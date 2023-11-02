روتشستر، ولاية مينيسوتا — نجح جراحو مايو كلينك في إجراء أول جراحة روبوتية لزراعة الكلى في ولاية مينيسوتا في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن لهذا الإجراء الطبي طفيف التوغل أن يفيد المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع وقد يقلل من خطر التعرض للمضاعفات الجراحية مثل الفتق والعَدوى.

أُجريت أول جراحة روبوتية لزراعة الكلى بنجاح في مايو كلينك في يوم 4 أكتوبر لامرأة في الستينيات من العمر تلقت الكلية من ابنتها.

ويقول دكتور تيموسين تانر، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه رئيس قسم جراحة زراعة الأعضاء في مايو كلينك: "ظلت مايو كلينك رائدة في مجال زراعة الكلى لمدة ستة عقود، ونحن فخورون بالمحافظة على هذا التقليد بإنجاز أول زراعة كلى روبوتية في ولاية مينيسوتا". وقد أجرى الدكتور تانر والدكتور باتريك دين، دكتور في الطب الجراحة الروبوتية.

تعد زراعة الكلى أفضل خيار علاجي متاح بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي. وتُجرى معظم عمليات زراعة الكلى عن طريق الجراحة المفتوحة. حيث يحدث الجراح شقًا بطول 4 إلى 8 بوصة على الجانب الأيمن أو الأيسر أسفل البطن لزرع الكلية المتبرع بها. بينما في الجراحة الروبوتية، يحدث الجراح شقًا بطول 2 بوصة حول السرة وشقًا أصغر لإدخال الأدوات الروبوتية. ويجلس الجراح أمام لوحة التحكم التي تتحكم في الروبوت الجراحي.

يقول دكتور دين، المدير الجراحي لبرنامج زراعة الكلى في مايو كلينك في ولاية مينيسوتا: "تتطلب الجراحة الروبوتية لزراعة الكلى إجراء شق صغير، مما يقلل من خطر تعرض المرضى لمضاعفات مثل العَدوى والفتق. كما لا يشعر المرضى بنفس القدر من الانزعاج ويتمتعون بوتيرة تعافي أسرع، وهو ما يعني احتمالية قضاء وقتًا أقل في المستشفى بعد الجراحة.

ولكن تظل جراحة الكلى التقليدية الخيار الأفضل بالنسبة لأغلب المرضى. لأنها آمنة وناجحة.

يقول دكتور تانر: "لن تحل الجراحة الروبوتية لزراعة الكلى محل الجراحة المفتوحة بشكل كلي". "ولكنها تتيح خيارًا لهؤلاء الذين قد يستفيدون من موقع جراحي بديل — خاصةً أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفعة، أو الذين خضعوا لجراحات فتق أو بطن سابقة".

مايو كلينك لديها أكبر مركز متكامل لزراعة الأعضاء في الولايات المتحدة. وقد أجرى مركز زراعة الأعضاء في مايو كلينك في ولاية مينيسوتا 311 عملية لزراعة الكلى في عام 2022 — وهو أكثر من أي مركز زراعة آخر في ولاية مينيسوتا.

للصحفيين: تتوفر مقاطع صوتية على شبكة مايو كلينك الإخبارية باللغة الإنجليزية مع الدكتور باتريك دين مع المريضة بام بانينج.

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