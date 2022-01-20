Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 根据妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的新研究成果，与不使用电子烟的患者相比，COVID-19（2019冠状病毒病）检测呈阳性的电子烟使用者出现COVID-19症状的频率更高。

该研究发表在《初级保健和社区健康杂志》（Journal of Primary Care & Community Health）中，研究成果表明，COVID-19检测呈阳性的吸雾化烟者出现以下症状的频率更高，如头痛、肌肉酸痛、胸部疼痛、恶心和呕吐、腹泻，以及嗅觉或味觉丧失等。此外，该研究发现，相比不吸雾化烟的群体，既吸雾化烟，又抽普通烟草的群体若COVID-19检测呈阳性，则自诉有出现呼吸困难的症状，且前往急诊室就诊的频率更高。

“这项研究旨在比较有吸雾化烟和不吸雾化烟的COVID患者在出现COVID-19常见症状的频率上的差别，如味觉或嗅觉丧失、头痛、肌痛和胸闷。”该研究的第一作者、妙佑医疗国际的内科医生David McFadden医学博士表示，“我们调查了280多名COVID阳性的吸雾者，并将他们与1445名相同年龄和性别，但不吸雾化烟的COVID阳性患者进行比较。相比之下，所有这些常见的COVID症状在使用电子烟的患者中报告频率更高。”

该研究的参与者均已年满18岁，并于2020年3月1日至2021年2月28日期间在明尼苏达州和威斯康星州的检测点检出COVID-19呈阳性。随后研究人员收集了与年龄、性别、民族、种族、COVID-19症状、急诊室就诊和住院治疗次数，以及生活习惯（如吸雾化烟和抽烟）相关的数据。

尽管电子烟对健康的短期和长期影响尚不明了，但在过去十年间，电子烟的使用显著增长，尤其在中学生和年轻人当中。虽然各项研究尚未发现使用电子烟与COVID-19检测呈阳性之间存在关联，但妙佑医疗国际的研究表明，吸雾化烟与COVID-19检测呈阳性的患者出现COVID-19症状之间存在联系。

“有许多研究表明，使用电子烟可能引发肺部炎症，也可能造成某些使用者严重的肺部损伤，导致一种名为与使用电子烟或电子雾化产品相关的肺部损伤的疾病。”该研究的合著者、妙佑医疗国际肺病学家和重症监护专科医生Robert Vassallo医学博士表示，“我们的研究并不是为了检测使用电子烟是否会增加感染COVID-19的风险，但结果清楚表明，吸雾化烟的COVID-19患者相比不使用电子烟的患者症状负荷更重。”

使用电子烟对健康的影响存在诸多不确定因素，这在一定程度上是由于电子烟设备、雾化液体中的成分和使用方式的多样性所致。尽管如此，该研究记录了吸雾化烟和不吸雾化烟的COVID-19阳性患者在症状频率上的显著差异。

该研究发现，感染COVID-19造成的肺部组织炎症增加以及吸雾化烟引发的炎症可能会加剧全身炎症的可能性，并伴随发热、肌痛、疲劳和头痛等各种症状的增加。

“在严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即导致COVID-19的病毒）这样具有高度传染性的呼吸道病原体引发的疫情期间，强烈建议减少或停止电子雾化烟产品和电子烟的使用，以此最大程度减少症状加剧和肺部损伤的可能性。”Vassallo医生表示。

该研究得到妙佑医疗国际医学部下属普通内科以及国家转化科学促进中心（National Center for Advancing Translational Sciences）授予的临床和转化科学中心奖的部分支持。

Vassallo医生报告称，他接受了辉瑞公司、Bristol-Myers Squibb Co.和Sun Pharmaceutical Industries Ltd.的资助，用于与本研究无关的研究活动。研究的各个作者报告称，研究中不存在其他利益冲突。

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致新闻工作者：McFadden医生讨论本研究的英语视频可从此处获取。

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