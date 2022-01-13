دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مايو كلينك عن مشاركتها في مؤتمر الصحة العربي 2022 الذي سينعقد بين 24 و27 يناير في دبي. وتُعرف مايو كلينك بسجلها وخبرتها الطويلة في خدمة المرضى من كافة أنحاء المنطقة. ستشارك مايو كلينك من خلال جناح خاص بها في المؤتمر في القاعة رقم 6، C10.

وقال الدكتور محمد بيضون، جرّاح الأعصاب في مايو كلينك والمدير الطبي التنفيذي للشؤون الأكاديمية لدى مايو كلينك في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "نتطلع إلى المشاركة مجدداً في مؤتمر الصحة العربي، حيث تعد هذه المنطقة مركزاً مستقبلياً مهماً للابتكار والتعليم الطبي والأبحاث. ومن خلال جهود التعاون في المنطقة، تلتزم مايو كلينك بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج."

سيكون الدكتور بيضون متاحاً لإجراء المقابلات حول الموضوعات التالية:

مشاركة مايو كلينك في معرض الصحة العربي هذا العام والتزامها بخدمة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

جهود تعاون مايو كلينك مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تم افتتاحها في أبوظبي عام 2020 كمشروع مشترك بين مايو كلينك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

الابتكار في مايو كلينك، بما في ذلك الجراحات الروبوتية والعلاج بالخلايا الجذعية. الدكتور بيضون حاصل على تدريب في جراحة العمود الفقري المعقدة وأورام العمود الفقري. وهو محرر "صحة الظهر والرقبة: دليل مايو كلينك لعلاج ومنع آلام الظهر والرقبة".

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.