921日为世界阿尔茨海默氏症日

罗切斯特，明尼苏达州 — 根据世界卫生组织的数据，全球有超过5500万人患有不同程度的痴呆症Ronald Petersen（医学博士）认为，痴呆症虽然无法预防，但有办法降低患病风险。Petersen博士是一名神经科医生，兼任妙佑医疗国际阿尔茨海默氏症研究中心主任。

痴呆症不是一种疾病，而是一系列影响记忆、思维和社交能力的症状。阿尔茨海默病是痴呆症最常见的形式。

Petersen博士认为，就该疾病而言，人们可以控制的患病风险因素有十几种。

“其中包括血压抽烟肥胖症以及糖尿病。”Petersen博士说道，“睡眠也是一个重要因素。随着年龄的增长，许多人会由于各种原因而难以入睡。”

酒精使用过量、听力减退和空气污染也是潜在的风险因素。

“如果您能设法解决其中一个或多个风险因素，那么实际上就可能降低自己随着年龄增长而患认知障碍的风险。”

Petersen博士认为，在身体、社交和智力上保持活跃对于降低患病风险非常重要。

  • 运动。
  • 阅读。
  • 参加讲座。
  • 拜访家人和朋友。

以及定期接受听力检查，他补充道。

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