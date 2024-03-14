明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际罗切斯特院区连续六年在《新闻周刊》“全球最佳医院”排行榜夺魁。妙佑医疗国际佛罗里达州院区和亚利桑那州院区也在评比中名列前茅。

妙佑医疗国际总裁兼首席执行官 Gianrico Farrugia（医学博士）表示：“妙佑医疗国际之所以排名第一，要归功于我们的员工。他们兢兢业业，为我们的患者提供卓越、体贴的医疗服务。患者期待并理应获得医护团队的一流服务体验。我们将继续致力于设定卓越标准，引领医疗护理改革，为我们的患者以及世界各地的患者提供服务。”

《新闻周刊》年度榜单的评比以患者调查结果、一项8万多名医务专业人员参加的国际调查、患者安全和护理质量等关键绩效指标以及由患者报告的治疗结果为基础。

《新闻周刊》这份最新荣誉的到来恰逢其时。妙佑医疗国际正在大力投资，设计未来的医疗服务，实现物理空间和数字功能的无缝整合，运用AI人工智能、机器人和自动化等技术，努力实现那些亟待满足且不断演变的患者需求。

妙佑医疗国际目前正于所有院区开展基础设施项目建设；并于去年秋天宣布将在罗切斯特院区实施一个 50 亿美元的项目，其规模之大，数十年少有。

“我们的目标不是仅仅修建更多楼群，而是要打造更好的空间和环境，让团队和患者汇集在此，并在后台运行人工智能等技术，为患者和医护团队提供支持。”Farrugia博士指出。“我们的空间设计旨在改变患者与工作人员的体验，模糊住院患者和门诊患者护理之间的界限，促进团队合作，创造更多的治疗方法，改善患者的治疗效果。”

妙佑医疗国际正在引领医疗护理行业的数字和实体转型。五年前，妙佑医疗国际提出“锐意·向前”战略以及该战略三项相辅相成的目标：发现更多治疗方法，秉承妙佑医疗国际自成立以来的这一核心使命；实现人员和数据的联通，从而缔造新知；推动整个医疗护理系统的转型，从管道模式走向平台模式。而今，妙佑医疗国际已经建成并在不断扩展妙佑医疗国际平台。这是医疗护理行业第一个真正的平台。它打破筒仓，数据科学家、临床专家和其他创新者得以使用经过去标识处理的安全临床数据开展合作，面向全球，创造、验证和扩展数字化医疗技术解决方案——所有一切努力，都是为了给更多人带来希望和康复。

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关于妙佑医疗国际 (Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一家非营利机构，在临床实务、医学教育与研究领域致力创新，为每位需要疗愈者提供体贴入微、专业精湛的解决方案。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取关于妙佑医疗国际的更多新闻信息。