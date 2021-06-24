مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— تم تعيين بيجو سامكوتي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مايو كلينك الدولية، حيث سيشترك سامكوتي مع جي. أنطون ديكر، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، رئيس مايو كلينك الدولية، لتوسيع نطاق خدمات مايو كلينك في جميع أنحاء العالم.

وقد تم اختيار سامكوتي لخبرته الواسعة في الأعمال التجارية العالمية والمحلية. منذ عام 2018، شغَل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في إنترافوس، وهي شركة لإدارة ضخ المنتجات كاملة الخدمات مملوكة لشركة مكيسون. وفي هذا المنصب، كان مسؤولًا عن التطوير والإدارة العامة لأكثر من 100 موقع صحي للمجتمعات السكانية في 31 ولاية.

وقبل ذلك، شغل سامكوتي مناصب قيادية أخرى في شركة مكيسون، منها منصب نائب الرئيس الأول لمكتب برنامج الصحة التخصصي لشركة ميكسون، ونائب الرئيس الأول لشركة جلوبال براند للأدوية - والتي أتاحت له فرصة العيش في لندن لمدة ثلاث سنوات، ونائب رئيس أنظمة الحسابات القومية العامة.

وقال الدكتور ديكر: "يسعدني أن أرحب ببيجو في الفريق، فهو يمتلك سجلًا حافلًا في تحفيز النتائج، وفهمًا عميقًا للرعاية الصحية العالمية، وصفات ريادية قوية ومتميزة".

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