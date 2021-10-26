“长期COVID（冠状病毒病）”、“长程COVID”以及“COVID后综合征”患者是指在感染后出现各种长期影响和症状的COVID-19（2019冠状病毒病）患者。

“预计有10%–30%的COVID-19患者最终会发展成为长期COVID患者，”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) COVID活动康复计划（COVID Activity Rehabilitation Program）的医疗主任Greg Vanichkachorn医生表示。“对一些人来说，长期COVID可能会是一种新的慢性感染，而成为一种新的基线。”

世界卫生组织最近首次就COVID后综合征给出了临床定义。“此类患者在急性感染后通常会出现持续三个月或更长时间的症状，”Vanichkachorn医生说道。“如果患者出现长期COVID症状，且病情没有好转的迹象，我建议尽早就医。”

Vanichkachorn医生表示，研究人员才刚刚找出头绪开始探索究竟是人体内的哪些生化变化导致了此类患者出现这些症状。

“有些人可能只出现非常轻微的症状，例如一定程度的持续性气短，这是感染COVID-19后会出现的症状。有些人可能出现轻微脑雾，而其他人的一些症状则可能非常严重。他们可能会出现严重的气短，在感染后几个月内都需要持续吸氧，或者无法进行一些基本的日常活动，例如在家里走动、洗澡等等。”

至于如何理解和断定COVID后综合征的相关新症状，他表示，“长期COVID的难题是它非常难以揣测捉摸，目前还没有明确的诊断标准。”

未来治疗的希望

除了领导COVID活动康复计划，Vanichkachorn医生还参与了另一项名为COVID后护理诊所 （ Post-COVID Care Clinic ） 的计划，该计划旨在为那些自初次感染仍长期患病者提供医疗帮助。他表示，尽管还有很多工作要做，但我们正在逐步取得进展，患者不应该丧失希望。

“我们可能会找到一些非常有效的治疗方法，来帮助个人预防长期COVID以及治疗有长期COVID患者，”Vanichkachorn医生说道。“虽然我们目前仍处于适应性和症状管理的阶段，但未来必然会取得长足进步。”

他提醒患者在有需要的时候应该积极寻求帮助。“为了确保此病症没有被忽视不管，如果你出现相关症状，不要害怕接受治疗。要勇于为自己维护争取。”

预防感染的第一步是接种疫苗和遵守防疫规定。

“预防长期COVID的最佳方法是避免感染COVID-19。作为应对COVID-19的最有效方法，首先我们应该接种疫苗，然后持续采取所有卫生预防措施，例如保持社交距离、手部消毒和戴口罩。”

阅读Vanichkachorn医生关于COVID-19后综合征的研究。

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