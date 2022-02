The Sixth ChulaVRC Vaccine Research Forum 2022 "mRNA/LNP Technology"

The Discovery for Global Health

on 25 January 2022

at Bhumisiri Building 12th Floor, the KCMH & Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Facebook: https://fb.watch/aL7laUqJ85/

Youtube: https://youtu.be/YYGuGgsWJSc

Facebook: https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/469080011371511/

Youtube: https://youtu.be/KjKD19TDyVc