مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا— الشعور بالألم والتيبس في كتفك قد يجعل كل نشاط، بما في ذلك النوم، أمر صعب. ويقول الدكتور كريستوفر كامب، جراح العظام لدى مايو كلينك، إن زيادة شدة ألم الكتف خاصةً أثناء الليل قد تعني أنك مُصاب بكتف متجمدة.

وتابع الدكتور كامب قائلاً "الاسم العلمي الذي نطلقه على هذه الحالة هو التهاب المحفظة اللاصق وتحدث هذه الحالة أساسًا عندما يكون الكتف ملتصقًا ولا يمكنك تحريكها جيدًا".

ويقول إن الكتف المتجمدة تحدث عندما تلتهب البطانة المحيطة بمفصل الكتف، وربما يكون ذلك نتيجة إصابة بسيطة. ثم تزداد سمكًا مع الوقت لتكوّن ندبةً بالنسيج.

ويقول الدكتور كامب "توجد ثلاث مراحل من الكتف المتجمدة، وتعتمد الأعراض وخيارات العلاج على المرحلة التي تمرّ بها. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الالتهاب".

إنها المرحلة المؤلمة. وقد تساعد الراحة وحُقن الستيرويد في هذه المرحلة. والمرحلة الثانية عندما تكون الكتف أقل إيلامًا ولكن تبدأ في التيبس. وفي هذه المرحلة يكون العلاج الطبيعي مفيدًا.

ويضيف الدكتور كامب قائلاً "والمرحلة الثالثة هي ما نسميها مرحلة الانحلال وتعني أن الكتف تعود إلى الارتخاء وينفك التجمّد وتعود الحركة مرة أخرى".

وإن لم تُشفى الكتف المتجمدة خلال ما بين ستة أشهر و12 شهرًا، قد تكون الجراحة خيارًا مناسبًا.

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