شيان، في الصين، ومدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — مستشفى المركز الطبي الدولي شيان ومستشفى جوكسين التابع لشيان، في شنشي، بالصين، هما أحدث أعضاء شبكة مايو كلينك للرعاية، وهي مجموعة من مؤسسات الرعاية الصحية المفحوصة بعناية تتمتع بإمكانية وصولٍ مخصوصة إلى معرفة مايو كلينك وخبرتها.

يظل كلا المستشفيين مزود رعاية صحية مستقلًا. من خلال هذه العضوية، يمكن لأطباء المستشفيين الجمع بين فهمهم للاحتياجات الطبية لمرضاهم وخبرة مايو كلينك كي يحصل المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها بالضبط، وبالقرب من منزلهم. كما لا تُفرض تكلفة إضافية على المرضى.

يقول جين شي، المدير العام لمجلس إدارة شركة شيان الدولية للاستثمار الطبي المحدودة، الشركة الأم للمستشفيين: "إن هدفنا هو حشد حكمة العلوم الخاصة بالحياة البشرية، وجلب العلاجات الطبية الرائدة في العالم لخدمة المرضى بشكل أفضل. سنعمل مع مايو كلينك، عبر هذا التعاون السريري، على تزويد المرضى بأفضل خطط التشخيص والعلاج الشاملة حتى يتسنى للمزيد منهم الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الطبية الدولية الرائدة بالقرب من منازلهم".

بفضل عضوية شبكة مايو كلينك للرعاية، يُتاح لأطباء شيان الوصول إلى أدوات مايو كلينك السريرية، ومنها:

أداة اسأل خبيرًا من مايو توفر أداة نقطة الرعاية هذه معلومات سريرية موجزة عن مئات الحالات الطبية، وتتضمن: البروتوكولات الطبية، وتوصيات العلاج، والمراجع الطبية. يمكن استخدام قاعدة البيانات هذه في أي مكان لتقديم الرعاية الصحية.

توفر أداة نقطة الرعاية هذه معلومات سريرية موجزة عن مئات الحالات الطبية، وتتضمن: البروتوكولات الطبية، وتوصيات العلاج، والمراجع الطبية. يمكن استخدام قاعدة البيانات هذه في أي مكان لتقديم الرعاية الصحية. أداة الاستشارات الإلكترونية تُمكِّن أداة الاستشارات الإلكترونية أطباء شيان من الاتصال باختصاصيي مايو كلينك للحصول على آراء ثانية حول حالات مرضى معينة، عندما يعتقدون أن تقديم معلومات إضافية سيفيد مرضاهم.

تُمكِّن أداة الاستشارات الإلكترونية أطباء شيان من الاتصال باختصاصيي مايو كلينك للحصول على آراء ثانية حول حالات مرضى معينة، عندما يعتقدون أن تقديم معلومات إضافية سيفيد مرضاهم. أداة اللوحات الإلكترونية في مؤتمرات الفيديو الحية هذه، يمكن للفرق الطبية في شيان مراجعة الحالات المعقدة ومناقشتها مع لجنة متعددة التخصصات من مايو كلينك، والأطباء الآخرين في شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية.

في مؤتمرات الفيديو الحية هذه، يمكن للفرق الطبية في شيان مراجعة الحالات المعقدة ومناقشتها مع لجنة متعددة التخصصات من مايو كلينك، والأطباء الآخرين في شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية. أداة استشارات الرعاية الصحية تتمتع شيان بإمكانية الوصول إلى خبرة مايو الواسعة ومعرفتها وتخصصاتها الفرعية لتحقيق الأهداف السريرية والتشغيلية والتجارية.

يمكن لموظفي شيان أيضًا استخدام مواد مايو كلينك العلمية لتثقيف المرضى، ويمكنهم الوصول إلى فرص التطوير المهني والتثقيف الطبي المستمر.

تقول ستايسي ريزا، دكتور الطب، المدير الطبي التنفيذي للممارسة الطبية الدولية في مايو كلينك: "يسرنا أن نرحب بمستشفى المركز الطبي الدولي شيان ومستشفى جوكسين الطبي الدولي التابع لشيان في شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية. نظرًا لأن منظمتينا عملتا معًا للوصول إلى هذا اليوم، فمن الجلي أن شيان ومايو يتشاركان الالتزام المحوري بتقديم رعاية عالية الجودة متمحورة حول المرضى. ونحن نتطلع إلى العمل معًا بطرق تعزز تلك الرعاية".

تم إنشاء شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية في عام 2011، وتضم أكثر من 45 منظمة عضو في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي آسيا والهند والمكسيك والشرق الأوسط.

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نبذة عن شركة شيان الدولية للاستثمار الطبي المحدودة شركة شيان الدولية للاستثمار الطبي المحدودة، بصفتها مجموعة طبية مشهورة مدرجة في الصين، هي مؤسسة طبية متكاملة ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة؛ وتحويل التكنولوجيا الطبية الحديثة إلى الأفضل وتطبيقها؛ والتنمية التكاملية للطب والتعليم والبحوث. تمتلك الشركة الطبية الدولية مستشفى جوكسين التابع لشيان، وهو أول مستشفى خاص من الدرجة 3A في الصين، ومستشفى المركز الطبي الدولي شيان، وهو مستشفى متكامل كبير معتمد من قبل اللجنة المشتركة الدولية. خدمت الشركة الطبية الدولية أكثر من 12 مليون مريض في الصين، مما جعلها مؤسسة طبية كبيرة ذات تأثير على الصناعة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة مستشفى المركز الطبي الدولي شيان ومستشفى شيان جوكسين.

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.

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