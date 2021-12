Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração

LONDRES - os distúrbios do ritmo cardíaco estão entre os problemas cardíacos mais comuns. As arritmias fazem com que o coração bata muito rápido, muito lento ou irregularmente. As pessoas podem nascer com elas ou desenvolvê-las ao longo da vida. Dr. Elijah Behr, cardiologista na Mayo Clinic Healthcare em Londres, compartilha cinco desenvolvimentos na prevenção, detecção e tratamento de arritmias.

O que os cardiologistas sabem agora (atualmente) sobre as arritmias e a COVID-19:

“Sabemos que a COVID-19 parece piorar as arritmias em pacientes que as têm e que a doença pode provocar arritmia. Para pacientes que apresentam risco de arritmia, a prevenção é o melhor tratamento e isso significa vacinação”, diz Dr. Behr. “Quanto mais doente estiver um paciente com COVID, maior será a probabilidade de desenvolver arritmias.”

A fibrilação atrial, um batimento cardíaco irregular que pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, é comum com a COVID-19 grave, diz Dr. Behr. Um subgrupo sofrerá arritmias ventriculares, e essas são mais imediatamente fatais, acrescenta ele.

O tratamento do distúrbio do ritmo cardíaco durante a COVID é semelhante ao tratamento em circunstâncias normais, mas os profissionais de saúde também tentarão tratar a infecção subjacente e suas outras complicações, declara Dr. Behr. Os pacientes que apresentam arritmias com COVID podem precisar de reabilitação cardíaca ou outros cuidados contínuos.

“Isso depende de quão persistente e severo é o dano ao músculo cardíaco”, diz Dr. Behr. “Se o dano for possível de ser administrado, deve bastar a reabilitação. Se os danos forem permanentes, os pacientes podem precisar de tratamento para evitar problemas futuros ou insuficiência cardíaca subjacente. Eles podem precisar de medicação e/ou dispositivos de ritmo cardíaco implantáveis.”

Como os testes genéticos avançaram para prever e prevenir a morte cardíaca súbita:

“Os testes genéticos atingiram um estágio bastante avançado para grupos com alto risco de arritmias, como pessoas com histórico familiar de distúrbios do ritmo cardíaco ou morte cardíaca súbita inesperada”, diz Dr. Behr. “Os testes genéticos agora estão progredindo para identificar o risco de várias maneiras diferentes.”

Por exemplo, uma área de pesquisa ativa concentra-se na identificação do risco genético de morte cardíaca súbita em pessoas resultantes de causas adquiridas em vez de genéticas, como pessoas com problemas nas artérias coronárias, afirma Dr. Behr. Os pesquisadores também estão estudando se é possível prever o risco de morte cardíaca súbita na população em geral, acrescenta ele.

“Atualmente, não há dados para apoiar a realização de testes genéticos preditivos para risco de morte cardíaca súbita na população em geral, então as pessoas nas quais estamos nos concentrando agora são aquelas nas quais sabemos que há um histórico familiar de problemas cardíacos genéticos ou que morte cardíaca súbita e inesperada em uma família que, especialmente em pessoas jovens, tem mais probabilidade de ter uma base genética”, diz Dr. Behr.

O teste genético seria realizado com testes cardíacos clínicos e fornecido com aconselhamento genético. Então, seria determinado se medidas preventivas deveriam ser tomadas, como medicamentos ou dispositivos implantáveis para regular o ritmo cardíaco, declara Dr. Behr.

Ocorreram avanços para ajudar os atletas com distúrbios do ritmo cardíaco a permanecer praticando esportes:

“Isso depende da condição e de sua gravidade e se a pessoa já apresentou sintomas ou consequências”, afirma Dr. Behr. “Haverá atletas que sofreram palpitações causadas por problemas de ritmo cardíaco sem risco de vida, como taquicardia supraventricular ou TSV, um batimento cardíaco anormalmente rápido. Estes são frequentemente muito receptivos a tratamentos ‘curativos’, como terapia de ablação, em que uma abordagem minimamente invasiva é usada para bloquear sinais cardíacos anormais. Eles podem então retornar às atividades normais.”

Esse também pode ser o caso com pessoas que têm vias extras no coração, o que é conhecido como síndrome de Wolff-Parkinson-White, diz o Dr. Behr.

