Newswise — NUEVA ORLEANS (5 de noviembre de 2021). Estudios han demostrado que las poblaciones minoritarias sufrieron tasas más altas de contagios de la COVID-19 durante la pandemia. Un nuevo estudio que se presenta en la Reunión científica anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año revela que la población latina con asma tenían 4.6 veces más probabilidad que la población negra de presentar exacerbaciones del asma (asma no controlada) después de la COVID-19 y 2.9 veces más probabilidad que la población blanca.

“Examinamos a 174 pacientes adultos positivos para COVID-19 con un antecedente de asma entre febrero y abril de 2020”, dijo Katharine Foster, MD, autora principal del estudio. “Lo que descubrimos es que los latinos tenían significativamente más probabilidades de presentar brotes de asma y que la duración de sus exacerbaciones del asma era mayor en comparación con quienes no son latinos”.

Los resultados del estudio mostraron que los síntomas del asma no controlada duraron más en los latinos con asma que padecieron de COVID-19. En el caso de personas latinas con una infección de COVID-19, sus síntomas del asma duraron 3.2 semanas, en comparación con 1.5 semanas en el caso de personas blancas no latinas y 1.4 semanas en el caso de personas negras no latinas.

“A pesar de las diferencias en los síntomas que encontramos en los participantes del estudio, no vimos una diferencia en la probabilidad de empezar a tomar esteroides para el alivio de los síntomas, ni para iniciar la terapia intensificada del asma (step-up therapy), un tratamiento más agresivo cuando el asma no está controlado, entre las poblaciones latina, blanca no latina y negra no latina”, dijo Mahboobeh Mahdavinia, MD, PhD, miembro de la ACAAI y coautora del estudio. “Todos los grupos buscaron un número similar de consultas relacionadas con el asma con proveedores de la salud, incluyendo en clínicas, departamentos de emergencia o a través de la telemedicina”.

Los virus respiratorios son los desencadenantes más comunes de las exacerbaciones del asma, aunque no todos los virus afectan de la misma manera a los pacientes con asma. Algunos virus, como el de la influenza o el rinovirus, presentan más probabilidad de desencadenar brotes de asma que otros. Actualmente, los estudios no indican que las personas con asma tengan un mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19 que las que no tienen asma.

Título del resumen: Los latinos experimentan una mayor duración del asma no controlada después de la infección de la COVID

Presentadora: Katharine Foster, MD

La Reunión anual virtual de la ACAAI se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre.

