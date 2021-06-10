抗衰老药物在临床前研究中减少COVID-19症状。

妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员和明尼苏达大学的同事表明，COVID-19（2019冠状病毒病）加剧了体内衰老细胞的破坏性影响。在临床前研究中，妙佑医疗国际研发的抗衰老药物显著降低了老年实验鼠因COVID（冠状病毒病）感染引起的炎症、疾病和死亡率。该研究结果已发表在《科学》期刊中。

衰老细胞（在体内持续存在的受损或无功能性细胞）会导致各种老化和疾病，包括炎症和多种慢性疾病。基于妙佑医疗国际提出的衰老细胞“放大器/变阻器假设”，研究人员尝试发现COVID-19如何在老年人和慢性疾病患者中引发更高的死亡率。他们表明，人类衰老细胞会放大对严重急性呼吸道综合征（SARS）刺突蛋白的反应，而激发形成更多由衰老细胞引发的炎症和组织损伤的诱导因子。

研究人员还发现，使用明尼苏达大学研发的模型于感染病毒（包括与SARS-CoV-2相关的冠状病毒）的老年实验鼠，有表现出扩大反应性的衰老细胞增加、发炎症状，并且死亡率接近100%。当研究人员在感染之前或之后用抗衰老药物（选择性去除体内衰老细胞的药物）治疗类似的实验鼠时，结果恰恰相反。抗病毒抗体增加，而炎症和衰老细胞出现的迹象以及死亡率则显著减少，因此受感染的老年实验鼠的存活率更加接近年轻的实验鼠。

研究人员建议，减轻老年或慢性疾病患者衰老细胞的现有负担可能会提升他们的恢复力，并降低他们死于病毒感染（包括SARS-CoV-2）的风险。目前正在开展三项此类临床试验。

“尽管疫苗的使用在不断增加，抗衰老药物仍然可以帮助无法接种疫苗的患者，特别是对疗养院中患有合并症或免疫问题的老年患者，”Kogod Center on Aging主任James Kirkland医学博士和妙佑医疗国际本研究的资深作者Tamar Tchkonia博士共同说道。该研究表明，抗衰老药物还可能改善老年患者对疫苗的反应，同时帮助他们对抗细菌和其他病毒感染。

该研究得到了如下机构的支持：美国国立卫生研究院、康纳基金会、Robert J.和Theresa W. Ryan、Robert P.和Arlene R. Kogod、诺伯基金会、明尼苏达大学临床与转化科学研究所、衰老生物学医学发现团队，以及艾琳钻石基金会/美国老化研究联合会博士后转型10奖项。此外，该研究还获得了Fesler-Lampert老化研究主席奖和AFAR青年教员奖。

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