Continuar a praticar esportes pode ser mais difícil para pessoas com problemas antigos relacionados a impulsos elétricos ou nos músculos cardíacos. O tratamento requer uma abordagem personalizada que depende de muitos fatores, diz o Dr. Behr.

“Por exemplo, desfibriladores usados para proteger pacientes em risco de problemas cardíacos que podem causar morte geralmente não são considerados propícios para a continuação de esportes de elite, particularmente esportes de contato como rúgbi e futebol americano”, afirma ele. Há muitos pacientes mais velhos com marcapassos que ainda estão jogando golfe, mas isso pode ser questionável no nível de elite, devido ao estresse causado pelas oscilações do golfe nos equipamentos médicos no corpo, diz o Dr. Behr.

“No final, a decisão é do atleta”, diz ele. “Muitos avanços têm sido feitos, principalmente pela Mayo Clinic, em estudar atletas que têm essas condições e percebemos que há mais possibilidades de retorno ao esporte do que imaginávamos, pois os riscos podem não ser tão altos quanto pensávamos.”

Sintomas de arritmia a serem observados:

Os sinais de alerta incluem um histórico familiar de arritmias ou mortes cardíacas súbitas prematuras e inesperadas. Os sintomas a serem observados incluem apagões inexplicáveis; por exemplo, desmaios não atribuídos a uma queda na pressão arterial ou choque ao ver sangue, diz o Dr. Behr.

“Quando há uma perda de consciência muito repentina, esse é um sintoma bastante sério e requer avaliação urgente em um hospital”, diz ele.

Palpitações cardíacas geralmente são benignas, mas se houver desconforto e/ou histórico familiar de problemas cardíacos, elas devem ser avaliadas e, se as palpitações foram provocadas por exercícios ou você estiver sentindo tonturas, deve procurar atendimento de emergência, afirma o Dr. Behr.

“Em geral, se as pessoas apresentam sintomas preocupantes, como palpitações que não causam efeitos colaterais mais graves, ainda assim é interessante verificá-los”, afirma ele. “Isso pode envolver testes cardíacos simples, como um eletrocardiograma ou monitor Holter para registrar o ritmo cardíaco.”

Muitos problemas de ritmo cardíaco estão associados a outros problemas cardíacos e a uma dieta saudável: controlar a pressão arterial, o colesterol e o peso, assim como evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool podem reduzir o risco, diz o Dr. Behr.

O potencial da farmacogenômica para prevenir arritmias induzidas por drogas:

A farmacogenômica permite que os médicos usem informações sobre a genética de um paciente para escolher medicamentos com maior probabilidade de eficácia e com menor probabilidade de causar efeitos colaterais.

“A farmacogenômica é uma área promissora e em rápido desenvolvimento”, diz ele, acrescentando que há pesquisas em andamento para desenvolver ainda mais o uso da farmacogenômica na cardiologia.

Mais de 200 medicamentos usados regularmente em todo o mundo, incluindo antibióticos, medicamentos para saúde mental e medicamentos relacionados ao coração, podem causar problemas de ritmo cardíaco, como a síndrome do QT longo, particularmente em pessoas geneticamente predispostas a arritmias, diz o Dr. Behr.

###

Sobre a Mayo Clinic Healthcare

A Mayo Clinic Healthcare, localizada em Londres, é uma subsidiária integral da Mayo Clinic, um centro médico acadêmico sem fins lucrativos. A Mayo Clinic dos Estados Unidos ocupa a 1ª posição em mais especialidades do que qualquer outro hospital, de acordo com a U.S. News & World Report. Isso tem um motivo: a qualidade do atendimento. A Mayo Clinic Healthcare é a porta de entrada no Reino Unido para essa incomparável experiência. Visite Mayo Clinic Healthcare para obter mais informações.

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a inovação na prática clínica, educação e pesquisa, fornecendo compaixão, conhecimento e respostas para todos que precisam de cura. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic para obter mais informações sobre a Mayo Clinic. Para obter informações sobre a COVID-19, incluindo a ferramenta de rastreamento Mapa do Coronavírus (Coronavirus Map) da Mayo Clinic, que tem previsão de 14 dias sobre as tendências da COVID-19, visite o Centro de Recursos para COVID-19 da Mayo Clinic.