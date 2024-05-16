روتشستر، ولاية مينيسوتا- يعزز إجراء تكميم المعدة بالتنظير البطني إنقاص الوزن بشكل سريع نسبيًا، ويقلل من المشكلات الصحية المتعلقة بالسِمنة، ويحسن الأهلية لزراعة الكلى لدى مرضى الداء الكلوي المتقدِّم المزمنوالسِمنة، وذلك حسب دراسة بحثية جديدة أجرتها مايو كلينك.

عادةً لا يُرشِّح المرضى المصابون بالفشل الكلوي المتقدِّم المزمن والسِمنة المفرطة لعملية زراعة الكلى، ولكن وفقًا لدراسة نُشرت في مايو كلينك بروسيدنجز، فيمكن لإجراء تكميم المعدة أن يحسِّن من حالة المرضى مرتفعي الخطورة الذين يستوفون معايير الزراعة. كما أظهرت النتائج أن إجراء إنقاص الوزن الجراحي قلل من المخاطر القلبية الوعائية والتي تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم.

تقول الدكتورة ألكساندرا كوكلا ،دكتورة في الطب، طبيبة زراعة الكلى في مايو كلينك والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "اكتشفنا في الأبحاث المبكرة أن الأساليب المحافظة لإنقاص الوزن لا ينتج عنها إنقاص كافٍ وملحوظ في الوزن لدى المرضى المصابين بالداء الكلوي المتقدِّم المزمِّن". "ولكن هذه النتائج الجديدة تدعم قيمة الاستئصال المعدي لدى المرضي ممن لديهم فشل كلوي متقدِّم ومزمن في المرحلة الرابعة والخامسة، لتحسين الصحة العامة وفرص الحصول على زراعة الكلى".

شملت الدراسة الاسترجاعية 104 مصابًا بالفشل الكلوي المتقدِّم المزمن والسِمنة ممن كانوا يخضعون للعلاج في مايو كلينك بين 2020 و 2023. حيث خضع أربعة وخمسون مريضًا لإجراء تكميم المعدة بالتنظير البطني، الإجراء الجراحي الأكثر شيوعًا لإنقاص الوزن لدى المرضى الذين يسعون إلى زراعة الكلى، بينما اختار 50 مريضًا أسلوبًا غير جراحي لإنقاص الوزن.

قلل الخضوع لإجراء تكميم المعدة الوقت اللازم للمرضى لإضافتهم إلى قوائم الانتظار لزراعة الكلى. كما حسن احتمالية الحصول على الزراعة، حيث حصل 37% ممن خضعوا لجراحة تكميم المعدة على الزراعة خلال 18 شهرًا، مقابل 10% من المجموعة التي اختارت الأسلوب غير الجراحي.

كان خطر التعرُّض لمضاعفات ما بعد الجراحة منخفضًا، وكانت معدلات الاحتجاز في المستشفى والعدوى للمرضى الذين خضعوا لجراحة تكميم المعدة مشابه للمجموعة غير الجراحية.

لا توجد دراسات كافية حول المعالجة الفعالة للسِمنة لدى مرضى الداء الكلوي المتقدِّم المزمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مؤشر كتلة الجسم المرتفع يعد مفيدًا عادةً للمرضى الذين يتلقون غسيل الكلى. يقول الدكتور طيب ديوان، دكتور في الطب، جراح زراعة الأعضاء في مايو كلينك والمؤلف المشارك في الدراسة: "لقد اقتصر علاج السِمنة في الماضي لدى هذه الفئة على الخيارات غير الجراحية".

ويضيف أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث حول الوقت الأمثل لإجراء الجراحة لمرشحي زراعة الكلى.

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نبذة عن مجلة مايو كلينك بروسيدنجز

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