型10奖项。此外，该研究还获得了Fesler-Lampert老化研究主席奖和AFAR青年教员奖。

 

###

 

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

 

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息关于COVID-19的详情，包括妙佑医疗国际的冠状病毒分布图追踪工具含有的14天COVID-19趋势预报，请访问妙佑医疗国际COVID-19资源中心。

 

 

媒体联系： 

请联系妙佑医疗国际公共事务部：Bob Nellis。邮箱：[email protected] 

MEDIA CONTACT
Register for reporter access to contact details
CITATIONS

Science

TYPE OF ARTICLE
Research Results
SECTION
CHANNELS
All Journal News Infectious Diseases Public Health Coronavirus Pharmaceuticals National Institutes of Health (NIH)
KEYWORDS
研究 2019 冠状病毒病 衰老细胞 抗衰老药物 Kogod Center on Aging James Kirkland博士
COMMENTS | COMMENTING POLICY


Filters close

Showing results

110 of 5922
Newswise: 269665_web.jpg
Released: 2-Jul-2021 3:30 PM EDT
Mefloquine: A promising drug 'soldier' in the battle against COVID-19
 Tokyo University of Science

Early 2020 saw the world break into what has been described as a "war-like situation": a pandemic, caused by the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the likes of which majority of the living generations across most of the planet have not ever seen.

Comment
Released: 2-Jul-2021 12:05 PM EDT
Only 20 States Implemented Health Equity Committees to Assist with COVID-19 Vaccine Distribution Planning
 University of Chicago Medical Center

A new study out of UChicago found that while 43 states (out of 51, including all 50 states and Washington, D.C.) created a committee to develop a vaccine distribution plan, only 20 plans mentioned using a health equity committee to assist with plan development.

Comment
Released: 2-Jul-2021 1:05 AM EDT
Healing from Post-Pandemic Trauma: Moving Forward After Lockdown
 University of Nevada, Las Vegas (UNLV)

Dreams about unmasked crowds. Getting back to the routines of work, school or the everyday things we used to do. Shaking hands and hugging. Meeting without a computer screen separating the people in the conversation. Mourning the loss of lives.  Anxiety about re-entering society as the world continues to grapple with the pandemic is real.

Comment
Newswise: Rush System Nears Zero Patients Hospitalized for COVID-19
Released: 1-Jul-2021 5:40 PM EDT
Rush System Nears Zero Patients Hospitalized for COVID-19
 Rush University Medical Center

Rush system hospitals now have few or no patients with COVID-19 as vaccines’ impact increases.

Comment
access_time Embargo lifts in 2 days
Embargo will expire: 8-Jul-2021 2:00 PM EDT Released to reporters: 1-Jul-2021 4:15 PM EDT

A reporter's PressPass is required to access this story until the embargo expires on 8-Jul-2021 2:00 PM EDT The Newswise PressPass gives verified journalists access to embargoed stories. Please log in to complete a presspass application. If you have not yet registered, please Register. When you fill out the registration form, please identify yourself as a reporter in order to advance to the presspass application form.
Released: 1-Jul-2021 3:35 PM EDT
Vaccines grown in eggs induce antibody response against an egg-associated glycan
 University of Chicago Medical Center

Researchers have found that viral vaccines grown in eggs, such as the H1N1 flu vaccine, produce an antibody response against a sugar molecule found in eggs, which could have implications for the effectiveness of these vaccines.

Comment
Released: 1-Jul-2021 3:05 PM EDT
The approved coronavirus vaccines do not contain metals and are not magnetic
 Newswise

All three coronavirus vaccines approved for emergency use in the United States are free from metals.

Comment
Newswise: Moderna and Pfizer-BioNTech vaccines prime T cells to fight SARS-CoV-2 variants
Released: 1-Jul-2021 2:40 PM EDT
Moderna and Pfizer-BioNTech vaccines prime T cells to fight SARS-CoV-2 variants
 La Jolla Institute for Immunology

Researchers at La Jolla Institute for Immunology (LJI) have found that T cells from people who have recovered from COVID-19 or received the Moderna or Pfizer-BioNTech vaccines are still able to recognize several concerning SARS-CoV-2 variants.

Comment
Newswise: For Transplant Patients, COVID-19 Vaccination Presents a Different Uncertainty
Released: 1-Jul-2021 2:40 PM EDT
For Transplant Patients, COVID-19 Vaccination Presents a Different Uncertainty
 University of California San Diego Health

Researchers at UC San Diego Health have launched a pair of clinical trials to study the immune response of COVID-19 vaccinated transplant recipients of bone marrow and solid organs, such as the heart, lung, liver and kidney.

Comment
30-Jun-2021 5:20 PM EDT
COVID-19 Aggravates Antibiotic Misuse in India
 Washington University in St. Louis

Antibiotic sales soared during India’s first surge of COVID-19, suggesting that the drugs were inappropriately used to treat mild and moderate COVID-19 infections, according to research led by Washington University School of Medicine in St. Louis. The excessive usage is especially concerning because antibiotic overuse increases the risk for drug-resistant infections — not just in India, but worldwide.

Comment

Showing results

110 of 5922

close
1.19095